La diputada del PAN arremetió contra los petistas por mostrar su apoyo a la presidenta Sheinbaum y a la coalición con Morena pese a la ruptura rumbo a los comicios de 2027. (Crédito: Cámara de Diputados)

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La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, arremetió contra legisladores petistas, quienes no están en su mejor momento con Morena, tras los disgustos que ha desatado el proceso interno para elegir a los candidatos de la coalición que los representarán en los próximos comicios.

La panista aprovechó el momento de tensión para poner sobre el debate el respaldo que han mostrado los petistas a la propuesta de la Ley de Ingresos 2027, la cual ha sido fuertemente criticada por la oposición por el monto de endeudamiento interno: 1.7 billones de pesos.

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¿Qué dijo López Rabadán durante el debate en San Lázaro?

Las palabras de López Rabadán llegaron tras poco más de 7 horas en lo particular del dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando la legisladora Lilia Aguilar Gil terminó de emitir su posicionamiento ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

“La verdad es que es tristísimo el papel que juega el Partido del Trabajo. Los tratan terrible, no les dan candidaturas, los ningunean y todavía tienen que venir aquí a lavarle la cara a Morena y al Gobierno”, sentenció la diputada.

Calificó como “una vergüenza” el voto a favor del partido de coalición oficialista, ya que apuntó que la deuda adquirida por los expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón solo en los tres primeros años de gobierno, equivale a la deuda que la mandataria mexicana busca contratar para 2027.

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Kenia López Rabadán exhibe la ruptura del PT con Morena durante discusión de la Ley de Ingresos: “Les lavan la cara”. (captura de pantalla)

“Es muy fácil, están del lado incorrecto de la historia. Están condenando a los mexicanos a vivir en la infelicidad”, finalizó la expresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Petistas se posicionan a favor del proyecto presidencial

Fue durante los posicionamientos durante el debate en lo particular de la Ley de Ingresos, cuando Kenia López Rabadán criticó a los petistas, quienes minutos antes habían defendido el proyecto presidencial desde la tribuna.

José Alejandro López Sánchez presentó una reserva para respaldar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) y el programa de Caminos Artesanales, con los que dijo buscar “saldar una deuda histórica” con los pueblos indígenas y afromexicanos.

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La bancada petista coincidió en destacar el monto de la Ley de Ingresos 2027, que contempla 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.2 billones corresponden a ingresos tributarios.

Lilia Aguilar Gil subrayó que la recaudación actual alcanza casi el 17% del PIB, cifra que contrastó con el 8% registrado durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

Margarita García García, diputada por Oaxaca, añadió que la dependencia del ingreso petrolero bajó a 2.5%, frente al 40% que existía entre 2012 y 2018. Según la legisladora, la diferencia con administraciones anteriores radica en el combate a la evasión fiscal, lo que permitió un máximo histórico de recaudación de entre 13% y 15.9%.

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(Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

Aguilar Gil reconoció áreas de oportunidad dentro de la propia iniciativa, entre ellas el gravamen al aguinaldo y las horas extras, así como la retención al crowdfunding.

“Debemos hacer una reforma fiscal profunda y empezar a hablar de impuestos progresivos y no regresivos”, afirmó la legisladora durante su intervención en la tribuna.

Las gubernaturas, la disputa entre Morena y el PT que los divide

La división al interior de la coalición entre Morena y el PT ya pasó factura en el escrutinio público, al grado de que la oposición ahora saca el tema hasta en tribuna para señalar el “desdén” con que el partido guinda ha tratado a los petistas durante el proceso interno, el cual suponía un mayor respaldo a las y los candidatos de la coalición oficialista.

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Los petistas han usado a los medios de comunicación para meter presión a Morena y exhibir su “disgusto” con los nombramientos, entre los posicionamientos que destacan está el de Reginaldo Sandoval, quien hace unas semanas señaló que sin su apoyo podrían hacer perder un número importante de las gubernaturas.

La vicecoordinadora petista en el Senado, Geovanna Bañuelos, sostuvo que tampoco alcanzaría la mayoría simple en el Congreso de prevalecer un escenario sin la coalición con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Conferencia de prensa MORENA.

Las dirigencias de ambos partidos han sostenido distintos encuentros, sin que hasta el momento haya trascendido algún acuerdo para ir juntos a los comicios de 2027.

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