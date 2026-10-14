CNDH investigará represión en marcha por crisis de agua en Jalisco: Sheinbaum le pide averiguar “quién dio la orden”

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que atraerá la investigación sobre las violaciones a derechos humanos durante la manifestación por el acceso al agua potable, que se realizó el 11 de octubre pasado en Guadalajara, Jalisco, que dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas de forma abitraria.

En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

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“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.

Señaló que su intervención busca garantizar una indagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jalisco investigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.

“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.

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El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas. La CNDH sostiene que ha seguido los hechos desde que ocurrieron ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.

“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilización había niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.

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“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.

Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.

“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.

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“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.

Destacó que entró en comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.

“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.

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La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.

“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.

La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.

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“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.

Sheinbaum pide investigar quién dio la orden

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.

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En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.

““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh...? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.

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