María José relata cómo trasladó las cenizas de su tía a París sin permisos legales

María José - (Captura de pantalla)

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María José sorprendió al compartir una de las historias más personales y extravagantes de su vida. Durante una conversación con Oso Trava en Cracks Podcast, la cantante y actriz contó cómo intentó cumplir la última voluntad de su tía Margarita, una mujer fundamental en su infancia que le pidió que, cuando muriera, llevara sus cenizas a París, la ciudad que tanto amaba.

“Espero que no me vaya a buscar la policía en Francia después de esto”, advirtió entre risas antes de relatar una aventura que incluyó una coladera, un estuche de maquillaje y dos intentos de despedirse de su familiar en distintos lugares de la capital francesa. La artista reconoció que nunca había contado públicamente esta historia y que, aunque hoy puede reírse de lo ocurrido, todo comenzó con una promesa cargada de cariño.

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La anécdota llamó la atención por los detalles que compartió durante la entrevista: desde la manera en que preparó las cenizas para transportarlas hasta el papel que desempeñó su esposo, Mauricio, durante el viaje. Lo que debía ser un homenaje íntimo terminó convertido en una experiencia accidentada que María José recuerda con humor, pero también como una forma muy personal de honrar a alguien que marcó su vida.

Margarita, la tía que fue como una segunda madre para María José

La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida. (Jovani Pérez/ Infobae)

Antes de contar cómo llevó a cabo la promesa, la intérprete recordó la estrecha relación que mantuvo con su tía Margarita, a quien su familia llamaba cariñosamente “la Güera”. La mujer le enseñó a tocar el piano y tuvo un papel especial durante sus primeros meses de vida, cuando sus padres tuvieron que organizar sus asuntos familiares después de vivir en Chicago.

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“Ella fue como mi segunda mamá”, explicó María José al recordar aquellos años. Según relató, su tía nunca se casó y era una persona muy cercana a ella. Durante su infancia, Margarita la consentía y compartía con ella su pasión por la música, aunque la relación también tuvo sus momentos complicados cuando la cantante llegó a la adolescencia y prefería otras actividades antes que recibir clases de piano.

La promesa que terminó en una misión inesperada

La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida (Instagram/@lajosa)

Durante aquel viaje, Margarita le hizo una petición que María José no olvidaría. “El día que yo me muera quiero que vengas a tirar mis cenizas en París, a ver en dónde”, le dijo. La cantante aceptó, sin imaginar que años después tendría que resolver una situación complicada para cumplir aquella voluntad.

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Margarita murió un 22 de octubre, mientras María José se encontraba en Monterrey. La artista explicó que conservó las cenizas de su tía y que, tiempo después, tenía planeado viajar a Francia, Londres y Nueva York, donde asistiría a una boda. Pensó que aquella era la oportunidad perfecta para llevar a Margarita a la ciudad que tanto había significado para ella.

Sin embargo, cuando consultó cómo podía trasladar las cenizas, recibió una respuesta que complicó sus planes. Según contó, le indicaron que debía presentar el acta de defunción y llevar las cenizas para preparar un embalaje especial, un trámite que tomaría aproximadamente una semana. Como su viaje comenzaba al día siguiente, decidió improvisar. “Dije: ‘¿Cómo le voy a hacer?’”, recordó. Fue entonces cuando tomó una decisión que convirtió su homenaje en una historia difícil de creer.

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Una coladera y un estuche de maquillaje para transportar las cenizas

La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida (Instagram/@lajosa)

La cantante contó que abrió la bolsa en la que estaban las cenizas y notó que no todo era polvo fino, pues había pequeños fragmentos y grumos. Para separar una parte, tomó una taza de su cocina y una coladera. Entre risas, describió cómo fue preparando el material para llevar una pequeña cantidad en su equipaje.

Después guardó el polvo en un estuche compacto de maquillaje y le puso rubor encima. La artista explicó que no pretendía transportar todas las cenizas de esa manera, sino llevar una pequeña porción para cumplir la promesa de su tía durante aquel viaje.

Las Tullerías, el Sena y una grabación que salió mal

Una vez en París, María José eligió los jardines de las Tullerías, cerca del Louvre, para esparcir una parte de las cenizas. Sus primos estaban al tanto de la aventura y le pidieron que documentara el momento para compartirlo con la familia. Por eso, su esposo, Mauricio, la acompañó con una cámara mientras ella intentaba despedirse de su tía.

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El momento, sin embargo, estuvo lejos de ser solemne. Mientras la cantante esparcía las cenizas bajo un arco de los jardines, Mauricio comenzó a advertirle que en ese lugar los perros y las personas ebrias hacían sus necesidades. “¡Qué asco! O sea, ahí se hacen pipí todos los borrachos y los perros”, recordó que le decía. María José, molesta por sus comentarios, le pidió que dejara de interrumpirla y la permitiera vivir su despedida.

Otro día decidió llevar una segunda parte al río Sena durante un paseo en barco. Esta vez se colocó en la parte trasera de la embarcación para realizar el gesto y volvió a pedirle a Mauricio que grabara. Pero la documentación tampoco salió como esperaba: cuando quiso comprobar si había quedado registrado el momento, descubrió que su esposo no había grabado la escena completa. “¿Estás grabando?”, le preguntó, sorprendida por el resultado.

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“La tía” todavía ocupa un lugar especial en su casa

Entre las situaciones que vivió durante el viaje, María José resumió el resultado con una frase que provocó carcajadas en el podcast: “La tía, un dedo está en los meados de las Tullerías. Otro dedo está half en el Sena”. La artista explicó que una parte de las cenizas quedó repartida entre ambos lugares, mientras que el resto permanece en su casa, encima de su piano, un instrumento que también representa el vínculo musical que compartieron.

Durante la charla, la cantante reflexionó sobre la manera en que entiende la muerte y explicó que no cree que tenga que estar rodeada siempre de solemnidad. “Yo siento que la muerte no es esta cosa solemne en donde todos están en paz. Qué hueva, ¿no?”, comentó. Incluso imaginó con humor lo que sería compartir una fiesta con Juan Gabriel después de la muerte.

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La historia que compartió en Cracks Podcast con Oso Trava combinó recuerdos familiares, humor y una promesa que María José quiso cumplir a su manera. Aunque los planes no salieron exactamente como los imaginó y las grabaciones quedaron incompletas, la cantante consiguió llevar una parte de Margarita a París, tal como se lo había pedido. El resto de las cenizas permanece en su hogar, junto al piano.