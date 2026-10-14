Derek Trejo reporta la presunta detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid: “Ojalá fuera una broma”

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La llegada de Naim Darrechi a Madrid, España, tomó un giro inesperado después de que Derek Trejo comunicara a sus seguidores que el joven supuestamente había sido detenido en el aeropuerto. La noticia generó preocupación entre quienes seguían sus actualizaciones, especialmente cuando el creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que, visiblemente afectado, intentó explicar lo que sabía hasta ese momento.

“Yo también pensaba que era broma. Yo también pensé que era broma, pero no”, expresó Trejo durante la transmisión, mientras trataba de comunicarse con los familiares de Darrechi.

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La información compartida por Trejo se basó en un mensaje que habría recibido del propio Naim, quien presuntamente le comunicó que lo habían detenido. Sin embargo, en las declaraciones proporcionadas no se especifican los motivos de la supuesta detención ni las circunstancias exactas del incidente. Por ello, hasta contar con información oficial, el caso debe considerarse un reporte difundido por el creador de contenido, no una confirmación independiente de las autoridades españolas.

Derek Trejo intenta comunicarse con la familia de Naim Darrechi

Derek Trejo sobre la presunta detención de Naim Darrechi en España - (Instagram)

Durante la transmisión, Trejo explicó que había intentado localizar a Darrechi por teléfono, pero no obtuvo respuesta.

“Voy a tratar de comunicarme con su familia”, comentó mientras expresaba su desconcierto. También señaló que había intentado llamar al padre del joven, aunque tampoco había conseguido respuesta. La falta de contacto aumentó su preocupación y lo llevó a pedir tiempo a sus seguidores para esclarecer lo sucedido.

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En medio de la angustia, el creador de contenido insistió en que no quería precipitarse ni compartir información sin conocer los hechos. “Voy a ver qué pasa”, repitió durante el directo, en el que también manifestó su intención de averiguar si existía alguna manera de comunicarse nuevamente con Darrechi.

“No sé qué hacer”: el momento más angustiante de la transmisión

(Captura de pantalla @naimdarrechi)

Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Trejo comenzó a llorar mientras intentaba ordenar la información que tenía. “No sé qué hacer, gente”, dijo en varias ocasiones, visiblemente afectado por la situación y por la imposibilidad de obtener respuestas inmediatas.

El creador también expresó que deseaba que todo fuera una broma de mal gusto. Sin embargo, explicó que el mensaje recibido y las circunstancias que estaba viviendo le hacían pensar que podía tratarse de algo real. Aun así, no ofreció detalles que permitieran establecer qué había sucedido exactamente en el aeropuerto.

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Trejo también mencionó que era extranjero y que prefería esperar antes de actuar, mientras intentaba comprender el contexto. Sus declaraciones reflejaron una mezcla de preocupación, desconcierto y cautela ante un episodio que, en ese momento, seguía sin esclarecerse.

El mensaje de Derek Trejo busca frenar las especulaciones

(@naimdarrechi)

Además de su transmisión en vivo, Trejo compartió un mensaje en su canal de difusión para explicar por qué había decidido hacer pública la situación. En él, aseguró que no acostumbraba a divulgar asuntos de esta naturaleza sin una razón y que estaba siguiendo las indicaciones que, según explicó, había recibido de la familia.

“Gente, yo no jugaría con este tipo de situaciones, saben cómo soy y menos en esta posición en la que me encuentro”, escribió. Con estas palabras, el creador buscó dejar claro que no consideraba el asunto un motivo de broma y que su intención era informar sobre lo que estaba ocurriendo.

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Trejo añadió que estaba intentando obtener respuestas y que compartiría novedades cuando tuviera información. Por ahora, las declaraciones disponibles no permiten confirmar oficialmente la situación jurídica de Naim Darrechi, las razones de la presunta detención ni si hubo una resolución posterior. La atención permanece centrada en los posibles comunicados de la familia y en cualquier información verificable que permita aclarar lo ocurrido en Madrid.