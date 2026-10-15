México

Expo Garnacha Halloween llega a parque Naucalli con los mejores antojitos cerca de CDMX durante el fin de semana

La Expo Garnacha Halloween festejará cinco años con dinámicas para pedir dulces en locales participantes, certámenes para comedores de tacos y un ambiente familiar que iniciará a las 10:00 horas

Un hombre disfrazado come tacos frente a recipientes con guisados en un mercado nocturno decorado con guirnaldas y calabazas de Halloween
La edición está dirigida a público familiar y combinará la oferta gastronómica con dinámicas propias de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Expo Garnacha Halloween reunirá antojitos mexicanos, música de rock y actividades de disfraces en el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. El encuentro celebrará el quinto aniversario de la expo con puestos de comida, concursos y un bazar, a pocos kilómetros de los límites con la Ciudad de México.

La edición está dirigida a público familiar y combinará la oferta gastronómica con dinámicas propias de Halloween. Las personas asistentes podrán acudir disfrazadas y pedir dulces en los puestos y restaurantes participantes, además de presenciar música de rock en vivo y concursos de comedores de tacos.

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La Expo Garnacha Halloween 2026 será una feria gastronómica de acceso libre en el Parque Naucalli, donde el público pagará únicamente lo que consuma. La programación incluye antojitos mexicanos, bebidas, rock en vivo, concursos de tacos, actividades de disfraces y un bazar de artesanías, como parte de la celebración de su quinto aniversario.

Expo Garnacha/Facebook

Fechas, horario y costo de la Expo Garnacha Halloween

La Expo Garnacha Halloween se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Las actividades comenzarán a las 10.00 horas, con servicio para quienes busquen desayunar, comer o cenar dentro del festival.

La entrada será libre durante las dos jornadas. El gasto dependerá de los alimentos, bebidas y productos que cada visitante compre dentro del recinto.

La información difundida sobre el evento plantea una oferta para distintos presupuestos. La feria reunirá platillos tradicionales y puestos con preparaciones de comida mexicana que se venden por separado.

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La celebración corresponde al quinto aniversario de Expo Garnacha. La edición de Halloween añadirá disfraces, dulces y actividades temáticas a su formato gastronómico.

Antojitos, tacos y quesadillas gigantes en el Parque Naucalli

Marilyn Manson, antojitos mexicanos, feria, gastronomía tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre los establecimientos mencionados se encuentra Antojitos La Abejita, que llevará tacos de cecina, bistec y suadero. Su menú también contempla huaraches, pambazos y gorditas.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta anunciada incluye pozole, carnitas, birria, pancita, flautas, machetes y enchiladas. También habrá tacos, gorditas, pambazos, huaraches, sopes, gringas, burritos y otras preparaciones de cocina mexicana.

Entre los establecimientos mencionados se encuentra Antojitos La Abejita, que llevará tacos de cecina, bistec y suadero. Su menú también contempla huaraches, pambazos y gorditas.

D’Angel’s participará con quesadillas gigantes de 45 centímetros, además de sopes, gringas, burritos y tacos campechanos. La dimensión de sus quesadillas forma parte de las propuestas anunciadas para la feria.

La lista también incluye a Tacos La Chula, con tacos al pastor preparados al momento, alambres y cortes. El encuentro sumará un bazar con artesanías y otros productos.

La Expo Garnacha concentrará propuestas que van de los platillos de cuchara a los antojitos preparados al momento. La variedad anunciada permite recorrer los puestos sin que la experiencia quede limitada a un solo tipo de comida.

Rock, disfraces y concursos durante la edición de Halloween

Multitud en un evento al aire libre con puestos de camisetas, calabazas decorativas, un escenario iluminado y una pista de patinaje.
La oferta musical acompañará la venta de comida durante ambas jornadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación contempla música de rock en vivo como parte de las actividades del festival. La oferta musical acompañará la venta de comida durante ambas jornadas.

También se realizarán concursos de comedores de tacos. Los premios anunciados serán sorpresa, sin que se hayan difundido detalles sobre su mecánica o el número de participantes.

