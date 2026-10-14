América vs Pachuca cambia de horario: cuándo y a qué hora será el homenaje a Guillermo Ochoa

La modificación del calendario coincidió con el anuncio del homenaje al guardameta, quien volverá a encontrarse con la afición azulcrema en un duelo clave para las aspiraciones del equipo en el torneo. (Ilustración: Infobae México)

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El América tendrá una jornada especial durante su próximo compromiso como local en el Apertura 2026. La Liga MX anunció una modificación en el horario del encuentro frente a los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la fecha 14 del campeonato, en un partido que también marcará el regreso de Guillermo Ochoa al inmueble para recibir un reconocimiento de las Águilas.

De acuerdo con la información difundida este martes, el enfrentamiento entre azulcremas e hidalguenses se jugará el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El cambio ajusta la programación del encuentro, que tendrá un atractivo adicional con la presencia del histórico guardameta mexicano.

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La expectativa entre los aficionados creció luego de conocerse que el club de Coapa prepara un homenaje para quien defendió su portería durante distintas etapas de su carrera y se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de la institución.

Memo Ochoa regresará al Estadio Azteca

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

La visita de Guillermo Ochoa al estadio representa una oportunidad para que la afición americanista vuelva a encontrarse con uno de los referentes más importantes que ha tenido el equipo en las últimas décadas.

El arquero construyó una trayectoria destacada tanto en el futbol mexicano como en el extranjero, además de consolidarse como una de las principales figuras de la Selección Mexicana en torneos internacionales.

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Su regreso se producirá después de que concluyera su carrera profesional al término de la Copa del Mundo de 2026. El último encuentro de su trayectoria, según la información proporcionada, fue el triunfo de México por 3-0 ante República Checa durante la fase de grupos del certamen.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates their third goal scored by Alvaro Fidalgo REUTERS/Annegret Hilse

Aunque su despedida de las canchas ya quedó atrás, el reconocimiento que prepara América permitirá recordar su vínculo con el conjunto capitalino y su aportación al futbol nacional.

Por ahora, la institución no ha publicado información detallada sobre la dinámica del homenaje. Se espera que en los próximos días se conozcan las actividades previstas para la ceremonia y la manera en que participarán los aficionados durante el encuentro ante Pachuca.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse

América llegaría como líder del Apertura 2026

Además del componente emotivo que acompañará la vuelta de Ochoa, el compromiso tendrá implicaciones deportivas para el equipo dirigido por Guillermo Almada, que busca mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Las Águilas afrontarán la Jornada 14 como líderes del torneo, luego de alcanzar 21 puntos pese al empate registrado frente a Rayados de Monterrey. El resultado no les impidió conservar la primera posición, favorecidos también por la posibilidad de sumar en el partido que tienen pendiente.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

Toluca aparece en el segundo lugar de la tabla, después de una jornada en la que no consiguió aumentar su cosecha de unidades. La disputa por los primeros puestos podría intensificarse conforme avance la fase regular del campeonato.

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La coincidencia entre el buen momento deportivo del América y el homenaje a uno de sus antiguos referentes convertirá el partido ante Pachuca en una cita relevante para el americanismo.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

Fecha y hora del América vs Pachuca

El duelo entre las Águilas y los Tuzos quedó programado para el domingo 25 de octubre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Banorte.

Con el liderato en juego y el regreso de Memo Ochoa como uno de los principales atractivos, el encuentro reunirá dos historias distintas: la actualidad de un América que aspira a cerrar con fuerza la fase regular y el reconocimiento a un guardameta que dejó huella en la institución.

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Mientras se esperan más detalles sobre la ceremonia, la afición azulcrema ya tiene una fecha marcada para reencontrarse con una figura que protagonizó momentos importantes bajo los tres palos del equipo.