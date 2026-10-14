Emma Coronel tiene biopolímeros en los labios y teme quedar ‘deforme’: “Me agüité”

Emma Coronel comparte en un video grabado desde su automóvil la recomendación médica que recibió tras consultar a un especialista en estética facial. La empresaria señala que acudió a una revisión para retirarse biopolímeros en los labios, pero el médico le aconsejó no someterse al procedimiento debido a los riesgos de cicatrización y deformación. Coronel detalla las advertencias del especialista sobre las posibles complicaciones estéticas en la zona.

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Emma Coronel revela que tiene biopolímeros en los labios y afirma que un especialista le advierte que retirarlos podría dejarle cicatrices, deformidades o una desviación en la boca.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán considera buscar una segunda opinión, aunque reconoce que la postura del médico le da confianza.

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En un video difundido en redes sociales, Coronel cuenta que acudió con un doctor especializado en procedimientos faciales para evaluar la extracción del material que tiene en distintas zonas de los labios.

La modelo señala que salió “bien agüitada” de la consulta, luego de escuchar que una intervención para retirar los biopolímeros podría tener consecuencias estéticas más graves que el aspecto que le incomoda ahora.

“No sé si ir con otro, pero miren, él por dinero, o sea, cualquier persona que no fuera profesional, por dinero me hubiera dicho: ‘Sí, sí, sí’”, dice Emma Coronel en la grabación.

Emma Coronel cumplió su sueño de ser modelo. (Captura de pantalla)

Emma Coronel dice que el médico no recomienda retirarle los biopolímeros

Coronel explica que el especialista le planteó los riesgos de someterse a un procedimiento para raspar o extraer el producto de sus labios. Según relata, el médico le dijo que no sabía cómo reaccionaría su piel ante una cicatrización.

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“Si él me quita y me raspa todo, mi labio puede quedar deforme”, comenta la modelo al recordar lo que le explicó el doctor durante la consulta.

La esposa de Guzmán Loera sostiene que el médico fue directo al advertirle sobre los posibles resultados. “Si no te gusta cómo se te ven ahorita, créeme que vas a quedar traumada cómo te queden si te quito todo”, recuerda que le dijo.

El especialista también le habría advertido que la cicatriz podría provocar bordes notorios en los labios o hacer que su boca quedara chueca. Coronel no identifica al médico ni precisa en qué ciudad recibió la valoración.

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La modelo asegura que el doctor se negó a realizar el procedimiento. Según su testimonio, el especialista le dijo que, si ella fuera su hermana, no le permitiría someterse a la extracción.

“Yo como doctor, yo no te la hago, yo no me la aviento. Vas a quedar peor”, recuerda que le dijo el médico, de acuerdo con el video publicado en redes sociales.

Coronel afirma que la recomendación fue conservar el material mientras no presente una infección u otra afectación a su salud. El especialista habría considerado que el riesgo quirúrgico no se justifica si no hay una complicación médica activa.

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Emma Coronel Aispuro realiza transmisiones en vivo en la plataforma TikTok donde ofrece suscripciones pagadas a sus seguidores. (Especial Infobae México)

“Si no tienes una infección, si no te está provocando algo malo, déjatelos así, porque no te va a gustar”, señala Coronel al citar la orientación que recibió.

La también empresaria reconoce que piensa consultar a otro especialista, pero admite que teme encontrar a alguien que acepte el procedimiento sin advertirle de sus consecuencias. Para ella, el rechazo del primer médico es una señal de profesionalismo.

“A veces cuando me dicen cosas así que no, aunque no me gusten, que no sea lo que yo quiero escuchar, lo agradezco y me da confianza porque pues tiene que ser cierto”, expresa.

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Emma Coronel debutó como streamer en Kick y habló de su batalla contra la depresión. (Infobae/Anayeli Tapia)

Alejandra Guzmán relata que sufrió infecciones tras ser inyectada con polímeros

El caso de Emma Coronel se suma a los testimonios de figuras públicas que han hablado de complicaciones relacionadas con la aplicación de polímeros o biopolímeros en procedimientos estéticos.

La cantante Alejandra Guzmán relata que enfrentó secuelas físicas después de recibir inyecciones de polímeros en un tratamiento estético. En una entrevista anterior, la intérprete señala que el proceso afectó su calidad de vida.

“Yo sigo sufriendo desde hace ocho años que me inyectaron los polímeros”, dijo Guzmán al programa Venga la Alegría.

La cantante mexicana afirma que llegó a enfrentar una infección provocada por cuatro bacterias y que firmó una carta de responsiva porque los médicos no querían intervenirla. Guzmán ha sido sometida a más de 20 procedimientos después de aquella aplicación.

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La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

Guzmán también alertó sobre las personas que ofrecen tratamientos estéticos sin contar con la preparación necesaria. “A veces te puede costar la vida”, sostuvo la artista, de acuerdo con el medio.

Karina Torres reporta la reaparición de un absceso

La influencer Karina Torres también ha compartido problemas de salud relacionados con los biopolímeros que se inyectó en los glúteos hace aproximadamente una década.

La creadora de contenido reporta la reaparición de un absceso en el glúteo izquierdo.

Torres señala que el padecimiento surgió durante un viaje a Grecia en enero de 2026 y que recibió atención especializada en Colombia. Semanas después del tratamiento, comunica a sus seguidores que la lesión vuelve a aparecer.

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Karina Torres en un viaje

“Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros”, contó Torres.

La publicación refiere que las complicaciones asociadas con estas sustancias pueden incluir inflamación persistente, dolor, nódulos, infecciones y abscesos. También advierte que algunos materiales pueden desplazarse o provocar reacciones tiempo después de ser aplicados.