Cocaína en botellas, artesanías y sillas de ruedas: así intentan introducir droga en aeropuertos en México

El pasado 3 de octubre, autoridades detuvieron a un hombre que llevaba más de 94 litros de cocaína en el Aeropuerto de Apodaca, Nuevo León. (Crédito: FGR)

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El 13 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína al país. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca, y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió diez días antes, el sábado 3 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Miguel “N” llegó de Colombia con cuatro maletas que contenían 189 botellas con un total de 94.5 litros de cocaína líquida. Los envases estaban dentro de cajas de cartón y, de acuerdo con la FGR, aparentaban ser un suplemento vitamínico.

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La alerta surgió durante una inspección aduanera. Al pasar las maletas por los equipos de rayos X, el personal detectó un líquido cuya consistencia parecía más densa de lo habitual. El pasajero aseguró que transportaba medicamento, pero no presentó la documentación correspondiente. Un binomio canino también marcó el posible contenido ilícito y los análisis de química forense confirmaron que se trataba de cocaína líquida.

El caso llama la atención por la cantidad y por la forma de transportar la sustancia, distribuida en casi dos centenares de botellas. Pero no es la única modalidad detectada en los aeropuertos mexicanos: durante 2026, las autoridades han reportado cocaína oculta en artesanías, lienzos, productos de cuidado personal, sillas de ruedas y equipaje con etiquetas manipuladas.

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Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína al país. (Crédito: FGR)

De botellas a artesanías: los objetos que esconden cocaína

El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La sustancia estaba oculta en 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio, que formaban parte del equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó irregularidades durante la inspección de las piezas. Al revisarlas, encontró bolsas de plástico con un polvo blanco que dio positivo a cocaína base libre.

Piezas de artesanía con cocaína oculta en su interior, aseguradas por la ANAM y la Semar en la aduana del AICM, el 30 de septiembre. (Crédito: Semar)

La variedad de objetos utilizados para ocultar la droga también quedó expuesta el 30 de abril, cuando autoridades federales detuvieron a una persona extranjera en el AICM que transportaba lienzos con narcóticos mezclados en la pintura. La información pública no especificó su nacionalidad ni el peso de la sustancia asegurada.

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En ambos expedientes, los objetos transportados no tenían la apariencia habitual de un paquete con droga. Las artesanías y las obras de arte plantearon un reto distinto al de revisar botellas o paquetes, pues la sustancia estaba oculta dentro de piezas que podían pasar por artículos ordinarios de equipaje.

Autoridades federales detuvieron a una persona extranjera en el AICM que transportaba lienzos con narcóticos mezclados en la pintura. (Crédito: Semar)

Un ciudadano alemán detenido con 10 kilos en Cancún

La nacionalidad de algunos pasajeros detenidos también destaca entre los casos recientes. El 25 de junio, un ciudadano alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, con aproximadamente 10 kilogramos de cocaína.

La Guardia Nacional detectó la posible droga cuando un binomio canino alertó sobre su equipaje en el área de documentación. Durante la inspección de la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares con la sustancia.

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El hombre quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron el origen y destino del cargamento.

La presencia de un ciudadano alemán y de personas extranjeras en el caso de los lienzos y las artesanías, aporta una dimensión internacional a la revisión de estos expedientes. Sin embargo, no todos los comunicados identifican la nacionalidad de los detenidos y la procedencia de un vuelo no equivale a la nacionalidad de quien viaja en él.

Champú con cocaína en el aeropuerto capitalino

El 11 de abril, la FGR informó que María “N” fue vinculada a proceso después de ser detenida en la Terminal 2 del AICM. En su equipaje, las autoridades encontraron 14 botellas de champú cuyo contenido dio positivo a cocaína, con un volumen total de 2 litros y 398 mililitros.

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La detección ocurrió durante una revisión con equipos de rayos X. Personal de la Secretaría de Marina inspeccionó la maleta y localizó los envases con la sustancia.

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso guarda similitudes con el de Monterrey por el uso de botellas comerciales para transportar cocaína líquida, aunque el volumen asegurado fue menor.

