Sentencian a tres mexicanos a 21 años de prisión en El Salvador: fueron detenidos con armas y cocaína

Tres mexicanos fueron condenados a 21 años de prisión en El Salvador por tráfico de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a tres ciudadanos mexicanos a 21 años de prisión por tráfico de armas, luego de que fueran detenidos en agosto de 2024 junto con cuatro ciudadanos ecuatorianos durante un operativo de la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

La Fiscalía General informó este jueves que los siete extranjeros fueron procesados por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

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Los mexicanos fueron identificados como Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz, quienes recibieron una sentencia de 21 años de cárcel por tráfico de armas.

Durante el operativo en el que fueron detenidos, las autoridades salvadoreñas también aseguraron armas de guerra, municiones y cargadores, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Junto con los tres mexicanos fueron detenidos los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez.

Las autoridades salvadoreñas detuvieron a los tres mexicanos junto con cuatro ecuatorianos en agosto de 2024. REUTERS/José Cabezas

A diferencia de los mexicanos, los cuatro ciudadanos ecuatorianos fueron condenados a 14 años de prisión por tráfico de drogas.

Más de mil 200 kilos de cocaína fueron asegurados

La Fiscalía salvadoreña señaló que los extranjeros estaban relacionados con el traslado de más de mil 200 kilogramos de cocaína, cuyo valor fue estimado en más de 31.6 millones de dólares.

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Los cargamentos eran transportados a bordo de tres embarcaciones, las cuales fueron interceptadas en aguas del Pacífico salvadoreño como parte de las operaciones de las autoridades contra el tráfico marítimo de drogas.

El decomiso y las detenciones ocurrieron en agosto de 2024, cuando elementos de la Marina Nacional realizaron las operaciones de interdicción en aguas salvadoreñas.

La incautación de cocaína y armas se produjo en medio del incremento de los operativos marítimos implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien desde el inicio de su administración ha colocado la lucha contra las estructuras criminales y el narcotráfico entre sus principales prioridades de seguridad.

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Los operativos permitieron asegurar más de mil 200 kilogramos de cocaína valuados en más de 31.6 millones de dólares en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 las autoridades salvadoreñas incautaron más de 17.2 toneladas de droga, principalmente cocaína, con un valor estimado de 422.7 millones de dólares.

Para 2025, los decomisos superaron las 25 toneladas, con un valor calculado en más de 618.7 millones de dólares.

Gobierno de Bukele reporta millonarios decomisos

Las autoridades de Seguridad de El Salvador sostienen que durante la administración de Nayib Bukele se han decomisado 73.8 toneladas de droga, con un valor económico estimado en mil 736.5 millones de dólares.

Los operativos contra el narcotráfico se han concentrado, entre otros puntos, en las rutas marítimas utilizadas para transportar cocaína a través del Pacífico.

El gobierno salvadoreño ha destacado estos decomisos como parte de su estrategia de seguridad y de las operaciones de la Marina Nacional para detectar embarcaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

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La Marina Nacional de El Salvador realizó la detención en aguas del Pacífico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de los tres mexicanos se suma a los procesos judiciales contra extranjeros detenidos en territorio salvadoreño o en aguas bajo jurisdicción del país por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Mientras los mexicanos recibieron penas de 21 años por tráfico de armas, los cuatro ecuatorianos deberán cumplir 14 años de prisión por tráfico de drogas, según la resolución comunicada por la Fiscalía General.

La sentencia se dio a conocer mientras El Salvador mantiene una política de endurecimiento de las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno de Bukele, tanto contra las estructuras criminales que operan dentro del país como contra las redes internacionales vinculadas con el tráfico de drogas.

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