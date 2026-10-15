Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

Rafa Márquez posa junto Matías Almeyda mientras intercambian las camisetas de la selección de México y del equipo regiomontano. (FMF)

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Rafael Márquez retomó su agenta para visitar los clubes de la Liga MX tras la fecha FIFA de octubre, ahora con miras a la Liga de Naciones Concacaf, el entrenador acudió las instalaciones del Club de Futbol Monterrey la tarde de este miércoles 14 de octubre, en el marco de la gira que el director técnico de la Selección Nacional de México realiza por los 18 equipos de la Liga MX para estrechar vínculos con los clubes del fútbol mexicano.

Rayados es el cuarto equipo que Márquez recorre en esta agenda de trabajo. La delegación del representativo nacional se trasladó al centro de entrenamiento El Barrial, en Monterrey, Nuevo León, donde observó de cerca la práctica del plantel dirigido por Matías Almeyda.

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Desde que Rafa tomó el cargo de entrenador del Tri empezó esta gira para conocer a los diferentes técnicos del futbol mexicano así como a los jugadores nacionales, y muestra de ello fue la oportunidad que dio a varios jóvenes de debutar con la selección mayor en los recientes partidos amistosos.

Rafa Márquez mantiene gira de trabajo rumbo a la Nations League Concacaf

Directivos de la FMF acudieron a las instalaciones de Monterrey (FMF)

En el comunicado 072/2026 de la Federación Mexicana de Futbol, las autoridades deportivas detallaron que Márquez acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director de Selecciones Mayores, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

Y es que, luego del debut de Rafa con dos empates y dos derrotas, desde la FMF mostraron total apoyo al estratega en el inicio de su gestión, y muestra de ello fue el acompañamiento que realizaron en su recorrido por instalaciones de los Rayados.

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La visita coincidió con la conferencia de prensa que realizó la FMF como parte del regreso de la Selección Mexicana al Gigante de Acero con un partido oficial. El próximo 17 de noviembre el Tri se enfrentará a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League.

Del lado de Rayados, la delegación tricolor fue recibida por Manuel Filizola, presidente del Consejo de Administración; Pedro Esquivel, presidente de Administración; Dennis Te Kloese, presidente deportivo; Walter Erviti, director deportivo, y Carlos Ayala, secretario técnico.

Durante la visita, Márquez compartió unos minutos tanto con Almeyda como con futbolistas del club.

Selección Mexicana regresa a Monterrey como local tras euforia mundialista

Selección Mexicana regresa a Monterrey como local tras euforia mundialista ( REUTERS/Cristian De Marchena)

Este miércoles, Duilio Davino, presidente de Selecciones Nacionales; Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales de la FMF, y Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey, anunciaron el regreso de la Selección Mexicana a Monterrey después de ocho años.

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El anuncio contempla la vuelta del combinado nacional a la ciudad regia en un partido oficial. Nieto expresó su satisfacción por regresar al estadio y recordó la experiencia que dejó la Copa Mundial en la capital de Nuevo León, donde Monterrey formó parte de las sedes del torneo.

“Estamos encantados de venir a este estadio, más por todo lo visto en el Mundial. Sin duda la federación y la Selección Mexicana teníamos pendiente de venir. Hay cosas que no están en nuestro control, pero felices de poder venir a Monterrey y que sea en un partido oficial”, declaró Enrique Nieto durante la conferencia de prensa.

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El respaldo al proyecto deportivo se produjo después de una fecha FIFA en la que México no consiguió una victoria en los cuatro partidos disputados. Ante ese resultado, Duilio Davino defendió la continuidad de Rafael Márquez al frente del proceso y aseguró que existe tranquilidad dentro de la estructura de Selecciones Nacionales.

“Es un proceso que apenas arranca. Estamos convencidos de que Rafa es el indicado. Viene con una continuidad. Las críticas él las conoce y si alguien puede llevar a un jugador a superar su nivel, es él”, afirmó Davino sobre el estratega de la Selección Mexicana.

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