Programa de hoy 14 de octubre FIL Zócalo 2026: charla de Amandititita y Ángeles Mastretta, gastronomía y el humor de Rivera Calderón

La feria funciona de 11:00 a 21:00 horas con entrada libre en todos sus espacios. Entre lo más destacado del día figuran la presentación de la banda Ponch, liderada por el músico de Santa Sabina Alfonso Figueroa (Composición fotográfica/Redes sociales/AP/Infobae)

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La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo reúne este miércoles 14 de octubre más de 40 actividades gratuitas, distribuidas entre los cuatro foros centrales de la Plaza de la Constitución, módulos de lectura instalados dentro de la propia plancha del Zócalo y una serie de sedes externas en distintas alcaldías de la Ciudad de México. La jornada combina conciertos, charlas políticas, presentaciones editoriales y un programa paralelo dedicado a la gastronomía y la narración oral.

La feria funciona de 11:00 a 21:00 horas con entrada libre en todos sus espacios. Entre lo más destacado del día figuran la presentación de la banda Ponch, liderada por el músico de Santa Sabina Alfonso Figueroa; el programa de Cocina Literaria, que abre con una charla sobre café y mezcal a cargo del poeta Pedro Serrano, y el conversatorio “Nosotras entre letras”, que reúne a la escritora Ángeles Mastretta y a la cantante Amandititita.

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Video promocional del Gobierno de la Ciudad de México sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo). La secuencia muestra vistas aéreas de la plaza principal, personas examinando publicaciones en carpas de exhibición, conferencias de autores y actividades culturales programadas durante el evento.

Foro Federico García Lorca, Plaza de la Constitución

14:00 h: Fernando Rivera Calderón, “Hagamos el humor y no la guerra” (música)

15:00 h: Presentación de El hijo de casa (presentación de libro)

15:45 h: “El derecho a mentir” (charla)

16:45 h: Presentación de Crónicas del fulgor (presentación de libro)

17:30 h: Mesa “Elecciones: ayer, hoy y mañana” (mesa de discusión)

18:30 h: Presentación y entrega gratuita de Estrella roja (presentación de libro)

19:15 h: Programa “Narrativas” (transmisión/programa de medios)

El acto musical de las 14:00 horas corresponde a Fernando Rivera Calderón, con “Hagamos el humor y no la guerra”, acompañado por Emeth Rivera y Mateo Rivera. Se trata de una propuesta que cruza música, palabra y humor.

Fernando Rivera Calderón (Foto: Instagram / @fernandoriveracalderon)

Foro Alaíde Foppa, Plaza de la Constitución

14:00 h: Ponch (música)

15:00 h: Presentación de La sociedad de la basura (presentación de libro)

15:45 h: Charla con Óscar de la Borbolla (charla)

16:45 h: Presentación de Economía para la mayoría (presentación de libro)

17:30 h: “Nuestra memoria histórica: la Conquista” (charla)

18:30 h: Presentación y entrega gratuita de El campo en la Cuarta (presentación de libro)

19:15 h: Programa “Noticiero en redes” (transmisión/programa de medios)

El concierto de las 14:00 horas corresponde a Ponch, proyecto liderado por Alfonso Figueroa, también conocido como Poncho Figueroa. El músico inició su carrera en los años ochenta como bajista del grupo de jazz Los Psicotrópicos, integrado por estudiantes del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. De ese colectivo surgió, en 1989, Santa Sabina, la banda de rock alternativo que lideró junto a la cantante Rita Guerrero y con la que publicó discos como Símbolos, Babel y Mar Adentro en la Sangre.

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Tras el fallecimiento de Guerrero, Figueroa participó en homenajes a la banda bajo el nombre Los Sabinos y, entre 2006 y 2016, integró el grupo Los Jaigüey. Desde 2024 encabeza Ponch, descrito como una fusión de rock, jazz y funk. Según la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, la alineación actual suma a:

Alfonso Figueroa: voz y bajo

Pablo Núñez: batería y voz

Arturo Waldo: guitarra y voz

Sesan: teclados y voz

Sharon Jandette: voz

Foro Rodolfo Walsh, Plaza de la Constitución

Varias personas transitan por la plaza del Zócalo frente a carpas editoriales y estructuras amarillas instaladas para una feria al aire libre. (Selene Miranda/Infobae México)

14:00 h: Homenaje a Gabino Palomares (música)

19:15 h: “El España: un centro cultural para la Ciudad de México” (charla)

Un cartel de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México anuncia el conversatorio sobre obras de Ángeles Mastretta y Amandititita en el Foro Libro Club de la FIL Zócalo 2026. (FIL Zócalo/Secretaría de Cultura)

Cocina Literaria, Plaza de la Constitución

11:00 h: “Elixir de la mañana”, café, mezcal y memoria, con Pedro Serrano y Héctor Iván González (charla gastronómica)

12:00 h: “Cocinar lo común”, las palabras claras y el chocolate espeso, poesía y trayecto (charla gastronómica)

13:00 h: “Taquito de sal”, micrófono abierto de poesía (recital de poesía)

15:00 h: “Sabor a raíz”, sabores afromexicanos, con Aleida Violeta Cisneros (charla gastronómica)

16:00 h: “Contar hasta la cocina”, con Nora de la Cruz, modera Thania Zepol (charla gastronómica)

17:00 h: “Radiobocina”, en colaboración con UNICEF, por el Día Mundial de la Salud Mental (transmisión/programa de medios)

18:00 h: “Letras balsámicas”, leer, nutrir, escribir, con Pati Olvera y Thania Zepol (charla)

19:00 h: “De la mesa a la escena”, Radiobocina Utopixel en colaboración con Mi Valedor, gráfica y resistencia (transmisión/programa de medios)

La charla que abre este espacio, “Elixir de la mañana”, está a cargo del poeta Pedro Serrano. Nacido en Montreal en 1957, radica desde hace décadas en la Ciudad de México. Es poeta, ensayista, traductor, editor y antólogo, autor de libros como El miedo, Ignorancia y Turba. Fue becario de la Fundación Guggenheim, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y dirigió el Periódico de Poesía de la UNAM entre 2007 y 2018.

