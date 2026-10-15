Atlante vs Pumas, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Atlante FC y Pumas UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Jornada 12 del Apertura 2026 tendrá un enfrentamiento entre Atlante y Pumas, dos equipos que buscarán aprovechar la recta final de la fase regular para mejorar su situación en la clasificación. El partido se disputará este viernes 16 de octubre en el Estadio Banorte, donde ambos clubes intentarán quedarse con los tres puntos.

Los Potros llegan al compromiso después de sufrir una derrota por 2-0 frente a Querétaro. El tropiezo dejó al Atlante en el puesto 16 de la tabla general, con 11 puntos acumulados en 11 partidos, tras registrar dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo azulgrana necesita cambiar la dinámica para escalar posiciones en las próximas jornadas.

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Del otro lado, los universitarios afrontarán el encuentro con la intención de convertir el empate ante Cruz Azul en un punto de partida para recuperar terreno en la clasificación. Los Pumas buscan acercarse a los puestos que les permitan disputar la Liguilla, por lo que sumar una victoria como visitantes podría resultar importante en sus aspiraciones dentro del torneo.

Además de los puntos en juego, el partido representa el reencuentro de ambos clubes en la Liga MX después de más de una década. Su último enfrentamiento en el campeonato mexicano ocurrió durante el Clausura 2014, cuando Pumas consiguió una contundente victoria por 5-0. Ahora, el Atlante tendrá la oportunidad de buscar un resultado distinto ante los auriazules.

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Atlante vs Pumas: fecha, horario y canales de transmisión

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 se celebrará el viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

La transmisión del encuentro está prevista por TV Azteca y ESPN, así como por la plataforma de streaming Disney+. Los aficionados también podrán consultar el minuto a minuto de Claro Sports para mantenerse al tanto de las acciones y el resultado del partido.