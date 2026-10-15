ONU recuerda a México su obligación de investigar la represión policial en Jalisco

La Organización de las Naciones Unidas recuerda a México su obligación de investigar la represión policial registrada en Jalisco. (ONU | Cuartoscuro )

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La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó al gobierno federal y al de Guadalajara su obligación de investigar la represión que se llevó a cabo el 11 de octubre durante la mega prostesta para exigir agua potable en Jalisco. A través de un mensaje a través de ‘X’, el organismo subrayó que se debe indagar de manera inmediata, “exhaustiva e imparcial”.

Naciones Unidas también subrayó al Estado mexicano que el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad debe ser en el marco de “los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”. En su publicación adjunto el manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público.

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CNDH responde a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum e inicia investigación

Cuatro días después de la protesta, respondiendo a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dar a conocer “quién dio la orden” de los sucedos violentos, el día de hoy, la mandataria informó que el organismo independiente se encuentra investigando los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines, que derivaron en el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras.

Colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos registraron el día de la manifestación la detención de varios participantes de manera arbitraria, así como el uso excesivo de la fuerza policial. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía Estatal de Jalisco, fueron 39 personas detenidas, 28 policías lesionadas y 31 civiles atentados médicamente.

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Claudia Sheinbaum durante la rendición de cuentas en Jalisco. (Foto: Presidencia)

Los detenidos fueron puestos en disposición por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Más de 30 de los arrestados recuperaron su libertad, aunque aún hay carpetas de investigación que permanecen abiertas.

El gobierno de Pablo Lemus argumentó que alrededor de 400 personas ajenas a la protesta agredieron a policías después de las 12:00 horas.

Gobierno de Jalisco relaciona a 17 elementos con represión

El día de hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y usar de manera indebida la fuerza durante la marcha, esto luego de realizar una investigación “exhaustiva”, solicitada por Lemus.

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Respecto a las sanciones que podrían enfrentar, Hernández explicó que dependerá del grado de responsabilidad que se compruebe a cada uno de los agentes identificados.

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

También solicitó a los habitantes enviar videos al área de asuntos internos para integrar los expedientes contra los agentes identificados.

Los materiales pueden compartirse al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069, o al correo direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.