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Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury

La lista incluye a creadores de México, Venezuela, España, Perú, Estados Unidos, Brasil y Uruguay

Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury (RS)
Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury (RS)
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Se anunciaron a los 50 nominados de los Eliot Awards 2026 que reuinirán a los mejores creadores de contenido que competirán en 10 categorías.

La gala se realiza el próximo 22 de octubre en Expo Santa Fe y reconoce el trabajo digital publicado durante el año mediante un comité de especialistas, sin voto del público.

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La lista incluye a creadores de México, Venezuela, España, Perú, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Entre los nombres que aparecen está Jair Sánchez, nominado en Comedia. El material proporcionado para esta nota no incluye a Chef en Proceso entre los 50 seleccionados, pese a que aparece mencionado en el titular.

Los Eliot Awards entregan 10 estatuillas y el Premio Leyenda, que reconoce una trayectoria y se anuncia directamente durante la ceremonia. La transmisión está prevista a partir de las 7:00 de la noche en el canal de YouTube y las redes sociales de Eliot Media.

Los Eliot Awards 2026 serán conducidos por Yanet García y más

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres
Jair Sánchez. (Instagram)

La categoría Storyteller, presentada por SharkNinja, reconoce a quienes construyen relatos en plataformas digitales. Los nominados son Diosdado Juárez, Dipssy Bunny, Janin Al Chair, Mercedes Roa y Patricio Razo.

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En Revelación del Año, presentada por CUPRA, aparecen Alex Serrano, Arthur Lima, Braulio Rodríguez, Brek el Milagro y Tatiana Kaer. La terna agrupa a creadores que registran crecimiento durante los últimos meses y se convierten en referentes de la cultura digital.

La categoría Comedia, presentada por Nerds, incluye a Fer Lozano, Gabriela Flores Villar, Jair Sánchez, Stephany Leal y Wilson Alcaraz. Sánchez figura entre los nominados mexicanos por contenido de humor.

Best Engager, presentada por Pink Up Cosmetics, reúne a Aldo De Nigris, Beth Cast, Eli Esparza, Karen Torres y Los Delfines. La categoría reconoce a perfiles que construyen comunidades y mantienen una relación constante con sus seguidores.

El listado incluye también a Cordelia Media, Daniela Emmanuel, Mamá Mecanic, Valeria Villalobos y un quinto espacio identificado en el documento después de Los Delfines. La información no precisa el nombre de esta quinta categoría, aunque el total de seleccionados sí suma 50 perfiles en 10 apartados.

En Beat 4 Like, presentada por Paketaxo, los nominados son Alan Arrieta, Elaine Haro, Kevin AMF, Los Meñiques de la Casa y Santos Bravos. El reconocimiento está dirigido a creadores que trasladan su trabajo de las redes a la música y los escenarios.

Better You integra a Coral Mujaes, el doctor Patricio Ochoa, Eva María Beristain, Maca Riva y Mon Alimentos. La categoría reúne perfiles que comparten contenidos relacionados con hábitos, bienestar, formación personal y metas profesionales.

Yanet García
La lista incluye a creadores de México, Venezuela, España, Perú, Estados Unidos, Brasil y Uruguay (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Next Gen, presentada por Little Caesars, tiene como nominados a Danny Ice, Isa GRWM, Isa y Nati, Leo Show y Sofía y Brandon Vela. El apartado concentra a creadores jóvenes con presencia en plataformas de video y redes sociales.

Anna Sarelly y Robegrill compiten en la nueva categoría Beyond Creator

La novedad de los Eliot Awards 2026 es Beyond Creator, una categoría destinada a figuras que llevan sus ideas más allá de las publicaciones y las convierten en marcas o negocios con presencia comercial.

Los nominados son Anna Sarelly, por Sarelly Sarelly; Eugenia Rodríguez Cantú, por Xile Chile, Keerlab y Mar Cosmetics; Fer Jalil, por Ferja; Robegrill, por Robs y Tacos París; y Skabeche, por Skandys.

Diego Plaza, CEO de FCO, explica que la categoría parte de una mirada empresarial sobre el trabajo de los creadores. “Beyond Creator existe porque el trabajo de un creador ya no termina cuando termina el video. Estos cinco nominados no solo tienen audiencia: tienen una marca, una nómina y un anaquel”.

Aaron Mercury y Fede Vigevani buscan el reconocimiento de Líder Digital del Año

La categoría Líder Digital del Año representa el reconocimiento principal de la ceremonia. Los cinco nominados son Aaron Mercury, Clase Libre, Fede Vigevani, Gonzok y Lesslie Polinesia.

El premio, presentado por e-pura, distingue a perfiles que mantienen presencia en distintas plataformas, participan en tendencias y desarrollan proyectos fuera de sus cuentas personales. Fede Vigevani aparece como representante de Uruguay y México.

Los ganadores no se definen mediante votación de seguidores. Un comité integrado por agencias de management, marcas, medios y creadores propone y elige a los seleccionados con base en el trabajo que publican durante el año.

La gala de los Eliot Awards 2026 se celebra este 22 de octubre en Expo Santa Fe. Además de las 10 estatuillas, la organización entrega el Premio Leyenda a una figura cuya identidad se revela durante la ceremonia. La conversación oficial se sigue con la etiqueta #EliotAwards2026.

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