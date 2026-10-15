México

Jornada violenta en Edomex: abandonaron un muerto cerca de zona militar en Toluca y a otros dos emplayados en Tlalnepantla

Un joven fue asesinado en otro hecho en la avenida R1 en Ecatepec mientras viajaba en su motocicleta; mientras que un padre y su hija fueron baleados en Coacalco y se encuentran graves

Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro hechos violentos se llevaron a cabo la mañana de este jueves en el Estado de México (Edomex), donde abandonaron tres cuerpos, otro masculino más fue asesinado a disparos mientras viajaba en su motocicleta y un padre e hija fueron heridos de gravedad tras dispararles en Coacalco.

Dos cuerpos humanos fueron hallados la mañana de este jueves junto a una camioneta en calles de la colonia San Lucas Patoni, en Tlalnepantla, Estado de México. Las víctimas estaban cubiertas con plástico, conocido comúnmente como playo, y fueron localizadas tras el aviso de vecinos.

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El hallazgo ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza con José María Morelos y Pavón. Policías municipales y estatales confirmaron que se trataba de dos personas sin vida, mientras elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio.

La zona permaneció asegurada mientras la fiscalía mexiquense realizaba las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron levantados para iniciar los estudios que permitieran establecer su identidad.

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Hasta ese momento, las autoridades tampoco habían determinado si las víctimas eran hombres o mujeres. No se informó sobre personas detenidas por este hecho.

Localizan otro cuerpo cerca de campo militar

En un caso distinto, un cuerpo envuelto en una cobija fue localizado este jueves sobre una carretera de Santa María Rayón, en los límites con San Mateo Atenco.

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El hallazgo ocurrió a la altura de la zona militar, en el cruce de Camino Viejo a Santiaguito y Benito Juárez. Elementos de la Sedena y policías acudieron al lugar y notificaron a la fiscalía mexiquense.

Personal de Servicios Periciales inició las primeras indagatorias para identificar a la víctima. Después, el cuerpo fue trasladado al Semefo.

Dispararon a un padre y su hija mientras iban a la escuela en Coacalco

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Un hombre y su hija fueron baleados en una camioneta blanca en calle Ignacio Allende en la zona de Zacautitla Coacalco, Estado de México mientras iban a la escuela. En el lugar quedó la camioneta con al menos tres disparos.

El padre de 42 años y la niña de 13 años de edad fueron trasladados graves a un hospital; los agresores huyeron y no hay detenidos.

Edomex, quinto lugar en homicidios

De enero a septiembre de 2026, el Estado de México acumuló 818 homicidios dolosos (equivalentes al 6.4% del total nacional), posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional por número de casos.

Datos clave de incidencia y seguridad

• Homicidios dolosos: la entidad registró una disminución del 32.3% en el promedio diario de homicidios dolosos de enero a septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. El Estado de México concentra el 6.4% de los homicidios a nivel país.

• Operativos y detenciones: en el marco de la coordinación interestatal (como el Operativo Otomí desplegado del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2026), autoridades de los tres órdenes de gobierno reportaron 900 detenciones en territorio mexiquense (444 por delitos contra la salud, 106 por órdenes de aprehensión, 74 por robo y 73 por encubrimiento).

• Tendencia general: cifras del INEGI e informes de la Mesa de Paz estatal indican que la tasa de incidencia delictiva general en el Estado de México muestra una tendencia a la baja, con una disminución previa del 15.5% en la tasa por habitante.

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