Ley de Ingresos 2027 avanza en comisiones de la Cámara de Diputados, prevé deuda interna por 1.7 billones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la votación económica durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2027 con una previsión de deuda interna de hasta 1 billón 700 mil millones de pesos. El dictamen pasará al pleno junto con los proyectos de Ley Federal de Derechos y Ley del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto fue avalado en lo general con 28 votos de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, mientras que los legisladores de los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano sumaron ocho votos en contra.

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El documento, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 remitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y proyecta una recaudación total de 10 billones 636,488.1 millones de pesos.

Asimsimo, incluye ingresos derivados de financiamientos por 1 billón 479,959.2 millones de pesos. establece que 6 billones 263,886.8 millones de pesos provendrían de impuestos.

El dictamen considera además una recaudación federal participable de 5 billones 722,752 millones de pesos.

El Pleno también recibió para declaratoria de publicidad los dictámenes que modifican la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Los impuestos representarían más de 6 billones de pesos

De los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, los impuestos serían la principal fuente de recursos, con una estimación de 6 billones 263,886.8 millones de pesos.

El proyecto calcula ingresos por 702,564.7 millones de pesos en cuotas y aportaciones de seguridad social. Las contribuciones de mejoras aportarían 20.5 millones de pesos.

Por concepto de derechos, la federación prevé recaudar 177,185.9 millones de pesos. Los ingresos por productos sumarían 15,077.3 millones de pesos y los aprovechamientos alcanzarían 329,479.8 millones de pesos.

El dictamen considera 1 billón 457,539.9 millones de pesos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, así como pensiones y jubilaciones, aportarían 210,774 millones de pesos.

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Los ingresos derivados de financiamientos ascienden a 1 billón 479,959.2 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto que conoció el Pleno.

Diputados analizan cambios a la Ley Federal de Derechos

El segundo dictamen plantea reformas a la Ley Federal de Derechos para actualizar cuotas relacionadas con servicios migratorios y consulares, agua, materia sanitaria, certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola.

También abarca derechos vinculados con bienes de la nación, espacio aéreo y ferroviario. El proyecto busca mantener actualizada la legislación y conservar su congruencia con las disposiciones que regulan los servicios que presta el Estado.

La propuesta actualiza la cuota por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. También ajusta la distribución de los recursos obtenidos por ese derecho.

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El dictamen contempla renovar diversas cuotas por servicios asociados con la inscripción en el Registro Nacional de Valores, además de la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el caso de las Administradoras de Fondos para el Retiro, el proyecto sustituye la cuota adicional del derecho de inspección y vigilancia por una mecánica de determinación distinta.

La iniciativa integra en un mismo supuesto la expedición de certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importación. También plantea una cuota uniforme para esos tres servicios.

El proyecto reduce 12% las cuotas aplicables a las bandas de servicios móviles correspondientes a frecuencias de 2.5 GHz y otras por el uso del espectro radioeléctrico.

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Dictamen del ISR plantea ajustes para Resico y empresas

El tercer dictamen propone cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta y expide disposiciones de vigencia transitoria. El proyecto busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y reforzar las acciones contra empresas factureras.

La propuesta amplía el acceso al Régimen Simplificado de Confianza. Para personas físicas, el límite de ingresos anuales subiría de 3.5 millones a 5 millones de pesos.

En el caso de las empresas, el tope aumentaría de 35 millones a 50 millones de pesos. El dictamen también plantea facilitar la reincorporación a ese régimen.

Para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros que cumplan con los requisitos, el ingreso anual libre de Impuesto sobre la Renta pasaría de 900,000 pesos a 1 millón de pesos.

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El proyecto prevé que las empresas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza puedan deducir una mayor proporción de inversiones en maquinaria, equipo y otros bienes.

La propuesta también fija límites al uso de gastos y pérdidas fiscales que reduzcan artificialmente el pago de impuestos en empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. El dictamen considera excepciones para empresas de reciente creación y determinadas actividades.