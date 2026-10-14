Buffet, concursos y venta de semen: así se promocionaban en redes las empresas hípicas ligadas al Cártel del Noreste

La Molienda, una de las empresas sancionadas por la OFAC por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste. (Instagram)

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Buffets familiares, concursos de disfraces, carreras de caballos y hasta venta de semen equino para reproducción en Estados Unidos. Detrás de la oferta de Club La Molienda, un hipódromo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Cuadra San Dibanh, un establo de Anáhuac, Nuevo León, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), por los que sancionó a ambas entidades este 13 de octubre.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a los dos negocios en una nueva ronda de sanciones contra una red de cuatro personas y 11 empresas relacionadas con el grupo criminal. Según las autoridades estadounidenses, el negocio de las carreras no solo servía para generar ingresos, sino que también formaba parte de un esquema de lavado de dinero con antecedentes que se remontan a más de una década.

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Entre los señalados figuran Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida.

El hipódromo genera ingresos mediante cuotas de entrada

(Departamento del Tesoro)

Según el comunicado del Tesoro, La Molienda cobra tarifas tanto a quienes inscriben caballos para competir como a los espectadores que asisten a las carreras. El esquema constituye, de acuerdo con la OFAC, una fuente directa de recursos para el cartel.

El control del hipódromo recae formalmente en Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, cofundador del CDN junto a su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42.

Según las acusaciones, el Z-40 permanece encarcelado en Estados Unidos, pero mantiene supervisión sobre el negocio a través de líderes y asociados del cartel.

Antes de abril de 2026, La Molienda mantenía una alianza de apuestas con Casino Centenario, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Ese acuerdo permitía apostar en las carreras del hipódromo desde las instalaciones del casino hasta que una acción bilateral entre ambos países suspendió esa operación.

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La Molienda promocionó carreras estelares y eventos infantiles

(Capturas de pantalla)

La publicación más reciente de la cuenta @clublamolienda en Instagram, fechada el 11 de junio de 2026, anunció el “Gran Abierto Tresañero” para el 14 de junio, una carrera de 150 yardas entre cinco cuadras: La Coma, La Roca, San Dibanh, San Benito y Santa Rosa, con entrada de 200 pesos y permiso para llevar carnita asada.

Ese mismo día, la cuenta publicó el anuncio de la “Carrera Estelar” para la misma fecha, descrita como “el evento más esperado del año”: el duelo entre “El Barba Mora”, de Cuadra San Dibanh, y “La Más Chingona”, de Cuadra Sonora, en distancias de 250 y 300 yardas rumbo a la final del Futurity.

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(Capturas de pantalla)

Antes de esas publicaciones, el 21 de marzo de 2026, la cuenta difundió el evento “Día de la Coneja” para Semana Santa, con entrada gratuita hasta el mediodía, juegos infantiles y bolsitas de dulces para 500 niños.

En sus redes sociales también se promocionaba el restaurante del hipódromo: uno de esos post, un buffet por 149 pesos con la leyenda “¡Todo lo que puedas comer!”, agua de sabor con refill incluido y servicio de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

(Capturas de pantalla)

El 26 de octubre de 2025, la cuenta promovió una tarde de Halloween con concurso de disfraces y premios de hasta 1,500 pesos para niños, bajo la consigna de “ambiente 100% familiar” y la prohibición expresa de ingresar con bebidas alcohólicas. Un mes antes, el 20 de septiembre de 2025, había anunciado música en vivo del grupo norteño Aventado.

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La cuenta de Instagram de La Molienda no registró publicaciones nuevas después de junio de 2026, cuatro meses antes de conocerse las sanciones del Departamento del Tesoro. En Facebook, en cambio, el perfil fue eliminado; solo queda un rastro al buscar el nombre en Google, donde aparecía un perfil con más de 24 mil seguidores.

(Capturas de pantalla)

Cuadra San Dibanh estuvo activo hace unos días

La publicación más reciente de Cuadra San Dibanh en Facebook, fechada apenas cuatro días antes de conocerse las sanciones, anunció la llegada de un semental identificado como “Accelerated” con la leyenda “México, prepárate... Accelerated viene en camino”.

(Facebook: Cuadra San Dibanh)

El 4 de abril, la cuadra publicó el retiro de un caballo llamado “El Xv” tras diagnosticarle una lesión irreversible a los siete años. El texto lo describió como “nuestro primer caballo y nuestra primer cría”.

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Un año antes, el 8 de agosto de 2025, la cuadra había publicado una fotografía de su equipo celebrando en Zuazua Arena Downs, donde posaron con un cheque de 200,000 pesos por el título de Campeón Futurity Millonario, evidencia del dinero que movían estas competencias de carreras parejeras.

(Facebook: Cuadra San Dibanh)

En otro post de diciembre de 2023 se ve que la cuadra ofreció servicios de monta por 10,000 pesos, con envío de semen fresco y congelado de sementales como “Fancy Man Kan”, hermano completo de un ejemplar que generó más de 454,000 dólares en premios, y “PYC Fun N Fancy”, padre de ganadores con más de 700,000 dólares en ganancias acumuladas.

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(Facebook: Cuadra San Dibanh)

La página de Facebook de la cuadra, verificada y categorizada como “entrenador de caballos” con sede en Anáhuac, Nuevo León, registraba 3,000 seguidores, 34 cuentas seguidas y 93 publicaciones totales al momento de las sanciones.

El esquema de lavado mediante caballos se remonta a 2008

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el CDN tiene un historial de lavado de dinero en la industria hípica que se remonta al periodo entre 2008 y 2012, cuando Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos con recursos del narcotráfico.

Durante 30 meses, testaferros y empresas fachada vinculadas al cartel gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron hasta 22 millones de dólares.

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La OFAC señaló a este hipódromo ubicado en Nuevo Laredo, Tamualipas, como uno de los centros que sería dirigido por el Cártel del Noreste Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

En junio de 2012, el gobierno de Estados Unidos confiscó 455 caballos en un rancho de Oklahoma, pistas de carreras y centros de entrenamiento. El esquema actual, según la OFAC, replica ese modelo a través de Garza García, quien compite con sus caballos en los hipódromos de California y Nuevo México además de en La Molienda.

Elías Garza García controla también Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), empresa que, según el Tesoro, canaliza fondos hacia campañas electorales de candidatos afines al cartel y obtiene contratos gubernamentales.

La red de Garza García incluye además seis empresas de construcción y gas con sede en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. Todas quedan sujetas al bloqueo de bienes que la OFAC aplica a personas y entidades designadas.

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Esta es la cuarta acción de la OFAC contra redes del CDN durante la administración de Donald Trump. Las tres previas ocurrieron el 21 de mayo de 2025, cuando se sancionó a dos traficantes de armas de alto rango; el 6 de agosto de 2025, cuando se designó a tres miembros de alto rango y al narcorapero El Makabelico; y el 14 de abril de 2026, cuando se sancionó a Casino Centenario y a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del cartel.

El CDN surgió como evolución de Los Zetas, grupo responsable del incendio provocado en el Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, que dejó 52 muertos, en su mayoría mujeres.

Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales fueron arrestados en 2013 y 2015 respectivamente, trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025, y enfrentan cargos por narcotráfico, delincuencia organizada, armas de fuego y lavado de dinero en la Corte de Distrito de Columbia, con pena máxima de cadena perpetua.