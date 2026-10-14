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AZ Alkmaar vs Hapoel Be’er Sheva: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Mateo Chávez en la Europa League

El mediocampista mexicano regresa a la actividad con su club en una de las competiciones más importantes del Viejo Continente

El club de la Eredivisie llega a este encuentro con la ventaja de tener a sus seguidores de cerca.
El club de la Eredivisie llega a este encuentro con la ventaja de tener a sus seguidores de cerca. (Jesús Avilés | Infobae México)
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La UEFA Europa League continúa su actividad dentro de la Fase de Liga de la temporada 2026-2027 y abre la puerta a un choque fundamental para las aspiraciones europeas del AZ Alkmaar. En esta segunda jornada del certamen continental, el conjunto neerlandés recibe en su cancha al Hapoel Be’er Sheva de Israel con la misión de sumar sus primeros puntos del torneo.

Para el aficionado mexicano, el partido cobra un valor especial gracias al destacado rol que ha tomado el lateral azteca Mateo Chávez, quien se ha ganado la titularidad y la confianza en la banda izquierda del esquema del club de los Países Bajos.

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Su estadía en el club neerlandés no ha sido lo que espera, pero el exjugador de Chivas buscará tener más minutos en el terreno de juego.
Tras la expulsión con la Selección Mexicana, Chávez quiere retomar el ritmo con su club. (IG Mateo Chávez)

¿Cómo llega el AZ Alkmaar a este partido en la Europa League?

El inicio de la aventura continental no fue el deseado para la escuadra de Alkmaar. En la jornada inaugural de la UEFA Europa League, el equipo neerlandés tropezó por la mínima diferencia (1-0) en su visita al Stadium of Light frente al Sunderland AFC de Inglaterra, tras un penal concedido en la segunda mitad.

Ese resultado los dejó en la parte baja de la tabla general del nuevo formato de la fase de liga con cero unidades, haciendo prioritario obtener un triunfo como locales en esta segunda fecha para no comprometer su camino a las rondas eliminatorias.

En el ámbito local, la historia del AZ Alkmaar en la Eredivisie 2026-2027 comenzó con un ritmo sumamente competitivo, manteniéndose en los puestos de vanguardia de la clasificación neerlandesa mediante actuaciones sólidas frente a rivales como el FC Utrecht, Go Ahead Eagles y SC Heerenveen.

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Sin embargo, el equipo viene de sufrir un duro golpe el pasado fin de semana al caer 2-0 ante el Feyenoord en Rotterdam, encuentro en el que cedieron su racha invicta. Pese a este tropezón, la escuadra que dirige Maarten Martens se mantiene firme en la pelea del torneo de liga, buscando apoyarse en la fortaleza defensiva y la dinámica por las bandas para retomar el camino de la victoria.

Los rojiblancos quieren sostener una buena ubicación en el torneo. (Reuters/Lee Smith)
Los rojiblancos quieren sostener una buena ubicación en el torneo. (Reuters/Lee Smith)

¿Cómo llega el Hapoel Be’er Sheva en la Europa League y en su liga local?

Por su parte, el Hapoel Be’er Sheva llega a la ciudad de Alkmaar con el objetivo de dar la sorpresa y rescatar puntos en territorio visitante. En la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, el conjunto israelí logró sumar en la tabla al conseguir un empate que les otorgó su primera unidad en el torneo continental, situándose ligeramente por encima del AZ en la clasificación general.

En la Ligat ha’Al (Primera División de Israel), el Hapoel Be’er Sheva atraviesa por una racha positiva que los mantiene en los puestos altos de la tabla de posiciones. En su actuación más reciente antes de viajar a los Países Bajos, el equipo carmesí se impuso con autoridad 2-0 como visitante ante el Ironi Tiberias, confirmando un buen momento futbolístico basado en un bloque defensivo ordenado y un contragolpe rápido.

La escuadra caribeña sabrá que el AFAS Stadion exige máxima concentración, por lo que buscará plantar un esquema rocoso en la media cancha que desespere a los anfitriones.

Los israelíes llegan a este compromiso con el objetivo de sacar puntos de visita. (REUTERS/Eduard Vinatoru)
Los israelíes llegan a este compromiso con el objetivo de sacar puntos de visita. (REUTERS/Eduard Vinatoru)

¿Cómo le ha ido a Mateo Chávez en el AZ Alkmaar?

Desde su arribo al balompié de los Países Bajos procedente de las Chivas del Guadalajara, el joven defensor mexicano Mateo Chávez ha experimentado una adaptación acelerada que rebasó las expectativas. ‘El Tiloncito’ se apoderó de la titularidad en el costado izquierdo del AZ Alkmaar, disputando la gran mayoría de los minutos en el arranque de la temporada 2026-2027.

Chávez ha mostrado una notable evolución tanto en labores defensivas como en la proyección al frente. En la Eredivisie, el lateral ya registra aportaciones directas en el marcador, sumando un gol ante el Go Ahead Eagles y un destacado juego con dos asistencias frente al FC Utrecht.

Mateo debutó como titular en la Europa League completando los 90 minutos frente al Sunderland, donde fue de los elementos más incisivos de su equipo pese a la derrota. Su constancia en Europa le ha servido además para ser llamado de forma recurrente a las convocatorias de la Selección Mexicana, consolidándose como una de las realidades más prometedoras del fútbol mexicano en el Viejo Continente.

Mateo quiere afianzarse en la posición durante su regreso al AZ Alkmaar. (Reuters/Lee Smith)
Mateo quiere afianzarse en la posición durante su regreso al AZ Alkmaar. (Reuters/Lee Smith)

Cuándo y dónde ver el partido en vivo desde México

El duelo entre el AZ Alkmaar y el Hapoel Be’er Sheva se disputará este jueves 15 de octubre de 2026 sobre la cancha del AFAS Stadion, ubicado en la ciudad de Alkmaar, Países Bajos.

  • Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026
  • Horario para México: 10:45 AM (Hora del Centro de México, CST)
  • Sede: AFAS Stadion (Alkmaar, Países Bajos)
  • Transmisión en vivo desde México: El encuentro estará disponible a través de las pantallas de Fox Sports, Claro Sports y la plataforma de streaming Disney+.

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