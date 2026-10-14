Santos Laguna encuentra una cábala de la suerte: Aleco Irarragorri se vuelve viral por su doble persignada

(Ilustración: Jesús Beltrán)

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Santos Laguna atraviesa un momento distinto en el Apertura 2026 y, junto con la recuperación futbolística del equipo, surgió un peculiar ritual que ha llamado la atención de sus seguidores. Alejandro “Aleco” Irarragorri Jr., presidente de los Guerreros, se convirtió en protagonista de las conversaciones en redes sociales por la manera en que celebra los triunfos del conjunto lagunero.

El directivo realiza una doble persignada después de las victorias y culmina el gesto con dos besos dirigidos al cielo. La celebración comenzó a circular con mayor fuerza durante el torneo, precisamente cuando el equipo logró encadenar resultados positivos después de un arranque complicado.

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La singular forma de festejar llegó incluso a una transmisión de ESPN, donde Irarragorri explicó cómo lleva a cabo el movimiento y bromeó sobre las ocasiones que necesitó practicar antes de conseguir que le saliera como quería.

En el futbol, las cábalas suelen acompañar a jugadores, entrenadores y aficionados que buscan una señal de buena fortuna. En esta ocasión, el protagonista es el propio presidente de la institución, cuyo ritual ya despierta curiosidad entre los seguidores de Santos.

La doble persignada coincide con la racha de Santos

(Especial)

La popularidad del festejo aumentó a medida que los Guerreros comenzaron a sumar victorias en el campeonato. El equipo consiguió cuatro triunfos consecutivos frente a FC Juárez, Toluca, Pachuca y Atlético de San Luis, una serie de resultados que modificó el panorama después de las dificultades de las primeras jornadas.

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El encuentro más reciente de esa racha se disputó el 11 de octubre, cuando Santos consiguió una remontada por 2-1 ante Atlético de San Luis. Tahiel Jiménez fue el gran protagonista de aquella tarde al marcar los dos goles que permitieron a los laguneros quedarse con los tres puntos.

La seguidilla de victorias llevó a varios aficionados a asociar los buenos resultados con la celebración de Aleco. Sin embargo, la coincidencia no demuestra que el ritual tenga alguna influencia en el desempeño del equipo.

Por ahora, la doble persignada funciona como una curiosidad alrededor del club y como un festejo que los seguidores esperan observar nuevamente cada vez que Santos consiga una victoria.

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¿Qué necesita Santos Laguna para llegar a la Liguilla?

A pesar de su recuperación, los Guerreros todavía tienen camino por recorrer para meterse entre los equipos mejor posicionados del Apertura 2026.

Después de la Jornada 11, Santos ocupaba el decimocuarto lugar de la clasificación con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y seis derrotas. En el apartado ofensivo había registrado 12 anotaciones, mientras que su defensa había permitido 16 goles.

La distancia con el octavo puesto era de apenas dos unidades, de acuerdo con los datos proporcionados, por lo que el equipo todavía tenía margen para acercarse a la zona de clasificación.

Para conseguirlo, los laguneros deberán mantener la regularidad que mostraron ante sus últimos cuatro rivales. Una nueva caída podría frenar el impulso conseguido, mientras que prolongar la racha les permitiría fortalecer sus aspiraciones de disputar la fase final.

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Aleco Irarragorri, protagonista de las celebraciones

(Especial)

El presidente de Santos Laguna terminó ocupando un lugar inesperado en la conversación futbolística gracias a su peculiar festejo. Su aparición en ESPN ayudó a que más aficionados conocieran los detalles del movimiento, que combina la doble persignada con los besos al cielo.

La reacción de los seguidores refleja cómo una tradición personal puede convertirse en un símbolo informal para una afición, especialmente cuando coincide con una etapa positiva de su equipo.

(Especial)

No obstante, el verdadero reto de Santos estará en el terreno de juego. La doble persignada podrá continuar como parte de las celebraciones, pero los puntos que necesita para acercarse a la Liguilla dependerán de lo que consiga en las próximas jornadas.

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Mientras tanto, los Guerreros buscarán extender su buen momento y Aleco Irarragorri tendrá motivos para repetir su ritual si los resultados siguen acompañando al conjunto de la Comarca.