Arranca entrega de Canasta Alimentaria Bienestar: cómo solicitar la despensa en el Edomex

Entrega de canastas alimentarias del programa Alimentación del Bienestar en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Gob. Edomex)

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El apoyo de mujeres Bienestar de 50 a 64 años arrancó con la entrega de la canasta alimentaria esta semana a las beneficiarias del Estado de México, y a continuación te decimos cómo se puede solicitar el apoyo.

La dispersión de la despensa se realizará del 13 al 17 de octubre de 2026. El programa ya efectuó dos entregas de canastas alimenticias, con cobertura de cuatro de los seis periodos previstos para este año.

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Según datos de la Secretaría de Bienestar, la iniciativa suma 507.909 beneficiarias y registra un avance presupuestal de 68,92 %. Durante agosto se distribuyeron 518.412 canastas alimentarias entre 259.206 personas, quienes recibieron dos apoyos cada una.

Alimentación para el Bienestar Edomex

¿Cómo van las entregas de las canastas alimentarias en el 2026?

Las entregas de Alimentación para el Bienestar Edomex avanzan durante 2026 con un esquema de distribución dividido en tres periodos.

Durante julio, agosto y septiembre se realizó la segunda entrega de despensas para las beneficiarias de las modalidades de permanencia y nuevo ingreso.

La primera entrega se llevó a cabo entre abril y mayo e incluyó los bimestres uno y dos.

La segunda entrega correspondió a julio y agosto, con cobertura para los bimestres tres y cuatro.

La tercera entrega se realiza ahora y abarca los bimestres cuatro y seis del año, de acuerdo con la información disponible.

Las Reglas de Operación establecen que cada beneficiaria puede recibir una canasta alimentaria desde una hasta seis ocasiones durante el ejercicio fiscal.

El esquema contempla una canasta por bimestre. De ese modo, en cada periodo de entregas se distribuyen dos apoyos alimentarios.

Tras la entrega de octubre del año pasado, se autorizó de último momento una cuarta distribución de despensas en diciembre. Ese antecedente permite contemplar que la medida podría repetirse este año, aunque hasta ahora no existe confirmación.

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¿Cómo inscribirme al apoyo?

Aunque actualmente no hay una convocatoria para el programa, la inscripción se realiza de forma presencial. Quienes ya cuenten con un folio asignado podrán consultar el módulo presencial más cercano a través de bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

Las solicitantes deben presentar en el módulo más cercano del Estado de México los documentos generados durante el pre-registro en línea, que pueden descargarse siguiendo las instrucciones indicadas.

Documentos para hacer el registro

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Criterios de selección para el programa

La dependencia puso a disposición el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx para atender dudas y brindar orientación a las personas interesadas.

Entre los requisitos de selección figuran ser mexicana, vivir en el Estado de México, tener entre 50 y 64 años y demostrar una situación de pobreza, así como la falta de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. También deberán cumplirse los criterios adicionales que determine el comité correspondiente.

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