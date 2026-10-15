México

Sentencian a tres mexicanos a 21 años de prisión en El Salvador: fueron detenidos con armas y cocaína

Los mexicanos fueron sentenciados por tráfico de armas, mientras que cuatro ecuatorianos recibieron condenas por transportar más de mil 200 kilos de cocaína

Manos de un hombre de mediana edad sostienen barras de prisión oxidadas, revelando piel envejecida, con un pasillo gris borroso al fondo.
Tres mexicanos fueron condenados a 21 años de prisión en El Salvador por tráfico de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a tres ciudadanos mexicanos a 21 años de prisión por tráfico de armas, luego de que fueran detenidos en agosto de 2024 junto con cuatro ciudadanos ecuatorianos durante un operativo de la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

La Fiscalía General informó este jueves que los siete extranjeros fueron procesados por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

PUBLICIDAD

Los mexicanos fueron identificados como Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz, quienes recibieron una sentencia de 21 años de cárcel por tráfico de armas.

Durante el operativo en el que fueron detenidos, las autoridades salvadoreñas también aseguraron armas de guerra, municiones y cargadores, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Junto con los tres mexicanos fueron detenidos los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez.

Las autoridades salvadoreñas detuvieron a los tres mexicanos junto con cuatro ecuatorianos en agosto de 2024. REUTERS/José Cabezas
Las autoridades salvadoreñas detuvieron a los tres mexicanos junto con cuatro ecuatorianos en agosto de 2024. REUTERS/José Cabezas

A diferencia de los mexicanos, los cuatro ciudadanos ecuatorianos fueron condenados a 14 años de prisión por tráfico de drogas.

Más de mil 200 kilos de cocaína fueron asegurados

La Fiscalía salvadoreña señaló que los extranjeros estaban relacionados con el traslado de más de mil 200 kilogramos de cocaína, cuyo valor fue estimado en más de 31.6 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Los cargamentos eran transportados a bordo de tres embarcaciones, las cuales fueron interceptadas en aguas del Pacífico salvadoreño como parte de las operaciones de las autoridades contra el tráfico marítimo de drogas.

El decomiso y las detenciones ocurrieron en agosto de 2024, cuando elementos de la Marina Nacional realizaron las operaciones de interdicción en aguas salvadoreñas.

La incautación de cocaína y armas se produjo en medio del incremento de los operativos marítimos implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde el inicio de su administración ha colocado la lucha contra las estructuras criminales y el narcotráfico entre sus principales prioridades de seguridad.

La bandera de El Salvador ondea en un asta frente al panorama urbano de la capital y una montaña al fondo bajo un cielo azul.
Los operativos permitieron asegurar más de mil 200 kilogramos de cocaína valuados en más de 31.6 millones de dólares en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 las autoridades salvadoreñas incautaron más de 17.2 toneladas de droga, principalmente cocaína, con un valor estimado de 422.7 millones de dólares.

Para 2025, los decomisos superaron las 25 toneladas, con un valor calculado en más de 618.7 millones de dólares.

Gobierno de Bukele reporta millonarios decomisos

Las autoridades de Seguridad de El Salvador sostienen que durante la administración de Nayib Bukele se han decomisado 73.8 toneladas de droga, con un valor económico estimado en mil 736.5 millones de dólares.

Los operativos contra el narcotráfico se han concentrado, entre otros puntos, en las rutas marítimas utilizadas para transportar cocaína a través del Pacífico.

El gobierno salvadoreño ha destacado estos decomisos como parte de su estrategia de seguridad y de las operaciones de la Marina Nacional para detectar embarcaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

Hombre caucásico con uniforme naranja de prisión sentado en una cama de celda, con la cabeza baja y manos entrelazadas, visto a través de barrotes oscuros.
La Marina Nacional de El Salvador realizó la detención en aguas del Pacífico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de los tres mexicanos se suma a los procesos judiciales contra extranjeros detenidos en territorio salvadoreño o en aguas bajo jurisdicción del país por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Mientras los mexicanos recibieron penas de 21 años por tráfico de armas, los cuatro ecuatorianos deberán cumplir 14 años de prisión por tráfico de drogas, según la resolución comunicada por la Fiscalía General.

