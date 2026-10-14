Laura Ballesteros denuncia intentos de hackeo en su cuenta de X: “No es la primera vez”

La diputada Laura Ballesteros pidió que apliquen el Mecanismo de Protección a mencionados en "lista negra" de Sheinbaum. Crédito: X / @Rlegislatura

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La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció intentos de hackeo en su cuenta de X y pidió a sus seguidores mantenerse atentos: “No es la primera vez”. La diputada acompañó el mensaje con una imagen de una alerta de seguridad atribuida a la plataforma.

“Atención, han intentado hackear mi cuenta”, escribió la legisladora del MC, y agregó que “no es la primera vez” que esto sucede. Su publicación estuvo acompañada de una captura de pantalla donde se leía un intento para ingresar a su cuenta. “Estemos atentos”, finalizó Ballesteros su mensaje.

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La imagen adjunta muestra un correo electrónico con el asunto: “Nuevo inicio de sesión de X”. El aviso fue recibido a las 8:20 p.m. y está dirigido a la cuenta vinculada con el usuario @LBallesterosM, es decir, la cuenta oficial de la legisladora.

La notificación señala: “Detectamos un inicio de sesión en tu cuenta @LBallesterosM desde un dispositivo nuevo. ¿Fuiste tú?”. La información asociada al acceso ubica el dispositivo en Ciudad Nezahualcóyotl, México, aunque el mismo mensaje aclara que la localización es aproximada y se calcula a partir de la dirección IP utilizada para iniciar sesión.

Laura Ballesteros denuncia intento de hackeo a su cuenta de X

Denuncia de Ballesteros se da en un contexto de polémica por represión durante marcha en Jalisco

La polémica política que rodea a Movimiento Ciudadano se intensificó después de la marcha por agua limpia realizada el 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. La movilización partió de la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco y, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, reunió a cerca de 10 mil personas. La jornada terminó con enfrentamientos, 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y manifestantes heridos.

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Los hechos provocaron reclamos de Morena contra el gobierno de Jalisco, incluso la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, exigió a Lemus garantizar el derecho al agua y atender las demandas ciudadanas. También pidió la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Hernández González, y sostuvo que, si el gobernador no podía responder ante la situación, debía renunciar.

La dirigencia de Morena cuestionó el operativo policial y acusó al gobierno estatal de reprimir la protesta. La respuesta de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, consistió en defender a Lemus y señalar que la administración estatal reconoció errores, anunció una investigación y prometió sancionar a los responsables de posibles abusos.

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“En Jalisco se rectificó, se reconocieron los errores y se anunció que los responsables serán castigados”, escribió por su parte Máynez. El dirigente emecista también acusó a Morena de carecer de “vergüenza” y “autoridad moral” para cuestionar la actuación policial, al recordar episodios de represión y detenciones que atribuyó a gobiernos vinculados con ese partido.

La versión oficial sobre la marcha se mantiene bajo revisión. Lemus ordenó a la Fiscalía estatal analizar caso por caso las detenciones y revisar los videos del operativo para identificar posibles excesos en el uso de la fuerza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio, mientras que autoridades federales también revisan las detenciones.

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