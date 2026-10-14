El Papa León XIV, diagnosticado de cáncer de pulmón tras ser operado con éxito de un adenocarcinoma pulmonar

14/10/2026 El Papa León XIV. Era el propio Papa León XIV el que revelaba a sus fieles este domingo, durante sus oraciones en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que sería operado en los próximos días después de que en un chequeo reciente le hubiesen detectado un nódulo en el pulmón: "Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en el pulmón. La masa está bien contenida y en una fase temnprana, y el equipo médico considera que lo correcto sería intervenir" explicaba, lanzando un mensaje tranquilizador ante esete inesperado bache en su estado de salud un mes después de cumplir 71 años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Era el propio Papa León XIV el que revelaba a sus fieles este domingo, durante sus oraciones en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que sería operado en los próximos días después de que en un chequeo reciente le hubiesen detectado un nódulo en el pulmón: "Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en el pulmón. La masa está bien contenida y en una fase temnprana, y el equipo médico considera que lo correcto sería intervenir" explicaba, lanzando un mensaje tranquilizador ante esete inesperado bache en su estado de salud un mes después de cumplir 71 años.

Y ha sido este martes cuando el Sumo Pontífice -que llegaba al centro médico en medio de una gran expectación ya que han sido cientos de personas las que se han congregado a las puertas para mostrarle su apoyo, caminando por su propio pie y visiblemente tranquilo- ha sido intervenido en el hospital Agostino Gemelli de Roma en torno a las 13.00 horas.

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Una operación de un nódulo pulmonar que se ha desarrollado "en el plazo y de la forma previstos" y que como ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha finalizado con "éxito" y ya ha arrojado los primeros resultados. Tal y como ha comunicado el Vaticano, se le ha extirpado Papa el lóbulo inferior del pulmón derecho y León XIV ya se encuentra en su habitación recuperándose.

Ha sido el profesor Stefano Margaritora, encargado de liderar la intervención de cirugía torácica del Santo Padre el que ha confirmado "el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar", tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios.

En la intervención, que ha durado 90 minutos y se ha desarrollado sin sobresaltos, se le ha extirpado el lóbulo inferior de un pulmón mediante una técnica videoasistida, y los médicos han hecho todo lo posible por extirpar totalmente el pulmón.

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Posteriormente, el Papa se ha despertado sin problemas y, tras un breve periodo de observación, ha regresado a su habitación en la décima planta del centro hospitalario, donde está previsto que esté una semana aproximadamente, cuando regresará al Vaticano para proseguir con su recuperación. Por el momento, la Santa Sede ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, cuando se espera que haya una actualización sobre su estado.