¡Olvídate de comprar chiles en lata! Prepara esta receta casera con zanahoria y coliflor

Los chiles jalapeños en vinagre son un acompañamiento tradicional para diferentes platillos

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Los chiles en vinagre son uno de los acompañamientos más populares de la cocina mexicana. Su sabor ligeramente ácido y picante combina con una gran variedad de alimentos, desde unos frijoles de la olla hasta huevos, sopas y guisados. Aunque es común comprarlos enlatados en las tiendas, también es posible prepararlos en casa con ingredientes fáciles de conseguir.

La receta fue compartida por el canal de YouTube La Cocina En El Rancho, que muestra cómo preparar chiles jalapeños y serranos en vinagre con zanahoria, cebolla y coliflor. El procedimiento consiste en sofreír brevemente cada ingrediente, incorporar especias como laurel, orégano, pimienta negra y clavo de olor, y finalmente añadir agua, vinagre blanco y sal para dejar que la preparación hierva hasta alcanzar la consistencia deseada.

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Este procedimiento, permite que los ingredientes se integren sin que las verduras se cuezan demasiado. El objetivo es conseguir un escabeche sabroso, con zanahorias firmes y chiles que no pierdan por completo su textura.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar chiles en vinagre caseros?

Para elaborar esta receta se utilizan ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en mercados y supermercados. Las cantidades corresponden a la preparación descrita en el procedimiento original.

Los chiles jalapeños en vinagre se pueden preparar en casa con zanahoria, cebolla, coliflor y especias. Esta receta, compartida por el canal de YouTube La Cocina En El Rancho, es una alternativa para acompañar frijoles, sopas, huevos y otros platillos

Ingredientes:

1 kilo de chiles jalapeños.

250 gramos de chiles serranos.

2 cebollas grandes, rebanadas.

5 dientes de ajo.

5 zanahorias grandes, cortadas en rodajas.

1 coliflor, desinfectada y separada en floretes.

3 clavos de olor.

Un puñado pequeño de pimienta negra.

4 hojas de laurel.

Un puñado de orégano.

1 vaso de vinagre blanco.

2 vasos de agua, utilizando el mismo recipiente para medir.

Aceite, el necesario para sofreír los ingredientes.

Sal al gusto.

La cantidad de agua debe ser el doble de la medida de vinagre blanco. En cuanto a la sal, se recomienda incorporarla poco a poco y probar la preparación para ajustar la sazón.

Paso a paso: cómo hacer chiles jalapeños en vinagre

1. Calienta el aceite y sofríe los ajos

Coloca una cazuela con aceite al fuego y espera a que esté caliente. Agrega los cinco dientes de ajo y deja que se doren ligeramente, sin permitir que se quemen, ya que podrían aportar un sabor amargo al escabeche.

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Después, incorpora la cebolla rebanada y permite que se cocine brevemente hasta que comience a cambiar de color y se ablande un poco.

2. Pasa las verduras por la cazuela

Retira la cebolla y el ajo, y reserva ambos ingredientes. En el mismo recipiente, coloca las zanahorias y déjalas sofreír durante unos instantes.

Cuando estén ligeramente cocidas, sácalas de la cazuela y repite el procedimiento con la coliflor. La idea es darles una pasada rápida por el aceite, sin dejarlas demasiado tiempo al fuego.

Este paso es importante para quienes prefieren que las verduras conserven una consistencia firme al momento de servir los chiles.

3. Sofríe los chiles jalapeños y serranos

Una vez que hayas retirado la coliflor, incorpora los chiles jalapeños y serranos a la cazuela. Déjalos cocinar brevemente, moviéndolos para que tengan contacto con el aceite caliente.

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Cuando hayan pasado por este proceso, regresa a la cazuela la cebolla, los ajos, las zanahorias y la coliflor. Mezcla los ingredientes para distribuirlos de manera uniforme.

4. Incorpora las especias y el vinagre

Agrega los tres clavos de olor, la pimienta negra, las cuatro hojas de laurel y el orégano. Estas especias aportan aromas característicos al escabeche.

Posteriormente, vierte dos medidas de agua por cada medida de vinagre blanco. Para esta receta se utiliza un vaso de vinagre y dos vasos de agua, aunque las cantidades deben ajustarse a la capacidad del recipiente y al volumen de los ingredientes.

Añade la sal al gusto y mezcla para que todos los componentes queden bien distribuidos. En el procedimiento original, el agua se incorpora previamente caliente para acelerar la preparación.

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5. Deja hervir hasta que los ingredientes estén cocidos

Mantén la cazuela al fuego hasta que la mezcla hierva y las verduras terminen de cocinarse. Vigila la consistencia de los ingredientes, especialmente las zanahorias y los chiles.

La recomendación de esta receta es evitar la sobrecocción. El resultado buscado son unas verduras firmes y unos chiles que conserven parte de su textura crujiente.

Cuando estén listos, retira la cazuela del fuego.

¿Con qué alimentos se pueden acompañar los chiles en vinagre?

Una de las ventajas de los chiles en vinagre caseros es su versatilidad. Su sabor ácido y picante complementa comidas cotidianas y puede servirse junto a diferentes preparaciones.

Entre las opciones para acompañarlos están:

Frijoles de la olla o refritos.

Huevos preparados al gusto.

Sopas y caldos.

Guisados de carne o pollo.

Arroz y otros platillos caseros.

La receta también permite adaptar las verduras según las preferencias de cada persona. Aunque la preparación tradicional puede llevar principalmente chiles y zanahorias, añadir coliflor aporta variedad de texturas y hace que el escabeche tenga más ingredientes para servir.

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¿Cómo conservar los chiles en vinagre hechos en casa?

Preparar chiles en vinagre en casa permite disponer de un acompañamiento listo para servir, pero es importante considerar su conservación.

Aunque el vinagre aporta acidez, esta receta no especifica una proporción de acidez validada para conservar los chiles a temperatura ambiente ni incluye un procedimiento de envasado seguro. Por ello, no se debe asumir que los frascos pueden guardarse durante semanas en una alacena solo porque contienen vinagre.

Para reducir riesgos, deja que la preparación pierda el exceso de calor y refrigérala en recipientes limpios, cerrados y aptos para alimentos. No la almacenes a temperatura ambiente ni la consideres una conserva estable sin un procedimiento de conservación probado. Si se necesita guardar durante periodos prolongados, es preferible recurrir a una receta de escabeche con instrucciones de conservación verificadas.

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Con jalapeños, serranos, zanahoria, cebolla y coliflor, esta receta ofrece una alternativa para preparar en casa un acompañamiento de sabor intenso. La clave está en sofreír brevemente los ingredientes, incorporar las especias y evitar que las verduras se cuezan en exceso, para disfrutar de un escabeche con distintas texturas y un toque picante.