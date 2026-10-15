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Carlos Rivera cancela conciertos por una lesión que lo llevará al quirófano

El cantante se encuentra en Boston tomando terapia para mejorar su salud

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud (Redes Sociales)
Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud (Redes Sociales)
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Carlos Rivera se someterá a una cirugía en noviembre de 2026, un procedimiento que lo obliga a reorganizar por completo su agenda de conciertos. El equipo del cantante confirmó que debe suspender temporalmente cualquier actividad que implique esfuerzo vocal, por indicación médica directa.

La noticia llegó mediante un comunicado oficial que detalla, fecha por fecha, qué pasará con cada una de sus presentaciones programadas para los próximos meses. Mientras algunos shows se reagendan para 2027, otro queda cancelado de forma definitiva.

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Un calendario reorganizado por completo: estos son los conciertos que se cancelan y los que no

Carlos Rivera confirma suspensión de su gira (Archivo)
Carlos Rivera confirma suspensión de su gira (Archivo)

El comunicado del equipo de Carlos Rivera distingue con claridad entre los conciertos que tendrán nueva fecha y el que simplemente desaparece del calendario.

Quito y Guayaquil, en Ecuador, estaban programados para el 5 y el 7 de noviembre respectivamente. Ambas presentaciones se trasladan hasta finales de mayo de 2027, con el 27 y el 29 como nuevas fechas en cada ciudad.

Algo similar ocurre con Costa Rica, cuyo concierto del 14 de noviembre pasa directamente a abril de 2027. Monterrey corre la misma suerte: la cita que estaba fijada para el 28 de noviembre se traslada a mayo del año próximo.

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El caso de Querétaro es distinto a los anteriores. Ese show, previsto para el 26 de noviembre, no recibió una nueva fecha: el comunicado lo marca como cancelado, sin mencionar ninguna reposición futura para el público de esa ciudad.

En contraste, dos presentaciones muy cercanas en el tiempo siguen en pie sin cambios. Se trata del Palenque de Tlaxcala el 23 de octubre y una fecha en Guadalajara programada para el 2 de noviembre, ambas anteriores a la intervención quirúrgica.

¿Por qué Carlos Rivera necesita operarse?

Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros
Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros. (Instagram)

El cantante deberá someterse a una cirugía en noviembre de 2026 por indicación médica, lo que lo obliga a suspender temporalmente cualquier actividad que implique esfuerzo vocal, incluidas sus presentaciones en vivo programadas para ese mes.

El cantante aseguró que se tratará de una microcirugía y que, afortunadamente, no es un tema tan delicado. “No es nada grave, pero sí es algo necesario”.

Del mismo modo, Carlos Rivera compartió su lesión con un problema de la muñeca: “Es como una lesión , es como si la muñeca se hubiera roto o tuviera un esguince. Es algo similar. Cuando pasa eso no hay medicamentos, hay terapia”.

“Estoy recuperándome. Tengo todo un equipo maravilloso de médicos y terapeutas que me están apoyando y guiando en este camino tan complicado, pero es lo que hay”.

La gira que continúa, a pesar de la pausa

Carlos Rivera attends the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco Bello
Carlos Rivera attends the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco Bello

Pese a la cirugía pendiente, Carlos Rivera mantiene activa su gira “¡Vida México! en concierto”, con fechas distribuidas en distintas ciudades del país. El itinerario incluyó paradas en San Luis Potosí, Veracruz, Orizaba, Saltillo, Torreón, Guadalajara y Cancún, entre otras localidades.

Ese recorrido se enmarca dentro de la celebración de dos décadas de trayectoria artística del cantante, un hito que también lo llevó a presentar su espectáculo fuera de México. Durante el verano, Rivera llevó su propuesta musical a España, donde completó una ruta de 11 fechas.

El propio comunicado sobre la cirugía dejó en claro que la pausa es temporal y que no implica el cierre definitivo de ninguno de estos proyectos. Según se informó, los detalles sobre nuevas fechas y sobre el estado de los shows cancelados se compartirán a través de los canales oficiales del artista en las próximas semanas.

Por ahora, el público que ya tiene boletos para las presentaciones de Ecuador, Costa Rica y Monterrey deberá esperar la confirmación formal del canje o la validez de sus entradas para 2027. El equipo del cantante no ofreció, hasta el momento, instrucciones específicas sobre ese proceso.

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