Las personas que asistan con disfraz podrán integrarse a una dinámica para pedir dulces entre los puestos y restaurantes participantes. La actividad busca incorporar elementos de Halloween al recorrido gastronómico.

El evento se presenta como una opción familiar. La convocatoria reúne comida, música y concursos dentro de un mismo espacio, por lo que los asistentes pueden permanecer en el parque mientras recorren los establecimientos y el bazar.

Cómo llegar al Parque Naucalli desde la Ciudad de México

El Parque Naucalli se encuentra en Naucalpan de Juárez, Estado de México, cerca de los límites con la Ciudad de México. El acceso al festival será dentro de las instalaciones del parque.

Una alternativa desde la capital es llegar a la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro. Desde el paradero se puede tomar una combi o microbús que circule por Periférico Norte en dirección a Torres de Satélite.

En esa ruta, la recomendación es descender a la altura del Parque Naucalli, frente a las Torres de San Mateo o cerca de la entrada principal sobre Periférico. El punto de bajada depende del transporte disponible en el paradero.

Otra opción es partir desde la estación Rosario, que conecta con las líneas 6 y 7 del Metro, y tomar transporte con dirección a Naucalpan. Esta alternativa puede resultar útil para quienes se trasladen desde el norte y poniente de la Ciudad de México.

Quienes viajen en automóvil desde el centro o sur de la capital pueden tomar Anillo Periférico Norte y continuar por los carriles laterales después de las zonas de Toreo y Alce Blanco. La entrada al parque queda en sentido hacia la Ciudad de México.

El Parque Naucalli cuenta con estacionamiento en sus inmediaciones. La recomendación difundida para quienes acudan en vehículo es llegar temprano, ya que la disponibilidad de lugares puede variar durante el día.

Puestos de madera con pan, chocolates y vino alineados en un parque donde varias personas caminan y degustan productos.
Asistentes recorren los puestos de comida y bebidas artesanales durante un festival gastronómico en la plaza central del Parque Naucalli, en Naucalpan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras actividades de Halloween y Día de Muertos en la CDMX

El mismo fin de semana de la Expo Garnacha se realizará el K-pop Horror Fest en la Friki Plaza, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La programación anunciada incluye Zombie Random Dance, Caja Asustada, Rally de Calaveritas y un concurso de baile con temática de Halloween.

La actividad de Friki Plaza tendrá acceso gratuito y se desarrollará el sábado 17 de octubre a partir de las 14.00 horas. El recinto se localiza sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El domingo 18 de octubre está programada la Marcha Zombie 2026. La concentración será frente al Monumento a la Revolución, donde habrá actividades previas, maquillaje, disfraces y una pasarela antes del recorrido.

El contingente de la Marcha Zombie saldrá hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La ruta contempla avenida de la República, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo.

La agenda de la temporada también incluye recorridos relacionados con el cempasúchil en Xochimilco, experiencias nocturnas, funciones de cine de terror y propuestas de Día de Muertos en distintos puntos de la capital.

Entre las actividades anunciadas para el cierre de octubre figura el Gran Desfile de Día de Muertos, que recorrerá el trayecto de Chapultepec al Zócalo el 31 de octubre. La Ciudad de México también tendrá una ofrenda monumental en el Zócalo.

Opciones en el Estado de México durante la temporada

En el Estado de México se anunció el Halloween de Vampiros en la Mansión Tepotzotlán. La propuesta incluye música, concurso de disfraces, espectáculo performático y un área de comida.

La actividad en Tepotzotlán está prevista para el sábado 24 de octubre. El acceso requiere asistir con disfraz o caracterización, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.

Metepec tendrá la Rodada del Terror 2026 el viernes 30 de octubre. La actividad contempla un recorrido nocturno de 20 kilómetros, bicicletas decoradas y disfraces de Halloween.

La salida de la rodada será desde la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, conocida como Hortaliza. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec convocó a ciclistas, familias y personas aficionadas a esta actividad recreativa.

La Rodada del Terror incluirá un concurso de disfraces que premiará a las 10 mejores caracterizaciones. Al término del recorrido se ofrecerán pan de muerto y café a las personas participantes.

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