Investigan como transfeminicidio la muerte de Madison en Naucalpan: denunció violencia intrafamiliar un año antes de ser asesinada

Madison, joven trans de 19 años, fue hallada sin vida el 6 de octubre en su domicilio de Naucalpan, Estado de México. Crédito: Especial

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Madison, una joven trans de 19 años y estudiante de bachillerato, fue hallada sin vida el 6 de octubre dentro de su domicilio en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El cuerpo presentaba golpes y marcas de asfixia, por lo que las autoridades investigan el caso como un posible transfeminicidio.

La familia señala como principal sospechoso a Alejandro Marín Moya, expareja de la víctima durante cinco años, quien habría ejercido violencia física y psicológica en su contra. Cámaras de videovigilancia registraron la salida del hombre del domicilio ese mismo día.

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El crimen generó conmoción en la comunidad de Naucalpan. Vecinos y colectivos trans exigieron a las autoridades mexiquenses una investigación con perspectiva de género.

Madison fue encontrada con huellas de violencia en su recámara de Naucalpan

El cuerpo de Madison yacía en su recámara con signos claros de agresión. Las autoridades catalogaron el hallazgo como un transfeminicidio desde las primeras diligencias.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcela Robledo, madre de la víctima, acudió a reconocer los restos de su hija. La mujer relató ante Telediario que observó múltiples golpes y el cuello amoratado de la joven.

La madre presume que Madison habría sido asfixiada antes de morir. Esta hipótesis coincide con el reporte citado por el mismo medio sobre las huellas de violencia en el cuerpo.

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El hecho ocurrió de forma específica el 6 de octubre en la vivienda de la joven. Ese mismo día quedó registrada en cámaras la salida de su expareja del inmueble.

Alejandro Marín Moya mantuvo una relación de cinco años con la víctima

Alejandro Marín Moya sostuvo un vínculo sentimental con Madison durante cinco años. Durante ese periodo, la joven habría sufrido violencia física, emocional y psicológica por parte de su pareja.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madison presentó una denuncia formal por violencia intrafamiliar en octubre de 2025. El documento se originó por las agresiones emocionales y psicológicas que relató haber recibido.

La denuncia antecede en un año al hallazgo del cuerpo sin vida. Las autoridades ahora revisan ese expediente como parte de la investigación del posible transfeminicidio.

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Los familiares de la joven remarcaron el patrón de violencia que identificaron en la relación. Marcela Robledo ofreció declaraciones a Telediario sobre el vínculo entre ambos.

Las cámaras de seguridad ubicaron al sospechoso en Cuautitlán Izcalli

Según medios locales, las grabaciones de videovigilancia de la zona mostraron a Alejandro Marín Moya salir del domicilio de Madison el 6 de octubre. Ese material se convirtió en una pieza central de la investigación.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los familiares de la víctima localizaron al presunto responsable el domingo 11 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli. De inmediato dieron aviso a las autoridades mexiquenses.

Agentes de investigación llegaron al sitio señalado en Cuautitlán Izcalli y fotografiaron e identificaron a Alejandro Marín Moya. Sin embargo, el hombre logró darse a la fuga antes de que se concretara una detención formal, por lo que continúa prófugo mientras la familia exige su reaprehensión.

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Marcela Robledo afirmó que las autoridades notificaron después sobre un aseguramiento del hombre. La madre aseguró ante el diario que el sospechoso habría escapado tras ese procedimiento.

El investigado cuenta con dos ingresos previos por delitos relacionados con drogas. Según Telediario, presenta además tatuajes distintivos: huesos en las manos y una medusa en la mano derecha.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas características físicas forman parte de la ficha de búsqueda difundida por los familiares. Los datos buscan facilitar el reconocimiento del prófugo en otros municipios del Estado de México.

El caso se suma a la violencia que enfrentan las mujeres trans en México

La muerte de Madison reactivó el debate sobre la violencia que enfrentan las mujeres trans en el país. Organizaciones y familiares piden que el caso se investigue con perspectiva de género y diversidad sexual.

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Este fin de semana, familiares y amigos despidieron y sepultaron a Madison. Durante la ceremonia, exigieron justicia y el esclarecimiento completo de su muerte.

La familia reclama ahora a las autoridades del Estado de México la reaprehensión del presunto responsable. El reclamo se produjo después de la fuga registrada en Cuautitlán Izcalli.

Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente del caso continúa abierto bajo la figura de transfeminicidio. Las autoridades mexiquenses no han informado públicamente sobre nuevas líneas de investigación o detenciones adicionales.

La comunidad de Naucalpan mantiene la exigencia de resultados concretos en las pesquisas. La familia de Madison insiste en que el expediente de violencia intrafamiliar de 2025 debió prevenir el desenlace fatal.

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El caso de Madison se mantiene como referencia reciente sobre los riesgos que enfrentan las personas trans en situaciones de violencia doméstica. La fuga del principal sospechoso mantiene en vilo a la familia y a los colectivos que acompañan el proceso.