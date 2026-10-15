México

Comunidad de Culiacán se enfrenta con fuerzas federales de Harfuch tras detención de una mujer

La detención de una mujer identificada como Carlota “N” generó denuncias de abusos, daños en viviendas y la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
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Un grupo de vecinos de La Laguna Colorada se enfrentó este jueves con elementos federales que ejecutaban un cateo en esa comunidad, al sur de Culiacán, Sinaloa. La intervención, realizada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en cumplimiento de una orden judicial, terminó con la detención de una mujer identificada como Carlota “N”.

El forcejeo estalló cuando familiares y pobladores intentaron impedir que los elementos se la llevaran junto con otra mujer que también estaba en la vivienda.

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El operativo comenzó entre las 3:00 y las 3:30 horas del jueves 15 de octubre, según los testimonios de los residentes recabados por Riodoce. La vivienda intervenida se ubica a un costado de la carretera internacional México 15 libre, en el tramo que une Culiacán con Mazatlán.

Carlota “N” fue detenida tras un hallazgo señalado como ilícito en la vivienda

De acuerdo con medios locales, en el domicilio se encontraban dos mujeres adultas y una menor de edad al momento del ingreso de los elementos. Las dos adultas quedaron detenidas en un primer momento, mientras que la menor fue dejada en libertad de inmediato.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla

Un forcejeo entre elementos federales, familiares y vecinos se registró alrededor de las 8:00 horas, de acuerdo con el diario. Tras ese incidente, la mujer adulta más joven fue liberada y solo Carlota, de entre 40 y 45 años, permaneció detenida.

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El portal Línea Directa aportó un dato adicional sobre el motivo de la detención. Según una de las hijas de la detenida, las autoridades les informaron que se había localizado una caja de zapatos de plataforma con contenido sospechoso dentro del inmueble.

La misma hija relató a los medios que en la vivienda solo había mujeres y que en ningún momento se les mostró una orden o una justificación del operativo. En tanto, se confirmó que la intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial, aunque no detalló el contenido del documento.

La detención de Carlota “N” durante un cateo militar derivó en un forcejeo entre vecinos y fuerzas federales, quienes retuvieron a dos mujeres y luego liberaron a una de ellas tras la presión de la comunidad, que formó una valla humana para impedir su traslado.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla

Vecinos denuncian daños en las viviendas y retención de menores

La Jornada reportó que al menos seis sujetos armados que se desplazaban en vehículos sin placas llegaron durante la madrugada a la vivienda señalada. Los individuos se identificaron después como integrantes de la Marina, el Ejército Mexicano y la SSPC, según el testimonio recogido por ese diario.

Una de las mujeres que fue retenida y después liberada señaló a La Jornada que durante la intervención le quitaron teléfonos celulares, un iPad y otros dispositivos electrónicos. La misma persona relató que permaneció bajo resguardo durante la madrugada y parte de la mañana.

El portal Noroeste documentó denuncias adicionales de los habitantes sobre el trato recibido durante el cateo. Los vecinos señalaron que los elementos federales provocaron daños en la infraestructura de las viviendas durante las revisiones.

Los residentes afirmaron a Noroeste que dentro de una de las propiedades resguardadas se encontraban una madre de familia, dos menores de edad y un adulto mayor enfermo. Uno de los menores, de acuerdo con el mismo portal, tiene nacionalidad estadounidense.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla

“Se quieren llevar a la madre y al menor y también hay un adulto mayor enfermo”, señalaron las personas del sitio ante medios locales.

También se documentó que los elementos derribaron paredes en uno de los inmuebles durante la inspección. Los vecinos expresaron su inconformidad por esa acción ante los reporteros del portal.

Con el paso de los minutos, tanto los menores como el adulto mayor fueron liberados por las autoridades, de acuerdo con Noroeste. Solo la madre de familia identificada como Carlota permaneció retenida tras esa liberación parcial.

Además, al menos un vehículo deportivo quedó asegurado dentro del predio así como el aseguramiento de dos inmuebles completos durante la madrugada.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa intervino en el sitio

El Debate informó que Óscar Loza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), acudió personalmente a La Laguna Colorada. Loza llegó acompañado del director de Quejas del organismo para escuchar el testimonio de la mujer sobre el trato recibido durante las diligencias.

“Los dispositivos podrían contener información de interés para el Ministerio Público”, dijo Óscar Loza al diario, en referencia a los celulares y la tableta electrónica retirados de la vivienda. El funcionario explicó que esa versión se la trasladaron las propias autoridades que participaron en el operativo.

Loza invitó a los familiares a presentar una queja formal ante las instalaciones de la CEDH para que el caso fuera remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El titular del organismo pidió, al mismo tiempo, que se permitiera a las autoridades continuar con las diligencias dentro de los plazos legales.

El funcionario advirtió ante el diario que una demora injustificada en el proceso podría utilizarse para ejercer presión durante la investigación. Los familiares, inconformes, exigían en ese momento conocer el paradero y la situación jurídica de la detenida.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla
Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Captura de pantalla

Reflectores confirmó que Óscar Loza Ochoa acudió al lugar presuntamente para atender las denuncias presentadas por los propios vecinos. El portal coincidió en que la presión de la comunidad mantenía bloqueada la salida de las patrullas con la detenida a bordo.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna corporación federal había emitido un comunicado oficial sobre los motivos ni los resultados definitivos del operativo.

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