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México emite alerta para viajeros nacionales en Arabia Saudita ante las tensiones en Medio Oriente

La Embajada de México en Arabia Saudita pidió extremar precauciones y seguir todas las recomendaciones de las autoridades

Arabia Saudita, el 3 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer
Arabia Saudita, el 3 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer
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La Embajada de México en Arabia Saudita emitió una alerta para mexicanos y mexicanas que tienen programados viajes a esta región, recomendando evitar un desplazamiento no esencial, incluyendo turismo y visitas familiares ante el aumento de la tensión en Medio Oriente.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la sede diplomática también exhortó a todos los connacionales que residen en este país o se encuentran transitando a extremar precauciones y seguir todas las recomendaciones de las autoridades.

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Recomendaciones para mexicanos y mexicanas en Arabia Saudita

  1. Evitar desplazamientos no esenciales; identificar lugares seguros de resguardo, y atender las indicaciones de las autoridades locales.
  2. Contactar a su agente de viajes o aerolínea para confirmar sus vuelos o posibles alternativas de viaje, así como seguros de viaje en caso de cancelaciones y estadías prolongadas.
  3. Mantener comunicación con la Embajada de México para recibir información oficial y actualizada.
  4. Registrar sus datos en el directorio de la Embajada de México, a través del siguiente código QR.

Asimismo compartieron los canales de contacto para los viajeros que necesiten comunicarse con el consulado en caso de emergencia:

  • Teléfono para atender Emergencias: +966 55 753 9374
  • Consultas y citas para renovar pasaporte: cons.arabia_saudita@sre.gob.mx
Infografía con el título Guía para mexicanos ante tensiones Arabia Saudita, dos mapas del país, iconos temáticos y recomendaciones escritas.
La Embajada de México en Arabia Saudita difunde recomendaciones de seguridad y contactos de emergencia para sus ciudadanos en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de emergencia ante tensiones en Medio Oriente?

De acuerdo con la Embajada de México en Arabia Saudita estas son las medidas preventivas en caso de un ataque por parte de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen en este territorio:

  • Mantener la calma y obtener solo información oficial acerca de la situación actual. Se sugiere consultar los siguientes sitios: @KSAmoFAEN @MOISaudiArabia @SaudiDCD
  • Evitar zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam. El espacio aéreo de este país sigue siendo objetivo de posibles ataques.
  • Tener a la mano su permiso de residencia y/o visa, así como otros documentos de importancia.
  • En caso de tener un viaje aéreo programado, consultar la disponibilidad de vuelo con la aerolínea y los aeropuertos. Estas fuentes son de utilidad: @KKIASA @KAIairport @KFIairport
  • Estar atento a las alertas telefónicas que anticipan ataques y refugiarse en un lugar seguro en su domicilio o centro de trabajo.
  • No difundir o compartir en redes sociales imágenes —videos o fotografías— sobre incidentes relacionados con el conflicto.
  • Revisar que la vigencia de su pasaporte sea mayor a seis meses. Caso contrario, haga una cita para renovarlo de inmediato.
  • Actualizar su información en la Base de Datos de la Embajada, a través del código QR.
FOTO DE ARCHIVO: Imágenes de vigilancia muestran a personas haciendo fila justo antes del ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 10 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla de un video distribuido. Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita/Distribución vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Imágenes de vigilancia muestran a personas haciendo fila justo antes del ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 10 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla de un video distribuido. Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita/Distribución vía REUTERS

Los hutíes de Yemen continúan con ataques en Arabia Saudita y el aeropuerto de Riad

Durante esta semana los hutíes atacaron instalaciones de Aramco y el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en una ofensiva que incendió un edificio administrativo de la petrolera en Dhahran. El grupo yemení presentó la operación como represalia por los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita contra zonas bajo su control.

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La alianza militar bombardeó el pasado martes el principal depósito de combustible de Saná, capital de Yemen, que permanece en manos hutíes desde 2014. Arabia Saudita intervinió en el conflicto desde 2015 en apoyo del gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras los rebeldes buscaban recuperar el control de las áreas dominadas por otro bloque.

El incendio en la sede central de Aramco no dejó muertos ni heridos, de acuerdo con las autoridades saudíes. Mientras que la Defensa Civil saudí informó que la caída de restos de proyectiles en Riad dejó cuatro personas heridas, incluido un niño, y causa daños en 15 hogares.

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