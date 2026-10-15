México

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles

La agrupación mexicana estrena su participación en el ciclo especial “El Tiny”, transmitido desde Washington para celebrar la música latina en Estados Unidos

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles
Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles
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Los Tigres del Norte estrenarán su sesión en el Tiny Desk, formando parte de la edición especial de “El Tiny”, el ciclo que la radiodifusora pública estadounidense dedica este año al Mes de la Herencia Hispana.

El formato de Tiny Desk es conocido por presentar a los artistas en versiones acústicas o semiacústicas, grabadas en el espacio de oficinas de NPR en Washington.

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La participación de Los Tigres del Norte se suma a la racha de artistas latinos que NPR invitó a su ciclo especial “El Tiny”, que corrió del 15 de septiembre al 15 de octubre y que incluyó géneros como el jazz, el tejano, el norteño y el ska.

Los Tigres del Norte estrenan su presentación de Tiny Desk este jueves 15 de octubre

Los Tigres del Norte perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Los Tigres del Norte perform at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Los Tigres del Norte estrenan este jueves 15 de octubre de 2026, a las 10:00 horas tiempo del centro de México, su presentación en el ciclo Tiny Desk de la radiodifusora pública estadounidense NPR. La transmisión se realiza a través del canal oficial de YouTube de NPR Music y equivale a las 12:00 del mediodía, hora del Este de Estados Unidos.

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La sesión forma parte de una edición especial llamada “El Tiny”, que NPR dedicó este año al Mes de la Herencia Hispana. El ciclo corrió del 15 de septiembre al 15 de octubre e incluyó artistas de distintos géneros latinos, con presentaciones que abarcaron desde jazz y tejano hasta norteño y ska.

El formato Tiny Desk presenta a los artistas en sesiones acústicas

panteón rococó -México- 2 octubre
(Youtube/Tiny Desk)

Tiny Desk es un formato de NPR en el que los artistas interpretan sus canciones en versiones acústicas o semiacústicas, grabadas en el espacio de oficinas de la radiodifusora en Washington. El ciclo se volvió una referencia para la música en inglés y en español desde su creación.

La participación de Los Tigres del Norte se suma a la lista de agrupaciones que NPR invitó durante la edición especial de “El Tiny”, enfocada en diversificar los géneros representados en el programa.

El anuncio se confirmó a través de redes sociales

Con más de 198 millones de reproducciones, "La Puerta Negra" se destaca entre los éxitos de Los Tigres del Norte
Con más de 198 millones de reproducciones, "La Puerta Negra" se destaca entre los éxitos de Los Tigres del Norte

El anuncio de la fecha y el horario se dio a conocer a través de redes sociales, donde se confirmó que el estreno sería “a las 12:00 PM (hora del Este)”, lo que en México corresponde a las 10:00 de la mañana.

La transmisión se realiza a través del canal de YouTube de la Radio Nacional Pública estadounidense, conocida por sus siglas en inglés como NPR.

Los Tigres de Norte mantienen actividad de gira en Estados Unidos

Los Tigres del Norte pose with the Best Norteno Album award for "La Loteria" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Los Tigres del Norte pose with the Best Norteno Album award for "La Loteria" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Los Tigres del Norte, originarios de Rosa Morada, Sinaloa, y radicados desde hace décadas en San José, California, continúan con actividad de gira en Estados Unidos durante octubre. Tienen programado un concierto el 16 de octubre en el Dignity Health Arena de Bakersfield, California, además de otras fechas adicionales.

La presentación en Tiny Desk llega en un momento de actividad constante para la agrupación, que combina las grabaciones promocionales con su calendario de conciertos en distintas ciudades estadounidenses.

Claudia Sheinbaum anuncia reconocimiento para los Tigres del Norte

La presidenta reconoce a la agrupación por proyectar a las y los mexicanos en el país y fuera de él
Sheinbaum publicó el mensaje “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional” tras el encuentro. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Los Tigres del Norte el pasado 15 de septiembre en el Palacio Nacional, previo a su presentación en el Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante su conferencia mañanera del 30 de septiembre, Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara reconocimientos para la agrupación por sus 50 años de carrera. Señaló que el grupo tiene Grammys y nombres de calles en California, pero “acá prácticamente no tienen reconocimientos”.

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