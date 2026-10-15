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Lucero lanza una irónica respuesta sobre su divorcio con Mijares y revive una polémica frase de su pasado

Una fotografía del pasado revivió una de las expresiones más contundentes de la cantante sobre el matrimonio y provocó una divertida respuesta en redes sociales

Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela (Facebook/Lucero)
Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela (Facebook/Lucero)
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Lucero volvió a llamar la atención en redes sociales con una respuesta cargada de ironía sobre su vida sentimental. La cantante reaccionó a una antigua fotografía de revista en la que aparecía junto a una frase que hoy adquiere otro significado: “En mi diccionario no existe la palabra divorcio”. Lejos de esquivar el recuerdo, la artista decidió tomárselo con humor.

La imagen fue compartida por una seguidora, quien publicó el recuerdo y acompañó la conversación con un mensaje dirigido a la intérprete: “Lucero quiero hablar contigo”. La publicación recuperó una declaración del pasado que contrastó con la historia personal de la cantante, quien años después puso fin a su matrimonio con Manuel Mijares.

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La respuesta de la llamada Novia de América no tardó en llegar y terminó convirtiéndose en el centro de la conversación. “Jajajajaja bueno... es que aprendí otros idiomas, encontré otro diccionario”, escribió Lucero en su cuenta de X. Con esa frase, la artista recurrió al sarcasmo para responder al recuerdo sin entrar en explicaciones sobre su separación.

Lucero revive una frase del pasado y responde con ironía

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La publicación llamó la atención por el contraste entre la declaración impresa en la revista y la situación sentimental que la cantante vivió posteriormente. La frase “En mi diccionario no existe la palabra divorcio” parecía expresar una postura firme sobre el matrimonio, pero el comentario reciente de Lucero le dio un giro humorístico a aquellas palabras.

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La seguidora que difundió la fotografía acompañó el recuerdo con el mensaje “Lucero quiero hablar contigo”, una reacción que abrió la puerta a la respuesta de la intérprete. En lugar de ignorar la publicación, la artista siguió el tono de la conversación y respondió con una broma que aludía directamente al cambio de perspectiva.

“Aprendí otros idiomas, encontré otro diccionario”, escribió la cantante, acompañando el texto con emojis de risa. Su comentario fue una manera ingeniosa de reconocer la distancia entre aquella declaración y su experiencia posterior, sin ofrecer nuevos detalles sobre las razones de su divorcio.

¿Con quién estuvo casada Lucero y cuándo se separó?

¿Cuánto le pagó Emilio Azcárraga a Lucero y Manuel Mijares por transmitir su boda? Cantante revela el secreto (Fotos: Televisa)
¿Cuánto le pagó Emilio Azcárraga a Lucero y Manuel Mijares por transmitir su boda? Cantante revela el secreto (Fotos: Televisa)

Lucero contrajo matrimonio con el cantante Manuel Mijares el 18 de enero de 1997, en una ceremonia celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México, que fue transmitida por televisión. Durante años, ambos artistas fueron una de las parejas más conocidas del espectáculo mexicano, tanto por sus carreras musicales como por su relación sentimental.

De su matrimonio nacieron dos hijos: José Manuel, en noviembre de 2001, y Lucero Mijares, en febrero de 2005. La familia mantuvo una presencia constante en el interés del público, mientras los dos intérpretes continuaban desarrollando sus respectivas trayectorias profesionales.

En marzo de 2011, después de 14 años de matrimonio, Lucero y Mijares anunciaron su separación mediante un comunicado. En aquel momento explicaron que la decisión se había tomado meses antes y destacaron la importancia de sus hijos. La ruptura puso fin a su relación conyugal, pero no a la historia familiar que habían construido juntos.

La separación no terminó con su relación de amistad

Lucero Mijares Manuel Mijares
Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

Tras el divorcio, ambos cantantes han mantenido una relación cordial y han coincidido en distintos proyectos musicales y televisivos. Su vínculo como padres ha seguido siendo parte importante de su historia pública, mientras sus seguidores han observado cómo lograron compartir escenarios sin retomar su matrimonio.

Uno de los proyectos que volvió a reunirlos fue la gira Hasta que se nos hizo, con la que compartieron conciertos y mostraron la complicidad artística que conservan. En diferentes apariciones públicas, ambos han recurrido al humor al recordar su pasado sentimental, demostrando que pueden hablar de aquella etapa sin convertir cada comentario en una confrontación.

La reciente respuesta de Lucero se suma a esos momentos en los que la cantante utiliza su sentido del humor para interactuar con sus seguidores. Su frase sobre los idiomas y el diccionario no constituye un nuevo anuncio sobre su vida amorosa, sino una contestación irónica a una fotografía antigua que volvió a circular en redes. Con unas cuantas palabras y dos emojis, la artista transformó una declaración del pasado en una anécdota que despertó la curiosidad de sus admiradores.

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