La sentencia se dio a conocer mientras El Salvador mantiene una política de endurecimiento de las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno de Bukele, tanto contra las estructuras criminales que operan dentro del país como contra las redes internacionales vinculadas con el tráfico de drogas.

Temas Relacionados

El SalvadorNayib Bukelemexicanostráfico de armastráfico de drogascocaínaMarina NacionalPacífico salvadoreñocrimen organizadonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Productores de Tiny Desk lloran ante Los Tigres del Norte y su mensaje migrante: “Nos han devuelto nuestra humanidad”

El conjunto sinaloense estrenó hoy su sesión para NPR, precedida por un discurso sobre fronteras y familias latinas que conmovió al equipo responsable

Productores de Tiny Desk lloran ante Los Tigres del Norte y su mensaje migrante: “Nos han devuelto nuestra humanidad”

Japonesa que vivió en México organiza sus XV años en su país y lanza una invitación que se vuelve viral

La protagonista explicó que no pudo tener su festejo durante su infancia en territorio mexicano. Años después, anunció que finalmente hará realidad ese anhelo el 16 de octubre

Japonesa que vivió en México organiza sus XV años en su país y lanza una invitación que se vuelve viral

Quién es NOREH, el artista cuyo sencillo ‘La Dura’ conquista las listas de popularidad en México

La canción, producida por IVDA, llega después de “Mariposa” y marca una etapa más ligera en su repertorio

Quién es NOREH, el artista cuyo sencillo ‘La Dura’ conquista las listas de popularidad en México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de octubre de 2026

Rafael Camara se suma a Checo Pérez, Colapinto y Bortoleto como el cuarto latinoamericano en la F1 para 2027

Desde 2016, la Fórmula 1 no contaba con cuatro pilotos latinoamericanos en una misma temporada

Rafael Camara se suma a Checo Pérez, Colapinto y Bortoleto como el cuarto latinoamericano en la F1 para 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más soldados, igual violencia: las claves del fracaso militar en Sinaloa

Más soldados, igual violencia: las claves del fracaso militar en Sinaloa

Cae segundo al mando de “Los Ardillos”, encargado de operar cámaras y radiocomunicaciones en Acapulco

“Un distintivo no puede tapar nueve muertes”: familias de mineros de Concordia rechazan premio por mejor empresa a Vizsla Silver

Acusan a tres mexicanos en EEUU de fraude fiscal por 74 millones de dólares: cobraron 16 mil cheques

“En memoria de ellos”: familiares de 13 policías asesinados en Aguililla por el CJNG marchan en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Expo Garnacha Halloween llega a parque Naucalli con los mejores antojitos cerca de CDMX durante el fin de semana

Expo Garnacha Halloween llega a parque Naucalli con los mejores antojitos cerca de CDMX durante el fin de semana

Productores de Tiny Desk lloran ante Los Tigres del Norte y su mensaje migrante: “Nos han devuelto nuestra humanidad”

Quién es NOREH, el artista cuyo sencillo ‘La Dura’ conquista las listas de popularidad en México

Gustavo Adolfo Infante publica entrevista archivada con Sasha Sokol: las declaraciones sobre Luis de Llano causan revuelo

U2 regresa a CDMX con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros: fechas, preventa y venta general de boletos

DEPORTES

TAS pone fecha a la audiencia por el ascenso y descenso en México: son cinco los clubes que demandaron a la FMF

TAS pone fecha a la audiencia por el ascenso y descenso en México: son cinco los clubes que demandaron a la FMF

Rafa Márquez visita a Tigres con la mira puesta en Jamaica y los Cuartos de Final de la Nations League

Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: quiénes serán los atletas mexicanos que participen en el certamen

Rafael Camara se suma a Checo Pérez, Colapinto y Bortoleto como el cuarto latinoamericano en la F1 para 2027

¿Cuánto cuesta el Chevrolet Corvette Z06 2026 que se compró Julián Quiñones?