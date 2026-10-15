Vecinos de Las Lomas protestan por el ruido y actividades de una supuesta casa de citas

Un grupo de vecinos sostiene pancartas durante una manifestación contra las actividades e instalaciones que incumplen las normas sobre el uso de suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vecinos de Las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se manifestaron este jueves 15 de octubre por el ruido y las actividades de un inmueble que, según sus sospechas, podría funcionar como una casa de citas. Los habitantes pidieron la intervención de las autoridades para esclarecer qué ocurre en el lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que tomó conocimiento de una protesta en avenida De las Lomas, colonia Lomas de Chapultepec, donde los participantes expresaron inconformidad por supuestas fiestas durante el día y la noche.

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El comunicado policial no confirma la operación de una casa de citas. La información oficial se concentra en la atención a la manifestación y el acompañamiento de los uniformados, mientras se establece un diálogo con personal de la demarcación.

¿Qué denuncian los vecinos de Las Lomas sobre el inmueble?

De acuerdo con el reporte de N+, los inconformes se reunieron en el cruce de avenida De las Lomas y avenida Toluca, en el sector identificado en la cobertura como Lomas de Virreyes. Su principal queja es la realización constante de fiestas con música a un volumen que, aseguran, les impide dormir.

Los residentes señalaron que han conversado con personas a quienes identifican como propietarios o representantes del inmueble, pero sostienen que han recibido distintas explicaciones sobre su funcionamiento: un espacio privado, oficinas o un sitio para establecer contactos profesionales.

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También mencionaron la entrada y salida frecuente de personas y parejas. Estas observaciones forman parte de los testimonios vecinales y no acreditan, por sí mismas, la actividad que atribuyen al domicilio.

La demanda expuesta durante la movilización fue que las autoridades revisen el lugar y aclaren su funcionamiento. En la cobertura se reportó la presencia de policías y personal de la alcaldía, así como la posibilidad de una verificación administrativa, sin que se informara un resultado.

SSC acompaña la protesta y reporta diálogo con la alcaldía

La SSC explicó que sus elementos acudieron para brindar acompañamiento y garantizar la seguridad durante la protesta. Su intervención, conforme al comunicado, estuvo relacionada con la presencia de los manifestantes en la vía pública.

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La dependencia señaló que los vecinos expresaron inconformidad por “supuestas fiestas realizadas durante el día y la noche”. Esta es la descripción de los hechos que recoge la tarjeta informativa proporcionada por la corporación.

El documento también refiere que se establece un diálogo con personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque no precisa acuerdos, compromisos ni un plazo para responder a las peticiones de los habitantes.

En la información oficial compartida no se reportan detenciones, clausuras ni resultados de una inspección. Tampoco se identifica a personas responsables de alguna infracción o se confirma el giro del inmueble señalado.

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Así, el acompañamiento policial y la denuncia vecinal constituyen los hechos documentados en el comunicado. La determinación sobre las actividades del domicilio permanece pendiente de una respuesta de las autoridades competentes.

Vecinos habían denunciado más de 150 irregularidades de uso de suelo

La protesta tiene como antecedente otras movilizaciones por el uso de suelo en Las Lomas. El 13 de agosto, La Jornada informó que residentes habían registrado más de 150 presuntas violaciones en una decena de colonias, entre ellas Lomas de Chapultepec, Lomas de Reforma, Lomas Altas, Lomas de Virreyes y Bosques de las Lomas.

En aquella jornada realizaron “clausuras ciudadanas” como expresión de protesta y solicitaron la intervención de la alcaldía, el Instituto de Verificación Administrativa y las instancias ambientales y de desarrollo urbano. Los participantes aclararon que esas acciones simbólicas no sustituían las facultades legales de las autoridades.

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Entre las afectaciones denunciadas entonces figuraban ruido excesivo, problemas de movilidad, ocupación de banquetas, acumulación de basura y presión sobre los servicios públicos. Ese antecedente corresponde a distintos inmuebles y señalamientos vecinales; no constituye una resolución sobre el domicilio mencionado en la protesta de este jueves.