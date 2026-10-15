Abuso sexual y violencia familiar lideran cifra de delitos contra menores en México: REDIM pide estrategia de protección a infancias

Activar la ruta no solo busca justicia para la víctima, también evita que el agresor continúe delinquiendo y previene nuevos casos de abuso - crédito Pexels

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El abuso sexual y la violencia familiar encabezan la cifras de delitos que se han cometido contra los niños, niñas y adolescentes en México, sumando más de 43 mil víctimas de enero a agosto de este año, de acuerdo con el informe presentado por la la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La organización detalló que en total 106 mil 346 personas de 0 a 17 años fueron víctimas de delitos en el país durante los primeros ocho meses de 2026, con base en cifras de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejectuvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Del total, 56.5% eran mujeres y 40.4% hombres. Ante esas cifras, la REDIM planteó una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos para proteger a las infancias.

La organización propone que el Estado mexicano dé seguimiento a las acciones de prevención de la violencia dentro de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como COMPREVNNA y articulada por el SIPINNA, además de desarrollar proyectos de construcción de paz en los territorios con mayor violencia.

Delitos sexuales y violencia familiar abarcan 43.3% de los casos

Los delitos sexuales, además de rapto, representan 21.7% de los delitos contra personas de 0 a 17 años. Las víctimas suman 23,030, un promedio de 95 al día; 85.7% son mujeres y 13.8% hombres.

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En estos delitos, 42.4% de las víctimas tiene de 0 a 12 años y 57.6% de 13 a 17 años. Niñas, niños y adolescentes representan 39.5% del total de las víctimas de delitos sexuales registradas en el país.

Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León concentran uno de cada cuatro casos de delitos sexuales contra menores de edad. Juárez, Chihuahua; Benito Juárez, Quintana Roo, y Chihuahua, Chihuahua, son los municipios con mayor incidencia.

La violencia familiar representa 21.6% de los delitos registrados contra niñas, niños y adolescentes. El reporte registra 23,006 víctimas, también con un promedio de 95 al día; 54.3% son mujeres y 42.5% hombres.

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En violencia familiar, 61.8% de las víctimas tiene entre 0 y 12 años, mientras que 38.2% tiene de 13 a 17 años. Las personas menores de edad representan 11.4% del total de víctimas de este delito.

Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México concentran uno de cada tres casos de violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Juárez, Chihuahua; Querétaro, Querétaro, e Iztapalapa, Ciudad de México, registran la mayor incidencia municipal.

Incumplimiento de asistencia familiar suma 12,577 víctimas

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar concentra 11.8% de los delitos contra personas de 0 a 17 años. El informe registra 12,577 víctimas, un promedio de 52 al día; 49.7% son mujeres y 49.4% hombres.

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En este delito, 70.4% de las víctimas tiene de 0 a 12 años y 29.6% de 13 a 17 años. Niñas, niños y adolescentes representan 45.6% del total de víctimas de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Sonora, Chihuahua y Guanajuato concentran tres de cada 10 casos. Celaya, Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua, y Juárez, Chihuahua, son los municipios con la mayor incidencia.

La categoría de “retención o sustracción de menores o incapaces” concentra 6.5% del total de víctimas de delitos contra personas de 0 a 17 años. Suma 6,914 víctimas, un promedio de 28 al día; 49.5% son mujeres y 49.8% hombres.

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En estos casos, 85.6% de las víctimas tiene entre 0 y 12 años y 14.4% entre 13 y 17 años. Las personas menores de edad representan 49.3% del total de víctimas registradas en esa categoría.

Nuevo León, Veracruz y Estado de México concentran uno de cada tres casos de retención o sustracción de menores o incapaces. Puebla, Puebla; Irapuato, Guanajuato, y Celaya, Guanajuato, reportan la mayor incidencia municipal.

Delincuencia organizada deja más de 10 mil víctimas

Los delitos tipificados en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada internacional representan 9.9% del total de víctimas menores de edad. La cifra asciende a 10 mil 565 personas, un promedio de 43 al día; 55.8% son hombres y 43.3% mujeres.

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Esta categoría incluye feminicidio y homicidio doloso; lesiones dolosas, tortura, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio doloso; trata de personas, incluido el tráfico de niñez; pornografía infantil; secuestro; extorsión; narcomenudeo con fines de venta; robo de vehículo y falsificación.

Las mujeres son más frecuentes entre las víctimas de feminicidio, pornografía infantil, trata de personas y falsificación. Los hombres son más frecuentes entre las víctimas de homicidio doloso; lesiones dolosas, tortura y otros delitos con violencia física; secuestro; extorsión; robo de vehículo y narcomenudeo con fines de venta.

Las personas de 13 a 17 años representan 75.6% de las víctimas de estos delitos, frente a 24.4% de quienes tienen de 0 a 12 años. Niñas, niños y adolescentes conforman 4.4% del total de víctimas de esta categoría.

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Estado de México, Guanajuato y Jalisco concentran uno de cada tres casos de delitos tipificados en la Convención de Palermo. Ecatepec, Estado de México; Aguascalientes, Aguascalientes, y Celaya, Guanajuato, son los municipios con mayor incidencia.

