Tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose en las costas de Oaxaca y Guerrero: prevén que evolucione a huracán categoría 4

Una tormenta tropical que afectó a Utah obligó al rescate de 70 corredores de ultramaratón atrapados en el desierto. (National Hurricane Center)

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La tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero durante este miércoles 14 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su pronóstico anticipa que evolucionará a huracán y alcanzará la categoría 4 el sábado 17 de octubre, mientras avanza por aguas del Pacífico mexicano.

Sin embargo, el reporte no establece un impacto en tierra como huracán categoría 4. Para esa fecha, el centro del ciclón se encontraría a 265 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La fecha corresponde a su intensificación prevista y no a un ingreso confirmado al territorio nacional.

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El aviso número 4, emitido a las 03:15 horas, señala que Trudy mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de 100 kilómetros por hora. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.

¿Dónde está Trudy y cuándo alcanzaría la categoría 4?

Con información de las 03:00 horas de este miércoles, el centro de Trudy se localizó a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Aunque su trayectoria prevista lo acercará progresivamente a las costas del Pacífico, el aviso señala que, por el momento, no representa peligro para el territorio nacional debido a su distancia y trayectoria.

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La tabla de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa la siguiente evolución:

Miércoles 14 de octubre, a las 12:00 horas: continuará como tormenta tropical, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, a 565 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero .

Jueves 15 de octubre, a las 00:00 horas: alcanzaría la categoría 1, con vientos de 120 kilómetros por hora, a 530 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado.

Viernes 16 de octubre, a las 00:00 horas: sería huracán categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora, a 400 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero .

Sábado 17 de octubre, a las 00:00 horas: alcanzaría la categoría 4, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 kilómetros por hora, a 265 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Posteriormente, el pronóstico ubica a Trudy como huracán categoría 3 a 110 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, durante las primeras horas del domingo 18 de octubre.

Para el lunes 19, a las 00:00 horas, se encontraría como huracán categoría 2, a 115 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Estas posiciones corresponden al pronóstico del aviso y pueden modificarse en las siguientes actualizaciones.

Trudy reforzará las lluvias hoy miércoles 14 de octubre: ¿en qué estados?

La circulación de Trudy favorecerá las precipitaciones en el sur y sureste de México. Para este miércoles, el reporte matutino prevé lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este y sur de Guerrero, así como en el norte, oeste y sur de Oaxaca.

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También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chiapas, particularmente en sus regiones centro y sur; en el sur de Veracruz, y en Tabasco.

El pronóstico nacional incluye precipitaciones en otras entidades, aunque no todas se atribuyen exclusivamente a Trudy, pues intervienen distintos sistemas atmosféricos. La distribución prevista es:

Lluvias muy fuertes: norte y oeste de Coahuila ; este y sur de Chihuahua ; norte, oeste y sur de Durango , y oeste y suroeste del Estado de México , además de Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes: sur y oeste de Zacatecas ; oeste y sur de Nayarit ; norte, centro y sur de Jalisco ; oeste de Guanajuato ; oeste, norte y este de Michoacán , además de Colima, Ciudad de México, Morelos y Tamaulipas .

Chubascos: Baja California Sur , sur de Sinaloa , Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

Lluvias aisladas: Baja California y Sonora.

Las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Además, se prevé oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Oaxaca, y de 1 a 2 metros en Guerrero, Michoacán, Colima y Chiapas, entre otras zonas del Pacífico. Las autoridades exhortan a atender los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil.

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Huracán Simon permanece en categoría 2: mantienen vigilancia en islas Marías

Mientras Trudy se fortalece, el huracán Simon permanece como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte matutino de este miércoles.

El ciclón se localizó aproximadamente a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 385 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Simon presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las islas Marías, Nayarit.

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El reporte señala que Simon continuará cercano a las costas de Jalisco y Nayarit. Para ambas entidades se pronostican lluvias fuertes durante este miércoles, por lo que la población debe mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales sobre los dos ciclones.