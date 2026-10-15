México

Cae segundo al mando de “Los Ardillos”, encargado de operar cámaras y radiocomunicaciones en Acapulco

Juan Axel “N” también es relacionado con la extorsión a un comerciante de Xaltianguis

Detenido Los Ardillos en Guerrero
Foto: Fiscalía de Guerrero
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Juan Axel “N”, presunto integrante de segundo nivel del grupo criminal Los Ardillos, fue detenido en el estado de Guerrero como parte del cumplimento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

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El caso que derivó su detención se registró el 8 de noviembre de 2025, en la localidad de Xaltianguis del municipio de Acapulco, cuando Juan Axel “N” presuntamente participó en el cobro de extorsiones a una persona dedicada a la venta de pan, para lo que hizo uso de amenazas e intimidaciones a cambio de permitirle continuar con su actividad.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es identificado como presunto miembro de segundo nivel de Los Ardillos, en la que habría realizado la instalación, configuración y operación de infraestructura de radiocomunicación y videovigilancia en distintas localidades de las regiones Centro y Acapulco de Guerrero.

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La infraestructura, presuntamente colocada por Juan Axel “N”, era utilizada por integrantes de Los Ardillos para mantener comunicación y monitorear los movimientos de las autoridades.

Detenido de Los Ardillos en Guerrero
Foto: Fiscalía de Guerrero

Además, Juan Axel “N” es señalado por su presunta relación con el retiro de dispositivos de geolocalización (GPS) de vehículos supuestamente robados, los cuales se habrían utilizado por los miembros del grupo criminal.

Ataques de Los Ardillos y Los Tlacos dejaron más de 300 familias desplazadas en la Montaña de Guerrero

Uno de los hechos más recientes en los que se vieron involucrados miembros de Los Ardillos fueron los ataques con drones reportados por habitantes de la Montaña de Guerrero en el mes de mayo pasado, los cuales dejaron 316 familias desplazadas y obligaron a habitantes de cuatro comunidades a abandonar sus casas.

La violencia comenzó el 6 de mayo, cuando los pobladores reportaron las detonaciones de explosivos y armas de fuego que provocaron su huida, señalando directamente a Los Ardillos como los responsables.

Para exigir que fueran atendidas sus solicitudes de auxilio, compartieron en redes sociales videos en los que pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su ayuda.

Con los reportes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las agresiones se originaron en una disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Las denuncias de las comunidades y organizaciones indígenas indicaron que la ofensiva provocó el desplazamiento de más de 2 mil personas, mientras que el gobierno luego informó que se trataban de poco más de 300 familias. Habitantes de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán se trasladaron a Alcozacán, donde también se reportaron ataques armados.

Tres meses después, en agosto pasado, el gobierno federal informó que 264 de las 316 familias regresaron a sus comunidades, mientras que 19 familias se reubicaron en distintas regiones de Guerrero y ya no volvieron a sus localidades de origen. En ese momento aún faltaban por regresar 33 familias, de las que no se ha dado mayor información en los últimos dos meses.

Los Ardillos son un grupo criminal surgido hacia el año 2000 en Quechultenango, Guerrero, bajo el mando de Celso Ortega Rosas, expolicía rural conocido como “La Ardilla”, quien inició en el cultivo de la amapola y con la construcción de una red de control territorial.

Los ardillos (Foto: Twitter@DeniseMaerker)
Los ardillos (Foto: Twitter@DeniseMaerker)

Con el paso de los años, su estructura criminal comenzó a evolucionar. La agencia InSight Crime explicó que la disminución del mercado de amapola obligó a Los Ardillos a buscar otras fuentes de ingreso, como lo son la minería, el cobro de piso, entre otros.

Este grupo es considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guerrero.

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