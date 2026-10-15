México

Diputados aprueban “reserva” surgida de acuerdo entre Sheinbaum y el CCE para ampliar regularización fiscal

La mandataria mexicana dio a conocer la medida durante su discurso en el evento del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial

Diputados aprueban “reserva” surgida de acuerdo entre Sheinbaum y el CCE para ampliar regularización fiscal. (Foto: Presidencia)
Diputados aprueban “reserva” surgida de acuerdo entre Sheinbaum y el CCE para ampliar regularización fiscal. (Foto: Presidencia)
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Tras asistir al aniversario 50 del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum se vio motivada a proponer una ampliación del Programa de Regularización Fiscal para 2027, con el objetivo de que los contribuyentes con adeudos ante el fisco puedan acceder a beneficios sin límite de ingresos.

El dictamen avanzó en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron una reserva durante la dictaminación de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año.

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El anuncio se produjo el martes 13 de octubre, durante un encuentro con empresarios, cuando Sheinbaum adelantó que propondría a la Secretaría de Hacienda eliminar el tope para quienes busquen regularizar sus deudas fiscales.

El próximo año se puede pagar a cualquier monto”, declaró la mandataria, al explicar que la intención era permitir el pago de adeudos sin multas ni recargos, mediante un mecanismo que posteriormente tendría que ser aprobado por el Congreso.

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