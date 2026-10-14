Aprueban Ley de Ingresos 2027 en San Lázaro: contempla billones en gasto público, endeudamiento interno y combate al huachicol fiscal. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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Tras varias horas de discusión, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general este 14 de octubre la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, un paquete que calcula captar más de 10 billones de pesos y contempla un nuevo techo de endeudamiento interno por 1.7 billones de pesos.

El proyecto también incluye medidas para combatir el huachicol fiscal, cerrar espacios a la evasión de impuestos y modificar algunas reglas tributarias, sin establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales vigentes, según estipula el dictamen.

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La aprobación en lo general se dio con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumando 331 votos a favor, mientras que PAN, PRI y MC, fueron en contra del dictamen, alcanzando 118 votos.

Después de un debate que duró alrededor de dos horas, la Cámara baja inició la discusión en lo particular, en la que se presentaron reservas a 24 artículos y a los artículos transitorios.

Entre los puntos que concentran la atención están el nivel de deuda que podrá contratar el Gobierno federal, los cambios relacionados con el pago de impuestos y las medidas para impedir irregularidades en la comercialización de combustibles.

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