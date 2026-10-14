México Deportes

Santos Laguna encuentra una cábala de la suerte: Aleco Irarragorri se vuelve viral por su doble persignada

El presidente de Santos Laguna explicó los movimientos de su celebración y hasta se refirió a la práctica que necesitó para perfeccionarla, una escena que despertó comentarios entre los aficionados

(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)
Guardar

Santos Laguna atraviesa un momento distinto en el Apertura 2026 y, junto con la recuperación futbolística del equipo, surgió un peculiar ritual que ha llamado la atención de sus seguidores. Alejandro “Aleco” Irarragorri Jr., presidente de los Guerreros, se convirtió en protagonista de las conversaciones en redes sociales por la manera en que celebra los triunfos del conjunto lagunero.

El directivo realiza una doble persignada después de las victorias y culmina el gesto con dos besos dirigidos al cielo. La celebración comenzó a circular con mayor fuerza durante el torneo, precisamente cuando el equipo logró encadenar resultados positivos después de un arranque complicado.

PUBLICIDAD

La singular forma de festejar llegó incluso a una transmisión de ESPN, donde Irarragorri explicó cómo lleva a cabo el movimiento y bromeó sobre las ocasiones que necesitó practicar antes de conseguir que le saliera como quería.

En el futbol, las cábalas suelen acompañar a jugadores, entrenadores y aficionados que buscan una señal de buena fortuna. En esta ocasión, el protagonista es el propio presidente de la institución, cuyo ritual ya despierta curiosidad entre los seguidores de Santos.

La doble persignada coincide con la racha de Santos

(Especial)
(Especial)

La popularidad del festejo aumentó a medida que los Guerreros comenzaron a sumar victorias en el campeonato. El equipo consiguió cuatro triunfos consecutivos frente a FC Juárez, Toluca, Pachuca y Atlético de San Luis, una serie de resultados que modificó el panorama después de las dificultades de las primeras jornadas.

PUBLICIDAD

El encuentro más reciente de esa racha se disputó el 11 de octubre, cuando Santos consiguió una remontada por 2-1 ante Atlético de San Luis. Tahiel Jiménez fue el gran protagonista de aquella tarde al marcar los dos goles que permitieron a los laguneros quedarse con los tres puntos.

La seguidilla de victorias llevó a varios aficionados a asociar los buenos resultados con la celebración de Aleco. Sin embargo, la coincidencia no demuestra que el ritual tenga alguna influencia en el desempeño del equipo.

Por ahora, la doble persignada funciona como una curiosidad alrededor del club y como un festejo que los seguidores esperan observar nuevamente cada vez que Santos consiga una victoria.

¿Qué necesita Santos Laguna para llegar a la Liguilla?

A pesar de su recuperación, los Guerreros todavía tienen camino por recorrer para meterse entre los equipos mejor posicionados del Apertura 2026.

Después de la Jornada 11, Santos ocupaba el decimocuarto lugar de la clasificación con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y seis derrotas. En el apartado ofensivo había registrado 12 anotaciones, mientras que su defensa había permitido 16 goles.

La distancia con el octavo puesto era de apenas dos unidades, de acuerdo con los datos proporcionados, por lo que el equipo todavía tenía margen para acercarse a la zona de clasificación.

Para conseguirlo, los laguneros deberán mantener la regularidad que mostraron ante sus últimos cuatro rivales. Una nueva caída podría frenar el impulso conseguido, mientras que prolongar la racha les permitiría fortalecer sus aspiraciones de disputar la fase final.

Aleco Irarragorri, protagonista de las celebraciones

(Especial)
(Especial)

El presidente de Santos Laguna terminó ocupando un lugar inesperado en la conversación futbolística gracias a su peculiar festejo. Su aparición en ESPN ayudó a que más aficionados conocieran los detalles del movimiento, que combina la doble persignada con los besos al cielo.

La reacción de los seguidores refleja cómo una tradición personal puede convertirse en un símbolo informal para una afición, especialmente cuando coincide con una etapa positiva de su equipo.

(Especial)
(Especial)

No obstante, el verdadero reto de Santos estará en el terreno de juego. La doble persignada podrá continuar como parte de las celebraciones, pero los puntos que necesita para acercarse a la Liguilla dependerán de lo que consiga en las próximas jornadas.

Mientras tanto, los Guerreros buscarán extender su buen momento y Aleco Irarragorri tendrá motivos para repetir su ritual si los resultados siguen acompañando al conjunto de la Comarca.

Temas Relacionados

Santos LagunaAleco Irarragorriviralmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Arranca entrega de Canasta Alimentaria Bienestar: cómo solicitar la despensa en el Edomex

Durante julio, agosto y septiembre se realizó la última entrega de despensas para las beneficiarias

Arranca entrega de Canasta Alimentaria Bienestar: cómo solicitar la despensa en el Edomex

Quién es Iván Sánchez Santiago, el “Cromo” señalado en el caso de la niña asesinada en Juchitán

El caso forma parte del expediente que sostiene las tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado en su contra

Quién es Iván Sánchez Santiago, el “Cromo” señalado en el caso de la niña asesinada en Juchitán

Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury

La lista incluye a creadores de México, Venezuela, España, Perú, Estados Unidos, Brasil y Uruguay

Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: Tormenta tropical Trudy se intensificará a huracán categoría 1 en menos de 24 horas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 14 de octubre: Tormenta tropical Trudy se intensificará a huracán categoría 1 en menos de 24 horas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

Cocaína en botellas, artesanías y sillas de ruedas: así intentan introducir droga en aeropuertos en México

Quién es Iván Sánchez Santiago, el “Cromo” señalado en el caso de la niña asesinada en Juchitán

UIF investiga a empresas vinculadas al Cártel del Noreste, afirma Claudia Sheinbaum: gobiernos de Tamaulipas y NL les otorgaron contratos

Caro Quintero no llega a un acuerdo de culpabilidad con EEUU: programan nueva audiencia para noviembre

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Rodríguez rompe en llanto por la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara?

Cynthia Rodríguez rompe en llanto por la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara?

Eliot Awards 2026: esta es la lista completa de famosos nominados e influencers como Yanet García y Aaron Mercury

Derek Trejo reporta la presunta detención de Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid: “Ojalá fuera una broma”

Emma Coronel tiene biopolímeros en los labios y teme quedar ‘deforme’: “Me agüité”

María José relata cómo trasladó las cenizas de su tía a París sin permisos legales

DEPORTES

¿Quién es Milagros Martínez? La DT que pasó por la Liga Mx Femenil y busca ganarle a México en el Mundial Sub 17

¿Quién es Milagros Martínez? La DT que pasó por la Liga Mx Femenil y busca ganarle a México en el Mundial Sub 17

AZ Alkmaar vs Hapoel Be’er Sheva: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Mateo Chávez en la Europa League

GP de México 2026: dónde conocer a los pilotos y disfrutar de las actividades imperdibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez

John Cena sorprende al elogiar a Dominik Mysterio y lo pone por encima de Rey Mysterio: “El más grande de todos”

Álvaro Fidalgo y Santi Gimenez chocan en la Champions: dos mexicanos que buscan salir de la sombra en Europa