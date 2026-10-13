“Si hubo exceso policial, que se dé a conocer”, dice senador de MC sobre detenciones ilegales en Jalisco, promete investigación

Crédito: X(@ClementeCH)

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El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, respaldó la investigación anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre la actuación de policías durante la marcha por agua limpia del domingo 11 de octubre en Guadalajara. Dijo que, si hubo excesos o detenciones fuera de la ley, los hechos deben darse a conocer y deben deslindarse responsabilidades.

El legislador sostuvo que la revisión debe realizarse con prontitud ante los señalamientos por el uso de la fuerza contra asistentes a la movilización, que llegó a las inmediaciones de Casa Jalisco en medio de reclamos por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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“Si es que hubo algún exceso de parte de las fuerzas del orden, pues que se dé a conocer lo antes posible y se deslinden responsabilidades”, declaró.

El senador señaló que el gobernador ya manifestó que habrá una investigación puntual sobre la actuación de los elementos de seguridad durante la jornada. Añadió que esa revisión debe permitir conocer si existieron abusos y sancionar a quienes resulten responsables.

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El senador de MC pide atender reclamo por calidad del agua

El integrante de Movimiento Ciudadano afirmó que la discusión no debe apartarse del reclamo que llevó a miles de personas a las calles: el suministro y la calidad del agua que reciben habitantes de Guadalajara y otros municipios metropolitanos.

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“Al final del día, lo que sufre la zona metropolitana de Guadalajara con el tema del agua es lo que debe ocuparnos”, dijo el senador.

El legislador reconoció que hay un descontento “legítimo” y “genuino” entre la población. Sostuvo que la inconformidad requiere una respuesta inmediata de las autoridades estatales, municipales y federales.

La movilización del domingo 11 de octubre reunió a personas que exigieron acciones para garantizar agua limpia en sus hogares. La protesta avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y un operativo policial que derivó en detenciones.

La Fiscalía de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas durante los hechos. De ese total, 32 recuperaron su libertad dentro del plazo legal, mientras siete fueron puestos a disposición de un juzgado de control.

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El senador de MC evitó validar los señalamientos de forma anticipada, pero insistió en que cualquier posible irregularidad debe investigarse. “Nosotros avalamos” que se revise el uso de la fuerza, expresó al referirse al anuncio del gobernador.

La investigación deberá revisar el uso de la fuerza en Casa Jalisco

Por su parte, Pablo Lemus informó que solicitó una revisión de las detenciones registradas durante la protesta y de los videos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. El objetivo, señaló, es determinar si hubo excesos y aplicar sanciones en caso de que se acrediten.

El gobernador también sostuvo que la marcha tuvo un tramo pacífico antes de que ocurrieran disturbios frente a Casa Jalisco. Su administración afirma que un grupo de personas agredió a policías y provocó daños en la zona, a pesar de que muchas organizaciones de derechos humanos y colectivos han denunciado actos de represión y detenciones ilegales.

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Las versiones sobre las detenciones y el operativo han generado cuestionamientos de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos que demandan esclarecer si hubo arrestos arbitrarios o empleo desproporcionado de la fuerza.

El senador consideró que la investigación debe concentrarse en establecer responsabilidades sin perder de vista el origen de la protesta. “El tema sigue sin resolverse, aunque se está atendiendo puntualmente por el gobernador, por el Gobierno del Estado, por las alcaldías metropolitanas”, señaló.

El legislador dijo confiar en que el Gobierno de Jalisco realizará las acciones que le corresponden para atender el reclamo ciudadano. Afirmó que la solución no depende solo de la administración estatal.

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“No es un asunto que se pueda resolver solamente por el Gobierno del Estado”, sostuvo.

El senador planteó que el Gobierno Federal también debe participar en las medidas para resolver el abastecimiento y mejorar la calidad del agua. Añadió que el problema requiere coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La exigencia de agua limpia se mantiene como el eje de las movilizaciones en Guadalajara. Mientras avanza la revisión de las detenciones y de la actuación policial, los reclamos ciudadanos se concentran en obtener una respuesta sobre el servicio que llega a sus viviendas.