Durante la inspección de rutina, personal de seguridad seleccionó a la pasajera, proveniente de un vuelo comercial de Bogotá, para revisar su equipaje. Productos de belleza que transportaba dieron positivo a clorhidrato de cocaína.(Crédito: Semar)

Cocaína oculta en sillas de ruedas

Las sillas de ruedas también aparecen en distintos expedientes de 2026. El 9 de julio, la FGR informó que José “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún con 9 kilos 892 gramos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica. El pasajero había llegado de Medellín, Colombia.

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Una semana antes, el 2 de julio, personal de la Aduana de Cancún y de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó 12.38 kilogramos de presunta cocaína en el asiento y el respaldo de otra silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín. El comunicado correspondiente informó que la persona y la mercancía fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, sin detallar una vinculación a proceso.

El 14 de mayo, un operativo en el AICM permitió localizar aproximadamente 8.8 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en ocho paquetes ocultos en una silla de ruedas. La alerta de un binomio canino llevó a los agentes a inspeccionar el objeto mediante equipos de rayos X. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta acción representó una afectación económica cercana a 1.9 millones de pesos para grupos delictivos.

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Los casos muestran distintas formas de ocultamiento en las estructuras de estos objetos. No obstante, la información pública no permite establecer que los tres aseguramientos estén relacionados entre sí.

El 14 de mayo, un hombre fue detenido en el AICM con más de ocho kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas, detectados con rayos X y apoyo canino. (Crédito: Gabinete de Seguridad)

Una maleta con etiqueta cambiada y paquetes adheridos al cuerpo

El 17 de septiembre, la FGR informó que Víctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el transporte de 24 kilos 907 gramos de cocaína en la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún.

Un binomio canino alertó sobre una maleta durante las inspecciones de vigilancia. Cuando las autoridades localizaron al pasajero, este negó que el equipaje fuera suyo, aunque reconoció la etiqueta que llevaba adherida.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores establecer que el hombre había llegado con otra maleta. Según la Fiscalía, la etiqueta fue retirada de un equipaje y colocada manualmente en el que contenía la droga. El juez impuso prisión preventiva justificada y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Otro método quedó documentado el 30 de abril en Cancún, donde la Guardia Nacional detuvo a José “N” con 2 kilos 485 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en paquetes adheridos al torso y al tobillo. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte.

También hay decomisos en vuelos nacionales

Los casos no se limitan a pasajeros que llegan del extranjero. El 10 de julio, autoridades federales detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilogramos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. La droga estaba distribuida en 11 mochilas que transportaban los pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

Un antecedente ocurrió el 4 de junio, cuando dos hombres fueron detenidos en la misma terminal en un caso relacionado con aproximadamente 52 kilogramos de cocaína.

La procedencia nacional de esos vuelos no permite determinar por sí sola dónde se obtuvo la droga ni cuál era su destino. Los expedientes muestran, sin embargo, que las inspecciones aeroportuarias también han derivado en detenciones y decomisos en operaciones entre ciudades mexicanas.

A estos casos se suma el aseguramiento reportado el 15 de septiembre en el AICM, donde la Marina y la ANAM detectaron un cargamento declarado como café tostado y molido que estaba contaminado con presunta cocaína base. El embarque, compuesto por más de 3 mil bolsas, se encontraba en tránsito internacional.

Las autoridades reportaron aproximadamente mil 77 kilogramos de producto contaminado, esto significa que no era cocaína “pura”. El comunicado no confirmó detenciones relacionadas con el cargamento, por lo que el expediente corresponde a un aseguramiento de mercancía y no a capturas acreditadas.

El cargamento de más de 3 mil bolsas, pesó casi mil 77 kilogramos que ya no salieron del país. (Crédito: @AduanasMx)

Botellas con cocaína líquida, artesanías, lienzos, sillas de ruedas, paquetes adheridos al cuerpo y equipaje con etiquetas manipuladas forman parte de los métodos documentados en estos expedientes. Algunos involucran a personas extranjeras, aunque la información disponible no permite afirmar que predominen entre quienes intentan transportar cocaína por los aeropuertos mexicanos ni establecer una conexión entre los distintos casos.