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Módulos del Foro Libro Club dentro del Zócalo

Dentro de este programa, el conversatorio de mayor proyección pública del día es “Nosotras entre letras” con Ángeles Mastretta y Amandititita. (AP)

Estos espacios corresponden a salas de lectura y puntos de encuentro instalados dentro de la propia Plaza de la Constitución, como parte del programa Foro Libro Club.

11:00 h, Sala de Lectura Ven Acércate a la Lectura y a la Libertad: Narración oral “Rumbo a Día de Muertos”, presenta María Teresa Figueroa Márquez (narración oral)

12:00 h, Gira de las Palabras: Presentación de libro, con investigadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (presentación de libro)

14:00 h, Sala de Lectura Ojo de Lumbre: Presentación del libro Los perros observan , de Felipe Quesada Membrillo, presenta Jimena Curiel García (presentación de libro)

16:00 h, Libro Club Eduardo Vázquez Martín: Conversatorio “Nosotras entre letras”, con Ángeles Mastretta y Amandititita (conversatorio)

18:00 h, Barra Joven: “Autopublicaciones y fanzines: Imprenta rebelde”, Editorial Maple con Edna Soriano (charla editorial)

18:35 h, Barra Joven: “Autopublicaciones y fanzines: Imprenta rebelde”, Citlalli Potamu (charla editorial)

19:00 h, Barra Joven: “Autopublicaciones y fanzines: Imprenta rebelde”, Tristes tópicos con Daniela Prado (charla editorial)

19:30 h, Barra Joven: “Autopublicaciones y fanzines: Imprenta rebelde”, Revista Bronca (charla editorial)

Dentro de este programa, el conversatorio de mayor proyección pública del día es “Nosotras entre letras”, a las 16:00 horas, con Ángeles Mastretta y Amandititita.

Mastretta nació en Puebla en 1949 y es escritora y periodista. Publicó en 1985 su primera novela, Arráncame la vida, que ganó el Premio Mazatlán de Literatura y fue llevada al cine en 2008. En 1997 obtuvo el Premio Rómulo Gallegos por Mal de amores, convirtiéndose en la primera mujer en recibir ese galardón. Su obra ha sido traducida a más de siete idiomas y en 2026 Mal de amores se adaptó como serie de Netflix.

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Amandititita, cuyo nombre real es Amanda Lalena Escalante Pimentel, nació en Tampico en 1979. Es hija del músico Rockdrigo González, figura central del movimiento rupestre mexicano, fallecido en el sismo de 1985. La cantante se define como intérprete de “anarcumbia”, género que ella misma acuñó al combinar cumbia con rock, reggae y sátira social. Debutó en 2008 con el álbum La reina de la anarcumbia y es autora también del libro Trece latas de atún y del audiolibro El propósito de la oscuridad.

“Nosotras entre letras”, que reúne a la escritora Ángeles Mastretta y a la cantante Amandititita.| (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Talleres en Biblio Móvil, sedes externas en la Ciudad de México

Este programa extiende la feria hacia recintos culturales fuera de la Plaza de la Constitución, distribuidos en distintas alcaldías de la capital.

11:00 h, Centro Cultural José Martí (Dr. Mora 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc): Taller “Gráfica en la piel”, impartido por Karla Guadalupe García Rivera (taller)

13:00 h, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Taller “Juega con Sorori” (taller)

15:00 h, FARO Tláhuac (interior del Bosque de Tláhuac, avenida La Turba s/n esquina Heberto Castillo, alcaldía Tláhuac): Taller “Personajes con problemas: creación de personajes literarios”, impartido por Kenia Gisselle Pulido Elizalde (taller)

17:00 h, Sala de Lectura El Corazón de las Palabras: Narración oral y taller “Colibrito de versos”, impartido por Sara Cobela (narración oral y taller)

18:00 h, espacio PILARES: Taller “Fotobordado literario” (taller)

Foro Libro Club en sedes externas

13:00 h, FARO Azcapotzalco (avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco): Presentación de libro “Dos poetas y una ensayista en medio de la Liturgia del Otoño”, con Marisol Reséndiz, Merced Nájera y Miriam Soubran (presentación de libro)

15:00 h, espacio PILARES: Cuentacuentos El abuelo ya no duerme en el armario , de Silvia Molina, presenta Laura Durand (cuentacuentos)

17:00 h, FARO Indios Verdes (avenida Huitzilihuitl 51, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero): Lectura de poesía “Poesía del FARO”, participan Aldo Rosales, Martín León, Sergio Ramírez y Emilia Verdugo (recital de poesía)

Las fuentes consultadas no precisan la dirección exacta de la Sala de Lectura El Corazón de las Palabras ni de la sede PILARES utilizada para el cuentacuentos de las 15:00 horas, ya que corresponden a módulos de programación interna sin ficha pública propia. Tampoco se especifica en cuál de las sedes de la CNDH en la capital se imparte el taller “Juega con Sorori”.

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