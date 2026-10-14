“La unidad no es solo estar de acuerdo”: Clara Luz Flores manda mensaje a Tatiana Clouthier

La política Clara Luz Flores habla ante simpatizantes para defender la unidad interna de Morena tras las declaraciones de Tatiana Clouthier. (@claraluzflores)

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Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León por Morena, llamó a la unidad entre militantes y simpatizantes del partido, aún cuando existan diferencias internas. Sostuvo que el objetivo común debe ser el bienestar de las próximas generaciones.

Estas declaraciones suceden luego de que un grupo de morenistas (Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz) expresaran su rechazo a la designación de Flores, señalando que no cuenta con el respaldo social, así como tener conductas éticamente cuestionables.

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“La unidad no se demuestra solo cuando estamos completamente de acuerdo. Yo creo que parte de la unidad es esto: construir, saber cuáles son nuestras coincidencias dentro de las diferencias”, expresó.

La coordinadora vinculó esta idea con una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la política se vuelve una virtud cuando se pone al servicio de la gente.

El llamado apuntó a construir coincidencias dentro de Morena

Flores Carrales insistió en que pensar distinto no debe desplazar el propósito colectivo. En su mensaje, planteó que la transformación debe sostenerse con congruencia y convicción.

La referente convocó nuevamente a quienes integran Morena en el estado a sumarse a ese esfuerzo.

Se destapa Flores para candidatura de Nuevo León.

La coordinadora apeló a una responsabilidad compartida frente a hijos e hijas. “Mis hijos y tus hijos nos están viendo”, dijo al reforzar la necesidad de actuar con unidad.

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El mensaje dejó como eje la búsqueda de acuerdos internos. Flores Carrales propuso que la diversidad de opiniones no impida mantener una visión común sobre el futuro del Estado.