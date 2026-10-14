México

Laura Bozzo, grave e intubada: una úlcera gástrica la mantendría hospitalizada en Acapulco, según María Luisa Valdes Doria

La información sobre el estado de salud de la presentadora surge después de que comenzaron a circular versiones sobre una hospitalización de emergencia

Laura Bozzo no soportó más la tensión y anunció su salida de 'MasterChef Celebrity'. Captura/Azteca Uno
A Laura Bozzo se le habría reventado una úlcera gástrica: conductora está grave y permanece intubada Captura/Azteca Uno
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Laura Bozzo permanece intubada y en estado grave en un hospital público a las afueras de Acapulco, Guerrero, tras una presunta complicación por una úlcera gástrica que habría requerido una intervención durante la noche del pasado 13 de octubre.

Este miércoles 14 de octubre, la periodista María Luisa Valdés Doria reporta que la conductora peruana recibe atención médica luego de que la lesión habría sufrido una perforación.

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La información sobre el estado de salud de la presentadora surge después de que comenzaron a circular versiones sobre una hospitalización de emergencia por padecimientos gastrointestinales. Hasta el momento, Laura Bozzo ni su equipo de representación han emitido un comunicado público con un diagnóstico médico confirmado.

Valdés Doria sostiene que la conductora permanece intubada después de haber sido intervenida durante la noche del martes. La periodista no precisa el tipo de procedimiento ni la evolución posterior de la paciente.

La versión ocurre en medio de reportes que inicialmente hablaban de deshidratación severa, parálisis intestinal y una posible obstrucción en el tracto digestivo. Esos datos no cuentan con un parte médico institucional difundido de manera pública.

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María Luisa Valdés Doria reporta: Laura Bozzo esta grave e intubada

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
María Luisa Valdés Doria reporta: Laura Bozzo esta grave e intubada (Instagram: Laura Bozzo)

De acuerdo con la información atribuida a María Luisa Valdés Doria, a Laura Bozzo se le habría reventado una úlcera gástrica. La conductora habría ingresado a una unidad hospitalaria pública ubicada en las inmediaciones del puerto de Acapulco.

La periodista señala que la presentadora está grave y que continúa con asistencia respiratoria. La condición de intubada supone que su atención requiere vigilancia médica especializada, aunque no se conocen los indicadores clínicos que llevaron al equipo médico a adoptar esa medida.

La intervención habría ocurrido la noche del 13 de octubre, en medio de las complicaciones digestivas que enfrentaba la conductora. No hay información sobre si los médicos realizaron una cirugía abdominal, una endoscopía u otro procedimiento para atender el cuadro reportado.

Los datos difundidos en las últimas horas tampoco establecen cuánto tiempo ha permanecido hospitalizada Laura Bozzo ni cuál sería el pronóstico de su recuperación. La información disponible se limita a las versiones sobre su ingreso de urgencia y la atención médica que recibe.

La falta de un reporte emitido por la institución de salud mantiene bajo reserva el diagnóstico preciso. Los hospitales están sujetos a normas de privacidad que restringen la divulgación de expedientes y condiciones clínicas sin autorización de la paciente o de sus familiares.

Hospital General de Acapulco “El Quemado” habría atendido a Laura Bozzo

Otras versiones tampoco oficiales señalan que Laura Bozzo habría sido trasladada al Hospital General de Acapulco “El Quemado”, integrado a la red de IMSS-Bienestar. Esos reportes refieren que la presentadora enfrentaba deshidratación severa y una parálisis intestinal.

También se ha mencionado la posibilidad de una peritonitis, una inflamación en la cavidad abdominal que puede requerir atención urgente. Esa versión no ha sido confirmada por la conductora, su familia, sus representantes ni una autoridad médica.

Laura Bozzo responde al depósito de dinero que recibió de Andrés Hurtado.
Hospital General de Acapulco “El Quemado” habría atendido a Laura Bozzo (Foto: Captura de TV)

Los primeros reportes planteaban que una obstrucción intestinal habría impedido el tránsito normal de líquidos y alimentos. De acuerdo con esas versiones, el cuadro habría provocado dolor abdominal e inflamación, además de un deterioro en su condición física.

La deshidratación severa también habría complicado el tratamiento inicial. En ese escenario, el personal médico podría administrar líquidos y medicamentos por vía intravenosa mientras determina el origen de la alteración digestiva, aunque no existe información oficial sobre el manejo clínico de Bozzo.

Las versiones sobre una intervención quirúrgica de urgencia surgieron antes de que Valdés Doria informara que la conductora ya habría sido intervenida. Ninguno de los reportes detalla si hubo una resección intestinal o si la atención se concentró en la supuesta úlcera gástrica perforada.

Laura Bozzo tiene antecedentes de cirugías abdominales desde 2016

La conductora peruana enfrentó una crisis médica en 2016, cuando sufrió una lesión intestinal posterior a un procedimiento en Perú. Aquella complicación derivó en un choque séptico y requirió tres cirugías correctivas, según los antecedentes difundidos sobre su estado de salud.

Las operaciones abdominales previas pueden generar tejido cicatricial en la zona intervenida. No obstante, no hay información médica que establezca una relación entre ese antecedente y el padecimiento que habría motivado su hospitalización este 14 de octubre.

(Captura Telemundo)
Laura Bozzo tiene antecedentes de cirugías abdominales desde 2016 (Captura Telemundo)

En semanas recientes, la presentadora también habría enfrentado problemas de columna que limitaron su participación en proyectos de televisión. El 5 de octubre concedió una entrevista desde Acapulco, donde habló de planes personales y de proyectos estéticos para los próximos meses.

En esa aparición pública no reportó molestias abdominales ni síntomas gastrointestinales. La emergencia médica habría ocurrido pocos días después, de acuerdo con las versiones que comenzaron a difundirse desde el martes.

Laura Bozzo alcanzó reconocimiento internacional con el programa Laura en América, donde popularizó la frase “¡Que pase el desgraciado!”. Después continuó su carrera en México con producciones de TV Azteca y Televisa.

La conductora también participó en formatos de telerrealidad como La casa de los famosos, de Telemundo, y Gran Hermano VIP, en España. Sus cuentas oficiales permanecen sin actualizaciones sobre la hospitalización reportada este miércoles 14 de octubre.

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