Quién es Iván Sánchez Santiago, el “Cromo” señalado en el caso de la niña asesinada en Juchitán

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La Secretaría de Marina detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de Los Cromos. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la captura este miércoles.

Sánchez Santiago figura como un operador con influencia en el Istmo de Tehuantepec, donde Los Cromos mantienen presencia desde Juchitán de Zaragoza. La célula criminal está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las investigaciones oficiales.

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Las autoridades relacionan a “El Cromo” con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestros y tráfico de drogas y armas. Su detención forma parte de las indagatorias sobre violencia y presuntos vínculos criminales de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Iván Sánchez Santiago, alias El Cromo, y su papel dentro de Los Cromos

Las autoridades federales identifican a Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, como uno de los líderes de Los Cromos y como responsable de las operaciones del grupo en el Istmo de Tehuantepec, bajo el mando general de Rafael de Jesús Álvarez Palma, conocido como “Fallo” o “Comandante Renco”.

Foto: Especial

La misma estructura delictiva incluye a Yesenia Sánchez Santiago, hermana del detenido, y a José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”. Ambos aparecen como subalternos directos del liderazgo señalado por el medio citado.

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Omar García Harfuch detalló que Iván “N” cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Esas órdenes están relacionadas con tres víctimas distintas.

El funcionario añadió que existe una tercera orden de aprehensión por el mismo delito. Esa orden corresponde a un homicidio ocurrido en 2020.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera la localización de “El Cromo”. La búsqueda de Sánchez Santiago llevó a las fuerzas federales desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco, donde finalmente se concretó su arresto.

Foto: X/@OHarfuch

La detención fue resultado del trabajo conjunto de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ambas instancias participaron en el seguimiento que derivó en la ubicación del acusado en Guadalajara.

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Los Cromos operan principalmente en Juchitán de Zaragoza y se extienden hacia otros municipios del Istmo de Tehuantepec. Entre esos municipios se encuentran Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) sostiene que el grupo surgió como una organización criminal local en Juchitán. Posteriormente, Los Cromos establecieron una alianza con el CJNG para ampliar su radio de operación.

El homicidio de una niña de cuatro años en Juchitán

Las autoridades investigan la participación de Los Cromos en el asesinato de una niña de cuatro años. García Harfuch confirmó que el crimen ocurrió en Juchitán de Zaragoza y que forma parte de los delitos atribuidos a la célula liderada por Sánchez Santiago.

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Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se originó el 10 de noviembre de 2025, cuando se hallaron los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre sobre la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita. Ese mismo día se perdió el contacto con la menor, identificada como N.D.S.G., y con su madre, A.G.L.

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal localizó a la niña sin vida en un domicilio de la colonia La Planta, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). La fiscalía señaló que las tres víctimas halladas días antes también podrían estar relacionadas con el caso.

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A pesar de que las autoridades federales vinculan el homicidio con la estructura de “El Cromo”, hasta el momento las detenciones concretadas en este expediente corresponden a otras cuatro personas. En el domicilio donde apareció la menor fueron arrestadas tres mujeres: R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas.

Días después, la FGEO reportó la captura de L.S.V., elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, señalado como probable autor material del triple homicidio y de la desaparición de la niña. Un juez dictó vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra las tres mujeres por homicidio calificado, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía estatal reconoció que el análisis de inteligencia criminal apunta a que estos hechos podrían estar relacionados con una célula delictiva generadora de violencia en el Istmo de Tehuantepec, la misma región donde opera Los Cromos. Sin embargo, no ha reportado detenciones adicionales que vinculen formalmente a Iván Sánchez Santiago con este expediente, pese a que la indagatoria por el crimen de la menor forma parte del conjunto de delitos que sostienen las tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado en su contra.

La alianza con el CJNG y el Operativo Sable en el Istmo de Oaxaca

El consultor en seguridad Armando Rodríguez Luna señaló al diario El Universal que Los Cromos comenzaron a involucrarse en el tráfico de migrantes y la trata de personas. El especialista indicó al medio que el grupo amplió después sus actividades hacia la extorsión y el tráfico de drogas mediante su alianza con el CJNG.

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Rodríguez Luna sostuvo ante la misma publicación que la organización contó con protección política desde la presidencia municipal de Juchitán. Esa acusación cobró relevancia a partir de las investigaciones contra el exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “El Quetu”.

Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre en un operativo encabezado por la Marina. La captura ocurrió en Ciudad Ixtepec y se realizó junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, señalado como operador de la misma célula criminal.

Amigo del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por extorsión, renuncia a la titularidad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. (Foto: redes sociales)

El exalcalde gobernó Juchitán entre 2022 y 2024 y luego obtuvo la reelección con respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México para el periodo 2025-2027. De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, el edil habría brindado cobertura política y económica a Los Cromos desde el gobierno municipal.

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Las investigaciones también señalaron que Sánchez Altamirano controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales establecidas en Juchitán. Sus actividades delictivas incluían además la compra de armas para la organización y el control de casas de seguridad usadas para el tráfico de migrantes.

La expansión de Los Cromos coincidió con el avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la modernización de la Línea Z, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca. Documentos de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks desde 2021 ya identificaban la presencia de grupos criminales en la zona.

Esos documentos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional advertían sobre el interés del CJNG en controlar rutas estratégicas del Istmo. Entre los grupos identificados en esa documentación figuraban Los Coyunda, Los Reyes, Los Chukis, El Cheturo, Los Pilos y Los Cromos, estos últimos con presencia particular en Juchitán.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

Organizaciones civiles documentaron además un incremento de delitos vinculados al megaproyecto interoceánico. Según cifras de Artículo 19, Marabunta Oaxaca y el Centro Prodh, las denuncias por despojo, lesiones y amenazas en la región pasaron de 376 en 2018 a 704 en 2021.

El especialista David Saucedo describió a Los Cromos como una mafia local adherida al CJNG. Saucedo explicó que Juchitán resulta estratégico por su ubicación dentro del Istmo, en la conexión entre la costa de Oaxaca, Chiapas y otras rutas utilizadas para actividades ilícitas.

Desde noviembre de 2025, las autoridades federales y estatales implementaron el “Operativo Sable” en el Istmo de Tehuantepec. El despliegue, encabezado por la Secretaría de Marina, busca frenar la expansión territorial de Los Cromos.

En el marco de ese operativo, fueron detenidos 53 integrantes de la célula criminal en un solo mes. Ese ritmo de capturas derivó en un despliegue sostenido de fuerzas federales en la región.

Foto: Gabinete de Seguridad

En febrero de 2026, elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, señalado como presunto jefe de plaza de Los Cromos. De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, ese sujeto estaba encargado de distribuir armamento y se le relacionaba con secuestros y homicidios en la zona.

De forma paralela a la detención de “El Cromo”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inmovilizó recursos y bloqueó cuentas vinculadas a la investigación. La medida busca afectar la capacidad financiera de la red señalada como brazo operativo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.

Con la captura de Iván Sánchez Santiago, las autoridades federales buscan avanzar en las pesquisas contra una organización que durante años convirtió a Juchitán en una zona estratégica para el crimen organizado. El expediente contra “El Cromo” se suma a las detenciones del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano y de otros integrantes señalados como operadores de Los Cromos en la región.