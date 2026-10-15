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Jorge Campos cumple 60 años y Pumas le envía emotiva felicitación: “El Brody más grande de todos”

A través de sus redes sociales, el equipo universitario mandó un mensaje que repasa el vínculo de Campos con el club

Jorge Campos cumple 60 años este 15 de octubre (X@Innmortal_)
Jorge Campos cumple 60 años este 15 de octubre (X@Innmortal_)
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Jorge Campos cumple 60 años este jueves 15 de octubre, y diversas figuras y clubes del mundo futbolístico lo han felicitado como Pumas, que le mandó un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, el equipo universitario mandó un mensaje que repasa el vínculo de Campos con el club y su lugar dentro del futbol mexicano. La institución destacó su estilo como portero, sus intervenciones fuera del área y la forma en que defendió los colores azul y oro durante su carrera.

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Jorge Campos cumple 60 años este jueves 15 de octubre, y diversas figuras y clubes del mundo futbolístico lo han felicitado como Pumas, que le mandó un emotivo mensaje. (Captura de pantalla)
Jorge Campos cumple 60 años este jueves 15 de octubre, y diversas figuras y clubes del mundo futbolístico lo han felicitado como Pumas, que le mandó un emotivo mensaje. (Captura de pantalla)

La publicación también aludió a los uniformes que Jorge utilizó en la portería, reconocidos por sus diseños y colores. Al llamarlo “Brody”, Pumas retomó uno de los apodos del exfutbolista y lo presentó como una figura identificada con la afición universitaria y con la Selección Mexicana.

“¡Feliz cumpleaños al Brody más grande de todos! Gracias por volar de área a área, por revolucionar la portería, por regalarnos los jerseys más icónicos del fútbol mundial y por defender el azul y oro con mucha garra. El eterno ídolo de los colores y la pasión mexicana. ¡Felicidades, Brody!“

Portero Jorge Campos (1966)
Foto: Twitter / @HEstadodeMex

Jorge Campos: un portero único

“El Brody” cumple 60 años como una de las figuras que cambian la forma de entender la portería en México. Sus salidas fuera del área, su capacidad para jugar con los pies y su paso como delantero lo separan del modelo tradicional de guardameta.

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El exfutbolista enfrentó una desventaja de estatura frente a otros arqueros, pero compensa esa condición con reflejos, velocidad y salidas para reducir los espacios de los delanteros. Campos convirtió esos recursos en parte de un estilo que le permitió intervenir lejos de la línea de gol.

Su carrera también incluyó una faceta poco habitual: podía quitarse los guantes y jugar como atacante. Esa habilidad le permitió alternar posiciones en el futbol profesional y sumó goles a una trayectoria marcada principalmente por sus atajadas y vuelos en el área.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Former football player Jorge Campos before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Former football player Jorge Campos before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Pumas es el club donde Campos encontró espacio para desarrollar esa personalidad dentro de la cancha. Con la Selección Mexicana, el portero participó en tres Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Esas convocatorias lo colocan en una generación que llevó al futbol mexicano a escenarios internacionales durante casi una década.

Luis García Pumas
(Foto: Instagram/@garciaposti)

Los uniformes de colores intensos y figuras geométricas completan la imagen de Campos. Esas prendas dejaron de ser parte exclusiva de su trabajo como arquero y se convirtieron en una firma visual que mantiene su presencia entre aficionados de distintas generaciones.

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