El informe registra 396 víctimas de feminicidio y homicidio doloso: 31 feminicidios y 365 homicidios dolosos, un promedio de dos casos al día. De ese total, 309 fueron feminicidios u homicidios dolosos con arma de fuego: seis feminicidios y 303 homicidios, un promedio de un caso al día.

Entre las víctimas de feminicidio y homicidio doloso, 15.2% tiene de 0 a 12 años y 84.8% de 13 a 17 años. En los casos con arma de fuego, 10.4% tiene de 0 a 12 años y 89.6% de 13 a 17 años.

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Guanajuato, Ciudad de México y Michoacán concentran tres de cada 10 feminicidios y homicidios dolosos. Culiacán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato, y Centro, Tabasco, reportan la mayor incidencia; en los casos con arma de fuego, Culiacán, Irapuato y Cajeme, Sonora, encabezan los registros.

Las lesiones dolosas, la tortura y otros delitos con violencia física, entre ellos tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio doloso, suman 9,305 víctimas, un promedio de 38 al día. El reporte cuenta 353 víctimas de lesiones dolosas, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio doloso con arma de fuego, un promedio de un caso al día.

En la primera categoría, 23.1% tiene de 0 a 12 años y 76.9% de 13 a 17 años; en los casos con arma de fuego, las proporciones son 21.2% y 78.8%. Niñas, niños y adolescentes representan 7.4% y 6.2% del total de víctimas de cada categoría.

Estado de México, Guanajuato y Jalisco concentran dos de cada cinco casos de lesiones dolosas, tortura y otros delitos con violencia física; Ecatepec, Aguascalientes y Celaya encabezan los municipios. Guanajuato, Estado de México y Jalisco reúnen dos de cada cinco casos con arma de fuego; Irapuato, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque reportan la mayor incidencia.

Trata, pornografía infantil y secuestro concentran víctimas adolescentes

La trata de personas, incluido el tráfico de niñez, deja 182 víctimas, cinco por semana. La trata con fines de explotación sexual suma 49 víctimas, una por semana. En el primer delito, 37.4% tiene de 0 a 12 años y 62.6% de 13 a 17; en explotación sexual, las proporciones son 32.7% y 67.3%.

Niñas, niños y adolescentes representan 30% del total de víctimas de trata de personas y 28.8% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Quintana Roo, Estado de México y Chihuahua concentran la mitad de los casos de trata; Benito Juárez, Quintana Roo; Tijuana, Baja California, y Juárez, Chihuahua, son los municipios con mayor incidencia.

Baja California, Estado de México y Ciudad de México concentran la mitad de los casos de trata con fines de explotación sexual. Tijuana, Baja California; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Juárez, Chihuahua, reportan la mayor incidencia municipal.

La pornografía infantil registra 191 víctimas, seis por semana. El 35.6% tiene de 0 a 12 años y 64.4% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 58.8% del total de víctimas de este delito.

Nuevo León, Quintana Roo y Baja California concentran siete de cada 10 casos de pornografía infantil. Benito Juárez, Quintana Roo; Guadalupe, Nuevo León, y Monterrey, Nuevo León, registran la mayor incidencia.

El secuestro deja 32 víctimas, una por semana; 21.9% tiene de 0 a 12 años y 78.1% de 13 a 17 años. Las personas menores de edad representan 8.7% de las víctimas de secuestro. Chihuahua, Michoacán y Nayarit concentran la mitad de los casos, con Juárez, Tepic y Morelia como los municipios de mayor incidencia.

La extorsión y la tentativa de extorsión suman 151 víctimas, cuatro por semana. El 25.2% tiene de 0 a 12 años y 74.8% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 1.7% del total de víctimas. Querétaro, Jalisco y Nuevo León concentran dos de cada cinco casos, mientras Querétaro, Tepatitlán de Morelos y Uruapan encabezan los municipios.

Otros delitos asociados con delincuencia organizada suman 2,783 víctimas

La REDIM identifica otros delitos asociados con delincuencia organizada por personas expertas y víctimas de reclutamiento. Esta categoría representa 2.6% del total de víctimas de 0 a 17 años e incluye fraude, privación ilegal de la libertad y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.

El reporte refiere el fraude a partir de una publicación de la UNODC que lo asocia con la delincuencia organizada; la privación ilegal de la libertad es usada como un “proxy” de secuestro, y los otros delitos contra la vida y la integridad corporal como un “proxy” de lesiones dolosas y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Estos delitos suman 2,783 víctimas, un promedio de 11 al día. El 47.7% son mujeres y 51% hombres. En privación ilegal de la libertad se reportan más víctimas mujeres; en fraude y otros delitos contra la vida y la integridad corporal se registran más hombres.

El 65% de las víctimas tiene de 0 a 12 años y 35% de 13 a 17 años. Niñas, niños y adolescentes representan 2.8% del total de víctimas de esos delitos. Estado de México, Hidalgo y Baja California concentran dos de cada cinco casos; Tijuana, Ensenada y Mexicali registran la mayor incidencia municipal.

