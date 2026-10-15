México

Barras de yogur natural sin azúcar con cereales rojos: una receta fácil para preparar en casa

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este bocadillo combina la cremosidad del yogur con el sabor de los frutos rojos para disfrutar de una alternativa fresca

Varias barras blancas con granos rojos sobre un papel en una tabla de madera, con cuencos de yogur y cereales al fondo.
Unas barras de yogur natural sin azúcar con cereales rojos reposan sobre una tabla de madera junto a cuencos con sus ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las barras de yogur natural sin azúcar con frutos rojos son una opción práctica para quienes buscan preparar un refrigerio en casa sin recurrir a mezclas demasiado elaboradas. Su combinación de yogur, fruta y cereal permite conseguir una textura cremosa con pequeños contrastes crujientes, ideal para disfrutar durante el desayuno o como colación.

La receta puede adaptarse con ingredientes fáciles de conseguir, como yogur natural sin azúcar, fresas, frambuesas, arándanos y avena o cereal integral. La fruta aporta sabor y dulzor natural, mientras que los cereales ayudan a dar consistencia a la preparación.

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Una de sus ventajas es que no necesita horno. Basta con mezclar los ingredientes, distribuirlos en un recipiente y llevarlos al congelador hasta que la preparación esté firme. Después, se corta en porciones para obtener barras que pueden conservarse refrigeradas o congeladas, según la textura que se prefiera.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar las barras de yogur?

Cuatro barras de yogur blanco cubiertas con trozos de frutas rojas sobre una tabla de madera junto a cuencos con yogur y cereales.
Un conjunto de barras de yogur natural con cereales rojos reposa sobre papel manteca en una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se necesitan dos tazas de yogur natural sin azúcar, media taza de fresas picadas, un cuarto de taza de frambuesas y un cuarto de taza de arándanos. También se puede incorporar media taza de avena o cereal integral sin azúcar para aportar textura.

Si se desea intensificar el sabor sin añadir azúcar refinada, es posible utilizar un plátano maduro machacado o una pequeña cantidad de vainilla. Estos ingredientes son opcionales y permiten ajustar el resultado de acuerdo con las preferencias personales.

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Antes de comenzar, conviene lavar y secar bien las frutas. También es recomendable elegir un recipiente plano, cubrirlo con papel para hornear y comprobar que tenga espacio suficiente en el congelador. Así será más sencillo retirar la preparación cuando esté firme y dividirla en porciones.

¿Cómo mezclar el yogur con los cereales y los frutos rojos?

Cuatro barras blancas con granos rojos apiladas sobre papel vegetal en una tabla de madera, junto a recipientes con yogur y cereales.
Unas barras de yogur natural con cereales rojos elaboradas en casa reposan sobre una tabla de madera junto a recipientes con sus ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en colocar el yogur natural en un recipiente amplio. Si se quiere añadir plátano machacado o unas gotas de esencia de vainilla, este es el momento de incorporarlos. Después, se mezcla hasta conseguir una preparación uniforme.

A continuación, se agregan las fresas, las frambuesas y los arándanos. La mezcla debe hacerse con suavidad para distribuir la fruta sin deshacerla por completo. Posteriormente, se incorpora la avena o el cereal elegido, procurando que quede repartido por toda la preparación.

Una vez integrados los ingredientes, se vierte la mezcla en el recipiente previamente preparado. Con una espátula se extiende hasta formar una capa uniforme. Para mejorar la presentación, se pueden colocar algunos trozos adicionales de fruta en la superficie antes de llevarla al congelador.

¿Cuánto tiempo deben permanecer en el congelador?

Tres barras de yogur blanco con trozos rojos sobre una tabla de madera, acompañadas de cuencos con yogur y cereales.
Varias barras caseras de yogur natural sin azúcar y frutos rojos descansan sobre una tabla de madera junto a sus ingredientes principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recipiente debe permanecer en el congelador durante aproximadamente cuatro horas o hasta que la mezcla esté completamente firme. El tiempo puede variar según el grosor de la capa, la temperatura del congelador y la cantidad de líquido presente en el yogur.

Cuando la preparación esté sólida, se retira del recipiente con ayuda del papel para hornear y se coloca sobre una tabla limpia. Después, se corta en barras del tamaño deseado con un cuchillo resistente. Si la mezcla está demasiado dura, puede dejarse reposar unos minutos antes de cortarla.

Las porciones deben guardarse en un recipiente hermético dentro del congelador, separadas con papel para hornear para evitar que se peguen. De esta manera, será más sencillo retirar únicamente la cantidad que se quiera consumir. Si se dejan a temperatura ambiente, comenzarán a ablandarse, por lo que conviene servirlas poco antes de comerlas.

Las barras pueden prepararse con diferentes combinaciones de frutas, como moras, fresas y arándanos, siempre que se mantenga una proporción que permita extender la mezcla sin que quede demasiado líquida. También se pueden añadir semillas de chía, nueces picadas o coco rallado para variar la textura.

Para conseguir una consistencia más cremosa, se puede utilizar yogur griego natural sin azúcar. Si se prefiere una preparación más crujiente, conviene reservar una parte del cereal para distribuirla en la superficie antes de congelar. Es importante recordar que los cereales pueden perder firmeza al entrar en contacto con la humedad del yogur.

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