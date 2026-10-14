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Pitbull Cruz quita a Julio César Chávez y a Canelo Álvarez de su top 1: este es el mejor boxeador para el pugilista capitalino

En una dinámica para ESPN, Pitbull fue descartando boxeadores hasta llegar a su top 1

Pitbull Cruz reveló cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez antes de su retiro (nstagram - wbcboxing | X@Turki_alalshikh)
En medio de la polémica por su separación laboral de su padre, el boxeador capitalino Isaac “Pitbull” Cruz reveló quién considera el mejor pugilista (nstagram - wbcboxing | X@Turki_alalshikh)
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En medio de la polémica por su separación laboral de su padre, el boxeador capitalino Isaac “Pitbull” Cruz reveló quién considera el mejor pugilista, sin tomar en cuenta a Saúl “Canelo” Álvarez ni a Julio César Chávez.

El Pitbull ha sido tema de conversación en los últimos días luego de que su padre asistiera al Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pedir el apoyo por despido injustificado tras 17 años de trabajo.

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El día de ayer, el pugilista de La Magdalena Contreras fue el que asistió al mismo evento del organismo de boxeo para dar su postura. En la conferencia de prensa, Cruz aprovechó para brindar un comunicado donde afirmó que la decisión responde a su bienestar, su tranquilidad y su desarrollo profesional.

“Ante las recientes declaraciones públicas de mi padre, el señor Isaac Cruz García, considero necesario expresar mi posición de manera clara, respetuosa y definitiva. Mi decisión es firme. Mi independencia personal y deportiva no está sujeta a negociación ni a condicionamiento de ninguna naturaleza, mucho menos a extorsión alguna”, comentó.

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El boxeador mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz compartió un comunicado oficial durante una conferencia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la que anunció la reestructuración de su equipo de trabajo y el término de la relación laboral con su padre, Isaac Cruz, quien fue su entrenador durante años (X/ @wbcboxeo)

¿Quién es el mejor peleador para el Pitbull Cruz?

Durante una dinámica de ESPN, el mexicano fue descartando nombres hasta conformar su selección personal. Entre los peleadores que quedaron fuera aparecen Dmitry Bivol, Gennady Golovkin, Ryan García, Naoya Inoue y Terence Crawford.

El ejercicio también incluyó a Canelo Álvarez y a Julio César Chávez. Pitbull Cruz eligió a Muhammad Ali cuando tuvo que decidir entre el estadounidense y cada uno de los dos referentes mexicanos.

La presencia de Ali en esa comparación muestra que el capitalino lo ubicó por encima de figuras de distintas épocas y categorías.

Chicago, audiencia pública con la comisión de boxeo del estado de Illinois, para pedir la recuperación de su licencia de boxeador, en 1966
Chicago, audiencia pública con la comisión de boxeo del estado de Illinois, para pedir la recuperación de su licencia de boxeador, en 1966

¿Qué sigue para el Pitbull?

Isaac “Pitbull” Cruz planea extender su recorrido en las 140 libras, la división superligero, luego del nocaut que le propinó al puertorriqueño Néstor Bravo el 19 de septiembre de 2026.

Ya integrado al Canelo Team, el mexicano estudia mantenerse en esa categoría o integrar grandes funciones ante oponentes de alto perfil. Sobre la mesa figuran duelos en peso ligero y superligero, así como una posible búsqueda de un título absoluto.

Es oficial, Pitbull Cruz emitió un comunicado para anunciar la separación de su padre como entrenador y promotor de su carrera (IG/ @mannypacquiaopromotions)
Es oficial, Pitbull Cruz emitió un comunicado para anunciar la separación de su padre como entrenador y promotor de su carrera (IG/ @mannypacquiaopromotions)

Después de vencer a Bravo antes del límite, Cruz debe resolver si continúa en las 140 libras o si acepta un combate de mayor proyección. Las alternativas contemplan rivales conocidos de divisiones próximas y una ruta eventual hacia una corona absoluta.

Entre los nombres que alimentan las especulaciones aparece el de Ryan García. Un cruce con él concentraría gran atención dentro de las categorías ligeras del boxeo.

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