El narcomenudeo con fines de venta suma 80 víctimas, dos por semana. El 87.5% tiene de 0 a 12 años y 12.5% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 0.5% de las víctimas totales. Chiapas, Quintana Roo y Querétaro concentran nueve de cada 10 casos; Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Querétaro encabezan los municipios.

El robo de vehículo deja 201 víctimas, seis por semana. El 44.8% tiene de 0 a 12 años y 55.2% de 13 a 17 años; las personas menores de edad representan 0.3% de las víctimas. Estado de México, Jalisco y Querétaro concentran tres de cada cinco casos, con Guadalajara, El Salto y Ecatepec como municipios de mayor incidencia.

La falsificación registra 27 víctimas, tres al mes. El 92.6% tiene de 0 a 12 años y 7.4% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 0.3% de las víctimas. Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran cuatro de cada cinco casos; Guadalajara, Zapotlán y Mazatlán aparecen entre los municipios con incidencia.

Amenazas, corrupción de menores y discriminación también afectan a la niñez

Las amenazas suman 3,489 víctimas, 14 al día. El 21.6% tiene de 0 a 12 años y 78.4% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 3.2% del total de víctimas.

Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo concentran uno de cada tres casos; Iztapalapa, Aguascalientes y Celaya reportan la mayor incidencia.

La categoría de “corrupción de menores” registra 1,928 víctimas, ocho al día. El 33.1% tiene de 0 a 12 años y 66.9% de 13 a 17 años; las personas menores de edad representan 66.7% del total de víctimas.

Guanajuato, Ciudad de México y Quintana Roo concentran casi la mitad de los casos; Celaya, Benito Juárez e Irapuato encabezan los municipios.

Los otros robos, excluido el robo de vehículo, suman 1,430 víctimas, seis por semana. El 38% tiene de 0 a 12 años y 62% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 0.6% de las víctimas. Querétaro, Ciudad de México y Jalisco concentran casi dos de cada cinco casos; Querétaro, Aguascalientes y El Marqués reportan la mayor incidencia.

Los delitos cometidos por servidores públicos dejan 336 víctimas, un promedio de un caso al día.

El 32.7% tiene de 0 a 12 años y 67.3% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 2.3% del total. Nuevo León, Estado de México y Puebla concentran dos de cada cinco casos; Monterrey, Querétaro y Aguascalientes encabezan los municipios.

La discriminación suma 343 víctimas, un caso al día. El 49% tiene de 0 a 12 años y 51% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 13.7% de las víctimas.

Mientras que Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo concentran la mitad de los casos; Cuauhtémoc, Pachuca e Iztapalapa reportan la mayor incidencia.

La violencia de género deja 266 víctimas, un caso al día. El 44.7% tiene de 0 a 12 años y 55.3% de 13 a 17 años; las personas menores de edad representan 7.7% de las víctimas. Veracruz, Querétaro y Guerrero concentran más de nueve de cada 10 casos; Querétaro, Xalapa y Veracruz encabezan los municipios.

La suplantación y usurpación de identidad suma 108 víctimas, tres por semana. El 75% tiene de 0 a 12 años y 25% de 13 a 17 años; niñas, niños y adolescentes representan 0.8% del total de víctimas. Jalisco, Ciudad de México y Baja California Sur concentran cuatro de cada cinco casos; Guadalajara, Zapopan y Los Cabos registran incidencia.

Algunos delitos graves bajan frente a 2025

El SESNSP cambió la metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva a partir de enero de 2026. La REDIM señala que es posible comparar algunos delitos graves con las cifras del mismo periodo de 2025.

Los feminicidios de mujeres de 0 a 17 años pasan de 42 entre enero y agosto de 2025 a 31 en el mismo periodo de 2026. Los homicidios dolosos bajan de 521 a 365 casos, una reducción de 29.9%.

Los asesinatos con arma de fuego, que incluyen feminicidios y homicidios dolosos, pasan de 422 a 309 casos, una reducción de 26.8%. La trata de personas baja de 234 a 182 casos, una disminución de 22.2%.

El secuestro de personas de 0 a 17 años pasa de 40 a 32 casos. La extorsión baja de 195 a 151 casos, una reducción de 22.6%.

REDIM pide prevención y protección con enfoque de derechos

La REDIM plantea que el Estado mexicano desarrolle una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes frente al incremento de la violencia armada en el país.

La organización propone atención y seguimiento particular a las acciones de prevención de violencia que ya se encuentran encauzadas en la COMPREVNNA, estrategia articulada por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

También plantea articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y al desarrollo de la infancia.

La propuesta República para la Niñez considera alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de niñez y juventud en la prevención de violencia y la construcción de paz en los territorios más conflictivos.

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que México debe “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”.

El artículo 19 ordena adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a la niñez contra perjuicios, abusos físicos o mentales, descuido, malos tratos, explotación y abuso sexual.

Los artículos 32, 33, 34 y 35 contemplan la protección de la infancia y adolescencia ante distintas formas de violencia. El artículo 36 manda proteger a niñas y niños “contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”.