Gobierno de México confirma la reducción del 86% la zona que protege a la vaquita marina para permitir operaciones de pesca

Se trata de uno de los animales más característicos de México. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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El Gobierno de México concretó un viraje regulatorio en la política ambiental del Alto Golfo de California. A través de una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con entrada en vigor inmediata, las autoridades federales redujeron en un 86% la superficie marítima donde permanecía estrictamente prohibido el uso de redes de enmalle y agalleras, instrumentos señalados históricamente por la comunidad científica como la causa principal de muerte incidental de la vaquita marina (Phocoena sinus), uno de los mamíferos marinos en mayor peligro de extinción en el planeta.

De acuerdo con las cifras confirmadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el polígono bajo restricción pesquera sufrió un drástico recorte al pasar de 11 mil 106 kilómetros cuadrados —extensión establecida bajo el acuerdo federal de 2020— a tan solo mil 562 kilómetros cuadrados.

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Esta modificación implica que aproximadamente 9 mil 544 kilómetros cuadrados de aguas marítimas en aguas de Baja California y Sonora quedan libres del veto anterior. A partir de este ajuste, los pescadores artesanales y comerciales de la región podrán emplear redes de enmalle fuera del nuevo perímetro acotado, siempre y cuando dispongan de los permisos y licencias correspondientes otorgados por las autoridades competentes.

Las autoridades gubernamentales aclararon que esta decisión no representa una reducción de la reserva natural protegida ni una alteración al ecosistema delimitado de la especie, sino un reajuste enfocado de manera puntual en la zona donde aplica la prohibición de ciertas artes de pesca tradicional.

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Las autoridades confirmaron el recorte. (Paula Olson/NOAA vía AP, archivo)

La crisis biológica de la especie y la alarma ambiental que genera esta decisión

El recorte a la zona de protección pesquera llega en un instante de máxima vulnerabilidad para la vaquita marina. Las redes de enmalle constituyen la amenaza letal más severa para el cetáceo, debido a que los ejemplares se enredan accidentalmente en sus mallas y terminan por ahogarse al no poder ascender a la superficie para respirar.

La situación poblacional del endémico mamífero es crítica. Durante el monitoreo científico realizado en 2025, los expertos lograron avistar únicamente entre siete y diez individuos, entre los cuales se identificó la presencia de crías. Aunque los investigadores recalcan que esta cifra se limita a los especímenes detectados de manera directa durante el trabajo de campo y no constituye un censo total definitivo, el dato pone de manifiesto el riesgo inminente de extinción en el que se encuentra la especie.

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A la compleja radiografía se suman los recientes hallazgos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La dependencia reveló que durante las jornadas de capacitación técnica efectuadas en mayo de 2026, los tres avistamientos de vaquitas marinas registrados ocurrieron fuera del polígono conocido como la Zona de Tolerancia Cero. Específicamente, un ejemplar fue localizado en el Área de Extensión y dos más en el sector noroeste, lo que demuestra la movilidad de los cetáceos fuera del núcleo que originalmente contaba con la máxima vigilancia institucional.

Pese a que esta actividad representa la mayor amenaza para la especie, el gobierno decidió darle prioridad a los pescadores. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Claudia Sheinbaum defiende la decisión social y científica

Frente a los cuestionamientos de grupos ambientalistas y conservacionistas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó abiertamente la modificación de los límites de restricción. La mandataria federal explicó que el nuevo perímetro no fue una decisión unilateral, sino el resultado de un análisis técnico coordinado por dependencias federales y un proceso de consulta directa con los pobladores del Alto Golfo de California.

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“El objetivo es proteger a la vaquita, pero que también la gente viva de quienes han vivido ahí por generaciones que no son los que han provocado el problema de la disminución de la población de la vaquita”, aseveró la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, celebró la resolución al asegurar que la apertura de la franja marítima aliviará la presión económica sobre las comunidades costeras de la entidad y de Sonora, permitiendo reactivar los ingresos de las familias que dependen históricamente del aprovechamiento pesquero sustentable.

Desde el Gobierno federal se argumentó que el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita y diversos registros científicos sirvieron como insumos de diagnóstico para delimitar las áreas de mayor concentración biológica del cetáceo y descartar aquellas donde la presencia de la especie es nula o esporádica.

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La presidenta abogó por la decisión pese a que afecta directamente a los animales. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

¿Qué representa esta nueva decisión gubernamental?

Pese al recorte del 86% de la superficie restricta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enfatizó que la normativa vigente conservará candados de seguridad en el área redefinida de mil 562 kilómetros cuadrados:

Prohibición permanente de enmalle: Dentro del nuevo polígono de mil 562 kilómetros cuadrados continuará el veto total a las redes de enmalle y agalleras tradicionalmente destructivas, permitiéndose únicamente el uso de artes de pesca selectivas y sustentables debidamente certificadas.

Preservación de la Zona de Tolerancia Cero: Se mantiene intacta la franja de máxima protección de 225 kilómetros cuadrados, donde queda estrictamente prohibida cualquier actividad de pesca y navegación, salvo por embarcaciones oficiales reguladas o de investigación.

Restricción a la navegación nocturna: Queda prohibida cualquier labor de pesca comercial en el área de restricción durante la franja comprendida entre las 19:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente.

Monitoreo y vigilancia: Se exigirá a las embarcaciones la instalación de sistemas de localización y monitoreo satelital, así como inspecciones aleatorias y el decomiso inmediato de artes de pesca no autorizadas.

No obstante, el propio ordenamiento reconoce un desafío logístico fundamental: la implementación de los dispositivos de rastreo satelital en la flota de embarcaciones menores podría demorar hasta 12 meses a partir de que se asignen las partidas presupuestales correspondientes.

Para coordinar las labores de inspección y evitar la pesca furtiva del pez totoaba —cuyo tráfico ilegal es la causa indirecta de la mortandad de la vaquita marina—, la Semarnat mantendrá un operativo permanente en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El tiempo y los datos de monitoreo dirán si este nuevo balance entre economía social y conservación logra evitar la desaparición definitiva del cetáceo más pequeño del mundo.

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