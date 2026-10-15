A siete años de la masacre de Aguililla: qué pasó con la investigación y las víctimas del ataque atribuido al CJNG en Michoacán en 2019

Familiares de los 13 policías asesinados en la emboscada de El Aguaje marcharon en Morelia el 14 de octubre de 2026 para exigir justicia, a siete años del ataque atribuido al CJNG. (Crédito: X | @mimorelia)

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Fue un ataque inesperado: un convoy de cinco patrullas de la Policía Estatal de Michoacán se dirigía a la cabecera municipal de Aguililla, desde Apatzingán, cuando fue emboscado por al menos 30 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una comunidad conocida como El Aguaje.

Han pasado siete años desde aquel 14 de octubre de 2019, cuando 13 policías fueron asesinados —y nueve resultaron heridos— en uno de los ataques más letales contra una corporación de seguridad estatal en Michoacán.

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La emboscada dejó a familias incompletas, pero también abrió una causa penal que, años después, todavía no tiene un desenlace público confirmado para todos los acusados. Los registros del Poder Judicial de Michoacán documentan procedimientos contra dos hombres señalados por su presunta participación en los hechos, aunque ambos expedientes tienen trayectorias distintas.

El séptimo aniversario, conmemorado ayer, familiares de los policías marcharon en Morelia para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad y equipamiento para quienes integran las corporaciones policiales. Durante la movilización, un sobreviviente pasó lista a sus compañeros asesinados y rompió en llanto durante la cobertura del acto.

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Héctor Javier “N”: un juicio oral que llegó a los alegatos de clausura

Héctor Javier “N” fue detenido el 2 de marzo de 2022 y vinculado a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La causa penal 181/2019-APA avanzó hasta la etapa de juicio oral, en la que se han celebrado jornadas para desahogar pruebas y testimonios.

Dos de las unidades oficiales quedaron calcinadas tras la emboscada contra los policías estatales el 14 de octubre de 2019. (Crédito: Cuartoscuro)

En marzo de 2023, el Poder Judicial registró el auto de apertura a juicio oral. Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó penas de hasta 520 años de prisión por los 13 homicidios calificados y 155 años por los homicidios calificados en grado de tentativa. También pidió una reparación del daño material y moral por 24 millones 80 mil 84 pesos.

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Los registros judiciales muestran que el juicio continuó durante 2026. El 14 de septiembre, un acuerdo del tribunal autorizó diferir la jornada en la que estaban previstos los alegatos de clausura, después de que la defensa solicitara cambiar la fecha por un compromiso judicial previo. La audiencia fue reprogramada para el 16 de octubre de 2026.

Por tanto, al 15 de octubre, la información pública consultada no permite afirmar que Javier “N” haya sido sentenciado. El expediente sí documenta que el procedimiento llegó a una etapa avanzada, con los alegatos de clausura programados para el día siguiente.

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Jorge “N”: una audiencia intermedia diferida

Un segundo expediente corresponde a Jorge “N”, detenido en septiembre de 2023 y señalado por su presunta participación en la emboscada. La causa penal también está identificada con el número APA/0181/2019.

El registro del Poder Judicial de Michoacán documenta que el 24 de junio de 2025 se celebró una audiencia intermedia que fue diferida. En esa sesión, el Ministerio Público solicitó reprogramar la diligencia al señalar que no estaban dadas las condiciones para desahogarla en su totalidad, entre otras razones por la cantidad de pruebas y los asuntos pendientes de revisión.

En la información pública localizada no aparece una actualización posterior que permita confirmar si la audiencia intermedia se concluyó, si el caso pasó a juicio oral o si existe una sentencia. Tampoco es posible establecer, con esos registros, su situación jurídica actual.

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La diferencia entre ambos expedientes es relevante: mientras la causa contra Héctor Javier “N” llegó a los alegatos de clausura, el último registro localizado sobre el procedimiento contra Jorge “N”corresponde a una audiencia intermedia de junio de 2025.

Infantes también participaron en la marcha conmemorativa en Morelia; algunos portaron uniformes policiales y pancartas con los nombres y rangos de los agentes asesinados en 2019. (Crédito: X | @mimorelia)

Las exigencias de las familias, siete años después

La marcha realizada en Morelia por el aniversario de la emboscada revivió el reclamo de los familiares de los 13 policías. Además de pedir justicia por los asesinatos, exigieron mejores condiciones de seguridad y equipamiento para los agentes que continúan en servicio.

La movilización también mostró la dimensión personal de la tragedia. Durante el acto, un sobreviviente pasó lista a sus compañeros muertos y rompió en llanto. Paulina, hija del “comandante Reiner”, también participó en las expresiones de memoria y exigencia de justicia reportadas durante el aniversario.

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En torno al caso permanecen preguntas que los registros judiciales consultados no permiten responder por completo: cuál será el resultado de los procesos contra los acusados, si habrá una resolución definitiva y qué reparación del daño se ha cubierto efectivamente a las familias. La solicitud económica de la Fiscalía, por sí sola, no acredita que se haya pagado una indemnización.

Siete años después de la emboscada en El Aguaje, la documentación judicial permite reconstruir avances concretos, pero no cerrar la historia. Un juicio oral se aproxima a sus alegatos de clausura y otro expediente conserva una última actuación pública localizada en 2025. Mientras tanto, las familias siguen reclamando justicia y condiciones que protejan a quienes realizan labores policiales en Michoacán.

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