México

Geovanna Bañuelos responde a Alfonso Durazo: sin el PT, Morena no ganaría tantas gubernaturas ni la mayoría en el Congreso

La legisladora petista reaccionó a los dichos del gobernador de Sonora, quien minimizó a su aliado electoral

La senadora Geovanna Bañuelos respondió al morenista Alfonso Durazo, quien minimizó el impacto electoral de los petistas durante las elecciones. Crédito: @xevtfm
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Este miércoles, la senadora del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos respondió a los dichos del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien minimizó la fuerza del aliado electoral de Morena en las elecciones de 2027.

Desde el punto de vista de Bañuelos, sin el respaldo de los petistas, el partido oficial no ganaría las mismas gubernaturas y no tendría ni la mayoría simple en el Congreso de la Unión.

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Senadora del PT Geovanna Bañuelos responde a dichos de Alfonso Durazo

La reacción de Bañuelos se dio días después de que en el Consejo Nacional de Morena, Durazo Montaño afirmó que el partido oficial no necesita del PT para ganar elecciones. Dichos que no cayeron nada bien entre los petistas.

Ante medios de comunicación, la legisladora consideró que es necesario ubicarse y hablar con responsabilidad, así como atender el llamado a la unidad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Morena no habría ganado en 12 estados sin el PT

Bañuelos de la Torre fue clara al insistir en que solo como aliados del PT, Morena, actualmente, puede presumir 24 gobiernos estatales, pero en 12 de ellos no los hubieran ganado sin los votos petistas.

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“Claro, coincido, puede ganar. Lo que pasa es que gana mucho menos. Actualmente, tenemos a 24 gobernadoras y gobernadores de nuestro movimiento, y hace falta solo un poco de curiosidad para que nos demos cuenta que, por lo menos, 12 de ellos no hubieran llegado sin los votos del Partido del Trabajo”, dijo.

Fotografía dividida que muestra a Geovanna Bañuelos en un estrado parlamentario y a Alfonso Durazo al hablar ante un micrófono
La senadora Geovanna Bañuelos responde a las afirmaciones de Alfonso Durazo respecto a la fuerza electoral del Partido del Trabajo en México. (X/ Especial / @AlfonsoDurazo )

Hay que hablar con responsabilidad: Bañuelos

Con una clara molestia, la legisladora no descartó que los morenistas –compitiendo solos electoralmente– ganen posiciones, pero no la mayoría de los Ejecutivos estatales y tampoco la mayoría simple en el Congreso.

“Entonces, claro que puede ganar Morena, claro que pueden ganar posiciones, pero definitivamente no hablaríamos de ganar la mayoría de los estados ni de tener una mayoría siquiera simple, si ese fuera el escenario.

“Hay que hablar con responsabilidad, hay que ubicarnos todas y todos, y hay que tener estatura de miras, fundamentalmente atendiendo el llamado de nuestra presidenta, de que la unidad en nuestro movimiento sea la prioridad para todas y para todos”, enfatizó.

Senadora sabe en qué estados es fundamental el apoyo del PT

Una declaración que llamó la atención, fue cuando Giovanna Bañuelos afirmó que su partido sabe en cuáles de los 17 estados en donde se celebrarán elecciones en 2027 es fundamental el apoyo del Partido del Trabajo.

“No sé los números de Morena. Nosotros sabemos en cuáles de estas diecisiete la participación del Partido del Trabajo es definitiva para que se puedan obtener triunfos. Y te pongo, por ejemplo, mi tierra, Zacatecas”, comentó.

El PT rompió con Morena en Michoacán y apunta a Raúl Morón como su candidato a la gubernatura. Crédito: X / @ReginaldoSF_PT
El PT rompió con Morena en Michoacán y apunta a Raúl Morón como su candidato a la gubernatura. Crédito: X / @ReginaldoSF_PT

Durazo minimiza los votos del PT durante Consejo Nacional de Morena

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, rechazó que una eventual ruptura con el PT ponga en riesgo los triunfos electorales del movimiento en 2027. La afirmación surgió pese a las diferencias entre ambas fuerzas por la designación de coordinadores estatales que perfilan candidaturas a las gubernaturas.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora reconoció que existen desacuerdos con los partidos aliados. Sostuvo que deben resolverse mediante el diálogo y la negociación, sin asumir que la separación de alguno de ellos significaría una derrota electoral.

Tras atizar, Durazo reconoce mayoría calificada en el Congreso

Luego de criticar la postura del PT, Alfonso Durazo reconoció que tanto los petistas como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han sido importantes para aprobar reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, al permitir que la alianza alcance la mayoría calificada.

En consecuencia, llamó a mantener la unidad y evitar las diferencias internas que, eventualmente, puedan debilitar la coalición.

Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.
Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.

Durazo también pidió a los militantes aceptar los resultados de la selección de coordinadores estatales mediante encuestas y anteponer el proyecto colectivo a las aspiraciones personales. Aseguró que quienes no obtuvieron una designación pueden seguir participando en el movimiento rumbo a los próximos procesos electorales.

Pese a que después quiso bajar el tono de sus declaraciones, no cayó nada bien en el PT que Alfonso Durazo haya minimizado sus votos en las elecciones, por ello, la senadora Geovanna Bañuelos le respondió.

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