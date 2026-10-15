Bocaditos de avena y calabaza: cómo preparar esta receta fácil y saludable para el otoño

Son una alternativa para incorporar alimentos nutritivos a la alimentación cotidiana durante esta temporada

Guardar

El otoño es una temporada que invita a preparar recetas caseras con ingredientes que aportan sabor, textura y variedad a la alimentación. Entre las opciones para quienes buscan una colación saludable y sencilla destacan los bocaditos de avena y calabaza, una preparación que combina ingredientes fáciles de conseguir y requiere pocos pasos en la cocina.

La recet utiliza avena, puré de calabaza cocida y crema de cacahuate natural, además de canela y vainilla para darles sabor. La mezcla se transforma en pequeñas bolitas que después se hornean hasta adquirir una consistencia firme.

PUBLICIDAD

Uno de sus atractivos es que no requiere procedimientos complicados ni una larga lista de ingredientes. Aunque la preparación toma alrededor de 10 minutos, es necesario considerar entre 12 y 15 minutos adicionales de horneado para completar la receta.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar bocaditos de avena y calabaza?

Para elaborar la porción indicada en la receta se necesitan cuatro ingredientes principales, de acuerdo a la nutrióloga Danae Jiménez, además de los condimentos que se agregan al gusto.

Los ingredientes son:

40 gramos de avena.

60 gramos de puré de calabaza cocida.

Una cucharadita de crema de cacahuate natural.

Canela y vainilla al gusto.

La avena constituye la base de la preparación, mientras que el puré de calabaza aporta humedad y facilita la integración de los ingredientes. Por su parte, la crema de cacahuate ayuda a unir la mezcla y añade sabor, además de aportar grasas insaturadas y proteína vegetal.

PUBLICIDAD

La canela y la vainilla complementan el perfil aromático de los bocaditos. La receta no incluye azúcar añadida entre sus ingredientes, aunque las personas que decidan modificarla deben considerar los productos que incorporen.

Las cantidades corresponden a una porción, según la imagen de referencia. El número de piezas que se obtengan dependerá del tamaño de las bolitas que se formen.

Paso a paso: cómo hacer bocaditos de avena y calabaza

La preparación es sencilla y puede realizarse en casa con utensilios básicos. Antes de comenzar, es importante tener listo el puré de calabaza cocida y precalentar el horno para facilitar la cocción.

1. Mezcla todos los ingredientes. Coloca en un recipiente los 40 gramos de avena, los 60 gramos de puré de calabaza cocida y la cucharadita de crema de cacahuate natural. Agrega canela y vainilla al gusto. Revuelve hasta obtener una masa uniforme.

PUBLICIDAD

2. Forma pequeñas bolitas. Toma porciones de la mezcla y dales forma redonda con las manos. Después, aplástalas ligeramente para que tengan una forma similar a pequeñas galletas gruesas y puedan hornearse de manera más uniforme.

3. Hornea la preparación. Coloca las piezas en una charola apta para horno y cocina a 180 grados Celsius durante 12 a 15 minutos, hasta que estén firmes.

4. Deja enfriar antes de consumir. Una vez transcurrido el tiempo de horneado, retira la charola con cuidado y permite que los bocaditos se enfríen. La consistencia final puede variar de acuerdo con la humedad del puré y el tamaño de cada pieza.

PUBLICIDAD

En caso de que la masa quede demasiado húmeda para formar las bolitas, se puede añadir una pequeña cantidad de avena. Si, por el contrario, resulta demasiado seca, un poco más de puré de calabaza puede ayudar a integrar los ingredientes.

¿Qué beneficios nutricionales aportan la avena y la calabaza?

Además de su facilidad de preparación, los bocaditos reúnen alimentos que pueden contribuir a una alimentación variada. Sin embargo, sus propiedades dependen de las cantidades utilizadas y del conjunto de la dieta.

La avena es una fuente de carbohidratos y fibra. Entre sus componentes destaca la betaglucana, un tipo de fibra soluble que puede contribuir al mantenimiento de niveles saludables de colesterol cuando se consume como parte de una alimentación adecuada. Su contenido de fibra también favorece el funcionamiento intestinal.

PUBLICIDAD

La calabaza, por su parte, contiene carotenoides, como el betacaroteno, que el organismo puede convertir en vitamina A. Este nutriente participa en funciones como el mantenimiento de la visión y el funcionamiento normal del sistema inmunitario. La composición nutricional puede variar según la variedad de calabaza y su preparación.

En tanto, la crema de cacahuate natural aporta grasas insaturadas y proteína vegetal. Su contribución nutricional debe valorarse junto con la cantidad consumida, pues también incrementa el aporte energético de la receta.

La canela y la vainilla se utilizan principalmente para dar sabor y aroma. Su presencia permite elaborar una preparación con un perfil dulce y especiado sin que sea indispensable añadir azúcar.

PUBLICIDAD

¿Cómo incorporar estos bocaditos a una alimentación equilibrada?

Los bocaditos de avena y calabaza pueden consumirse como una colación entre comidas o acompañarse con otros alimentos para complementar un desayuno. Por ejemplo, pueden servirse con yogur natural o fruta fresca, de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada persona.

No obstante, es importante recordar que una receta elaborada con ingredientes nutritivos no garantiza por sí sola un beneficio específico para la salud. El valor de una colación depende de las porciones, de los demás alimentos que se consumen durante el día y de las necesidades individuales.