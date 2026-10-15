Lalo España estalla contra Samuel García tras presunto desalojo de un foro de televisión: “Nos sacaron como si el señor fuera Dios”

El actor Eduardo España denunció haber sido retirado de un estudio de televisión previo a una entrevista de promoción cinematográfica para otorgar trato preferencial al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García.

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El actor Eduardo España denunció haber sido retirado de un estudio de televisión previo a una entrevista de promoción cinematográfica para otorgar trato preferencial al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, quien acudió al foro para una entrevista.

El comediante calificó el incidente como una falta de respeto hacia su trayectoria y su equipo de trabajo, luego de que personal del inmueble le solicitó evacuar el set donde se transmitía el programa matutino conducido por la periodista Maca Carriedo.

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El incidente ocurrió en las instalaciones de una cadena televisiva en la Ciudad de México, a donde el actor acudió acompañado por su asistente personal y por una representante de la distribuidora cinematográfica Videocine con la finalidad de difundir un proyecto cinematográfico en cartelera.

Según la declaración compartida en video por el propio actor, la presencia de la comitiva de seguridad del mandatario motivó la petición explícita del personal operativo para que abandonaran el foro de transmisión minutos antes del horario asignado para su entrevista al aire.

Lalo España calificó el incidente como una falta de respeto hacia su trayectoria y su equipo de trabajo. (Especial )

Lalo España abandonó el foro tras petición de la producción

El intérprete relató que aguardaba el turno de su participación en el área asignada cuando un despliegue de escoltas y personal de logística anunció la llegada del funcionario de Nuevo León al foro de televisión.

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El personal de producción del programa solicitó a Lalo España, a su asistente Juan y a la representante de Videocine que salieran del estudio de grabación.

El actor señaló que inocentemente pensó que les sería explicada la dinámica técnica de la entrevista que tendrían más adelante.

El comediante constató momentos después que la indicación no respondía a cuestiones de producción, sino al desalojo del espacio para permitir el ingreso exclusivo del mandatario estatal y de su equipo de colaboradores.

La situación derivó en la decisión del actor de retirarse de las instalaciones sin concretar la promoción de la cinta cinematográfica que ya se encontraba considerada en la escaleta de producción del programa.

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El actor expresó su molestia e indicó que la experiencia le generó una alteración emocional considerable durante el tiempo que permaneció en la sede del canal televisivo.

“Me dio el patatús, me temblaba la mano de coraje”, sostuvo el comediante en su mensaje grabado al referirse al trato recibido por parte del personal operativo del foro.

El actor expresó su molestia e indicó que la experiencia le generó una alteración emocional considerable. (Foto: Instagram)

Lalo España cuestionó los privilegios de los funcionarios públicos

El actor calificó la medida impuesta en el foro como un acto de discriminación contra los profesionales del entretenimiento y una falta de ética por parte de la empresa de comunicación.

En su pronunciamiento, el comediante condenó que se otorgue un trato de veneración a las figuras de la política mexicana por encima del respeto a los invitados de la sociedad civil.

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“Nos sacaron del foro como si el señor fuera Dios”, expresó el actor al cuestionar la prioridad y exclusividad concedida al gobernador Samuel García durante su estancia en la televisora.

El comediante deslindó de los hechos a la conductora Maca Carriedo, a quien manifestó su respeto profesional, y atribuyó la decisión a la gerencia de producción del espacio televisivo.

El actor subrayó que a lo largo de su carrera en la industria del espectáculo jamás había optado por abandonar un compromiso de entrevista pactado previamente en un medio de comunicación.

“Por primera vez me retiré antes de una entrevista, porque es una falta de respeto muy grande”, enfatizó en su video publicado en plataformas digitales.

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El comediante exigió mantener criterios profesionales en las instalaciones del canal y evitar la concesión de privilegios excesivos a las figuras de la función pública en espacios de transmisión privados.

“Están promoviendo una discriminación, están promoviendo algo que no se hace”, señaló el actor al criticar la conducta de los responsables de la producción televisiva.

El actor calificó la medida impuesta en el foro como un acto de discriminación contra los profesionales del entretenimiento. Foto: Instagram / @laloespanaoficial

La versión del gobernador de Nuevo León

El gobernador Samuel García difundió en sus redes sociales oficiales imágenes de la entrevista concedida a la periodista Maca Carriedo en la sede de la cadena.

En su publicación, el mandatario señaló que durante la emisión expuso las acciones desarrolladas durante sus cinco años de administración estatal en Nuevo León y sus proyectos futuros.

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La visita del funcionario al foro de televisión forma parte de una gira de trabajo efectuada en la Ciudad de México para presentar balances gubernamentales a medios de alcance nacional.

Alcaldes de oposición de lanzaron contra el gobernador de Nuevo León por no dar los recursos de la multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

Hasta el momento, la empresa de televisión no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia expresada por el comediante ni sobre las condiciones de acceso al estudio por parte de Samuel García.

El equipo de comunicación del gobierno de Nuevo León tampoco ha ofrecido una postura respecto al señalamiento de interferencia en las actividades de los demás invitados al programa.

El proyecto promocional de Lalo España se vincula al estreno de la película animada ‘La Venganza del Charro Negro’, producción respaldada por Videocine cuya agenda de difusión continuará en otras plataformas de comunicación nacional.

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