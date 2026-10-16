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Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX

La víctima acudió a un establecimiento privado para realizarse una liposucción promocionada por redes sociales

Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX. FGJCDMX
Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX. FGJCDMX
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la aprehensión de Mariana “N” y Sonia “N” por su probable participación en el homicidio de una mujer de 35 años, fallecida el 11 de septiembre de 2026 durante una cirugía estética realizada en un inmueble de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Mariana “N” ya fue vinculada a proceso por homicidio doloso. Sonia “N” fue imputada por el mismo delito y permanece en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.

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La víctima fue identificada como Dulce María García, quien habría contactado el servicio estético a través de redes sociales y acudió a un inmueble ubicado en la calle Manuel López Cotilla número 1550, en la Del Valle, para someterse a una liposucción.

Cómo ocurrió el fallecimiento

Según la Fiscalía CDMX, la víctima acudió al establecimiento acompañada de su pareja, quien esperaba fuera del área donde se realizaba el procedimiento. Esa persona observó que varias personas salían apresuradamente del lugar y retiraban aparatos médicos, antes de que le informaran que era necesario trasladar a la mujer a un hospital. La paciente, sin embargo, permaneció en el inmueble, donde perdió la vida.

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(Crédito: Google Maps, captura de pantalla redes sociales)
(Crédito: Google Maps, captura de pantalla redes sociales)

De las dos mujeres señaladas como responsables: una habría actuado como anestesióloga y la otra como encargada de ofrecer y cobrar el servicio. Ambas enfrentan proceso por homicidio doloso con prisión preventiva.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía capitalina, las personas a cargo del procedimiento abandonaron a la paciente tras registrarse complicaciones durante la intervención y huyeron del sitio. El cuerpo permaneció dentro del inmueble alrededor de siete horas antes de que el personal abandonara el lugar.

La necropsia, realizada con la intervención de especialistas en criminalística, fotografía, química y medicina forense solicitados por el agente del Ministerio Público, determinó que la causa de muerte fue un edema agudo cerebral y pulmonar. Los dictámenes posteriores establecieron que el fallecimiento ocurrió durante el procedimiento quirúrgico.

Dudas sobre lo que provocó las complicaciones

El acta de defunción difundida coincide en señalar edema cerebral y edema pulmonar como causas del fallecimiento.

Sin embargo, esos datos no establecen por sí solos qué provocó las complicaciones durante la cirugía. Según los testimonios de la familia de la víctima, a los allegados se les había informado que la paciente presentó una gran pérdida de sangre durante la intervención.

En este inmueble de la colonia Del Valle se realizó el procedimiento estético durante el cual murió Dulce María García Alvarado, de 35 años, el 11 de septiembre. (Crédito: Google Maps)
En este inmueble de la colonia Del Valle se realizó el procedimiento estético durante el cual murió Dulce María García Alvarado, de 35 años, el 11 de septiembre. (Crédito: Google Maps)

El establecimiento se promocionaba como Pink Glow Clinic, aunque el inmueble carecía de una fachada que lo identificara como clínica. El lugar también ha sido reconocido en otros reportes como “Médica LV”, nombre que varía respecto a las denominaciones “Médica LUV” o “Médica LB” difundidas por otros medios.

El establecimiento clandestino en la Del Valle

Las diligencias de la Policía de Investigación (PDI) establecieron que el lugar operaba en un inmueble particular con habitaciones adaptadas como consultorios. El 12 de septiembre se realizó un cateo en el establecimiento, donde fueron asegurados dispositivos de almacenamiento, cámaras y documentación relacionada con los hechos.

La PDI también recabó entrevistas y analizó videograbaciones para reconstruir lo ocurrido, incluidas cámaras de vigilancia de calles aledañas que permitieron rastrear la ruta de escape de las sospechosas.

Tras estas indagatorias, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México detectó 17 incumplimientos a la normatividad sanitaria en el inmueble. Una verificación adicional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) identificó incumplimientos en 60 puntos de revisión.

Capturas y proceso judicial

Con los datos de prueba reunidos, se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Mariana “N” el 6 de octubre en la alcaldía Iztapalapa. Sonia “N” fue aprehendida el 13 de octubre en Benito Juárez, en un operativo que, según el periodista Carlos Jiménez, ocurrió durante la noche.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

En audiencia celebrada el 12 de octubre, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Mariana “N”, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sonia “N” compareció ante un juez el 14 de octubre, cuando se formuló imputación por homicidio doloso y se le impuso también prisión preventiva. Su situación jurídica se resolverá en una audiencia programada para el 19 de octubre.

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