Rafael Caro Quintero tendrá nueva audiencia en Estados Unidos: buscan blindar a los jueces y las pruebas en su contra

En este boceto de la sala del tribunal, se ve al presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y a su sobrino Ismael Quintero Arellanes juntos durante una audiencia en el Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de marzo de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

El proceso contra Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, ha presentado avances luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Frederick Block que su juicio se realice con un jurado anónimo y parcialmente aislado para evitar posibles represalias en su contra.

Es así que este miércoles 17 de junio se realizará una nueva audiencia de revisión en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en la que también se presentará una moción para que se considere la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que las pruebas en su caso sean protegidas o clasificadas por considerarse temas de seguridad nacional.

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Con esto, se busca que sean eliminadas partes sensibles de documentos y sustituirlos por resúmenes o declaraciones de hechos para evitar que datos considerados de seguridad nacional no sean expuestos.

Esta solicitud pretende que las 12 personas que integren el jurado, y que tendrán la responsabilidad de determinar la culpabilidad del narcotraficante, se mantengan en el anonimato, no se revelen sus domicilios ni lugares de trabajo, así como que sean transportados diariamente por alguaciles federales y que se mantengan separados del público.

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Buscan evitar actos de intimidación y revelar datos de seguridad nacional

Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de 28 narcotraficantes. Foto: Especial

La solicitud se realizó bajo el argumento de que las medidas buscan proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado frente a posibles actos de intimidación, en los cuales podría interferir el propio Rafael Caro Quintero, según consideraron las autoridades estadounidenses.

Además, el documento señala que la exposición mediática del caso tanto en Estados Unidos como en México podría tener impacto en el juicio, específicamente en el jurado.

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Es así que en la audiencia de este miércoles se realizará la revisión del proceso en contra de Caro Quintero en la Corte Federal de Brooklyn, en la que se revisarán los preparativos para el juicio que se tiene previsto inicie el 8 de marzo de 2027.

El narcotraficante enfrenta cargos por narcotráfico, uso de armas de fuego, tráfico de drogas, además del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

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'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos en un paquete de 29 narcotraficantes enviado por las autoridades mexicanas en febrero de 2025. Al llegar a ese país, le fueron colocadas las esposas de “Kiki” Camarena y se anunció que el agente al fin tendría justicia por su asesinato.

“Al procesar a estos acusados en la máxima medida permitida por la ley, honramos la memoria del agente especial Camarena, el sheriff adjunto Byrd y otras víctimas que son demasiado numerosas, así como décadas de arduo trabajo en las trincheras por parte de nuestros socios en la aplicación de la ley”, dijo Dereck S. Maltz, administrador de la DEA.

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Desde entonces, el narcotraficante permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la cual comparte con Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, entre otros.

Estados Unidos no buscará la pena de muerte

El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros. Crédito: Gobierno de México

A su arribo a Estados Unidos, las autoridades de ese país dijeron que solicitarían la pena máxima para Rafael Caro Quintero, la cual incluía la pena de muerte.

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Sin embargo, fue en agosto del año pasado cuando el fiscal Joseph Nocella Jr. desistió de solicitar la pena de muerte contra el narcotraficante.

Aunque se declaró no culpable desde que llegó a ese país, así como de que las autoridades estadounidenses se han enfocado en reunir pruebas en su contra para el juicio, cabe señalar que marzo pasado la abogada de Caro Quintero dijo que estarían negociando un acuerdo de culpabilidad, aunque Francisco Navarro, fiscal federal, negó alguna oferta de acuerdo con el narcotraficante.

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