México

Grecia Quiroz acusa al Tribunal Electoral de Michoacán de proteger a Noroña e impugnará fallo por violencia política de género

La alcaldesa de Uruapan calificó la resolución como una grave falta de capacidad jurisdiccional frente a los más altos tratados internacionales

Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán. (Foto: redes sociales)
Grecia Quiroz presume que ella “sí tiene visa” ante su próximo viaje a EEUU para reunirse con migrantes de Michoacán. (Foto: redes sociales)
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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH) de elegir proteger a Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, tras resolver que el legislador no cometió violencia política de género en contra de ella, a pesar de que en julio pasado determinaron lo contrario e incluso le ordenaron que se disculpara publicamente.

La alcaldesa criticó que el Tribunal Electoral estatal argumentó que Noroña realizó las declaraciones en el marco de la “inviolabilidad parlamentaria”, señalando que dicho principio existe para que “un legislador debata con libertad en la tribuna, no para blindar todo lo que dice desde sus plataformas personales”.

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“En julio de este año, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió, por unanimidad de sus cinco integrantes, que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política en razón de género en mi contra. Ordenó una disculpa pública, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y medidas de reparación.

“Tres meses después, el pasado 10 de octubre, ese mismo Tribunal, con cuatro de esas mismas voces, decidió que nada de eso aplica porque el senador está protegido por la inviolabilidad parlamentaria”, acusó en un comunicado.

En el mismo documento, Quiroz destacó que hasta el momento, el senador morenista no se ha disculpado ni se ha retractado de llamarla irresponsable y fascista, ni de acusarla de aprovechar el asesinato de su esposo y exalcalde Uruapan, Carlos Manzo.

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Por ello, reclamó que el Tribunal cambió la resolución, asegurando que prefirieron “proteger a un hombre con poder” que a una mujer.

“Quiero ser clara: los hechos no cambiaron. Las palabras siguen siendo las mismas. El senador nunca se retractó ni ofreció disculpa. Lo que cambió fue la disposición del Tribunal de proteger a una mujer frente a un hombre con poder.

“La inviolabilidad parlamentaria existe para que un legislador debata con libertad en la tribuna, no para blindar todo lo que dice desde sus plataformas personales. Fue ahí donde me atacó, días después del asesinato de mi esposo, por exigir justicia”, mencionó.

En este sentido, la alcaldesa aseveró que confundir la violencia política de género con inviolabilidad parlamentaria “es una grave falta de congruencia y capacidad jurisdiccional frente a los más altos tratados internacionales”.

Asimismo, aseguró que la última resolución “no declara que no hubo violencia”, pues “simplemente envía el caso al Senado, para que lo revisen sus propios compañeros”.

“Eso no es justicia: es mandar el expediente a casa del agresor. El Tribunal reconoció que en este caso estaba en juego el derecho de las mujeres a ejercer un cargo público libres de violencia, lo puso en la balanza y aun así pesó más la protección de un senador.

“Cuando una autoridad autoriza que pueda seguir haciéndolo, el mensaje no es solo para mí: es para cada regidora, síndica, diputada y alcaldesa de Michoacán y del país que levanta la voz”, agregó.

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